Gen Z chọn phong cách ‘đậm chất số’ trong chi tiêu thông minh

Là thế hệ sinh ra trong thời đại công nghệ phát triển như vũ bão, Gen Z đã được tiếp cận với thế giới số một cách dễ dàng hơn. Vì vậy, có một sự thật không thể phủ nhận, điện thoại luôn là vật bất ly thân của thế hệ Gen Z ngay cả khi làm việc hay thư giãn, và dĩ nhiên không thể thiếu sự hỗ trợ của điện thoại di động trong hoạt động thanh toán.

Thế hệ số chọn thanh toán số

Giới trẻ hiện nay có xu hướng "nói không với tiền mặt", một phần vì ngại mang theo nhiều tiền bên người, một phần đến từ sự hấp dẫn và siêu tiện lợi của những phương thức thanh toán online.

Không khó để nhận ra những Gen Z chính hiệu theo chủ nghĩa "cashless" (không sử dụng tiền mặt) khi thanh toán tại các quán café, shop thời trang, hiệu thuốc, siêu thị… hay kể cả ở những quán ăn vặt bởi những câu nói cửa miệng đầy quen thuộc như: "Mình chuyển khoản/thanh toán thẻ được không?", "Mình thanh toán QR code nhé?", "Ở đây mình có dùng Samsung Pay không?"…

Có thể thấy, thế hệ Z đã định hình nên thói quen thanh toán thời 4.0. Theo khảo sát của Visa, 57% người tiêu dùng Việt hiện có tới 3 ứng dụng ví điện tử trên điện thoại, 55% người tiêu dùng ưa thích các ứng dụng có thể thực hiện tất cả các giao dịch. Kết quả thống kê của NHNN cũng cho thấy, trong 8 tháng đầu năm 2022, thanh toán trên thiết bị di động tăng 107% về số lượng và 92% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Điều này một phần được lý giải vì các ví điện tử, ứng dụng hỗ trợ thanh toán hiện đại trên smartphone ngày càng được các bạn trẻ yêu thích và tin dùng nhờ tính tiện lợi và nhanh chóng. Mới nhất, Google cũng vừa đưa ứng dụng thanh toán số Google Wallet vào hoạt động tại thị trường Việt Nam. Dự kiến, với mức độ phổ biến của Google thì ứng dụng này sẽ mau chóng “chiếm sóng” trong các hoạt động thanh toán hằng ngày của giới trẻ Việt Nam.

Bên cạnh đó, với tư duy tiến bộ, cởi mở cũng như kỹ năng quản lý tài chính cá nhân nhạy bén của thế hệ Z, các ngân hàng đã sớm nắm bắt, xây dựng chiến lược phát triển ngân hàng số để tiếp cận nhóm khách hàng này. Theo đó, các nhà băng đang nỗ lực đầu tư các giải pháp công nghệ để tiếp cận khách hàng Gen Z bằng cách thấu hiểu thói quen tiêu dùng 4.0.

Mở thẻ 100% trực tuyến

Là một trong những ngân hàng triển khai mạnh mẽ số hóa, Sacombank đã tiên phong áp dụng công nghệ phát hành thẻ tín dụng phi vật lý nhằm gia tăng trải nghiệm cho khách hàng với công nghệ ngân hàng số, đa tiện ích, đa trải nghiệm.

Với các khách hàng có tiền gửi tiết kiệm hoặc đang sở hữu thẻ tín dụng cá nhân tại ngân hàng này thì có thể dễ dàng mở mới, mở thêm thẻ tín dụng phi vật lý ngay trên ứng dụng Sacombank Pay, quy trình 100% trực tuyến.

Người dùng chỉ cần thực hiện vài thao tác đơn giản trên Sacombank Pay là đã có ngay cho mình một chiếc thẻ tín dụng phi vật lý. Với công nghệ mở thẻ này, khách hàng không cần phải chứng minh thu nhập, không phải trực tiếp đến CN/PGD làm các thủ tục phức tạp mà chỉ cần thao tác trên điện thoại, việc mở thẻ tín dụng trực tuyến hoàn toàn miễn phí, tính bảo mật cao.

Là một bạn trẻ Gen Z có thói quen tiêu dùng qua thẻ tín dụng, Thúy An (24 tuổi, TP.HCM) cho biết đã dùng thẻ Visa Classic hơn 2 năm nay, nhưng do biết sở hữu cùng lúc được nhiều thẻ tín dụng nên An có mong muốn mở thêm một thẻ Cashback để được hoàn tiền chi tiêu.

“Thật bất ngờ, mình không nghĩ là có thể mở thẻ tín dụng online, mình đã vào ứng dụng Sacombank Pay và tìm vào mục ‘mở thẻ tín dụng’, chỉ khoảng 5 phút đăng ký là đã mở thành công thẻ phi vật lý Visa Platinum CashBack với đầy đủ số thẻ, số CVV, ngày hết hạn để thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến”, Thúy An hào hứng chia sẻ.

Trải nghiệm tiêu dùng thẻ trên đa nền tảng

"Sống trên app" trở thành chân ái của giới trẻ trong thời đại mới. Ngoài việc mở mới thẻ tín dụng phi vật lý thì hiện nay có rất nhiều ngân hàng cho phép người dùng thực hiện liên kết thẻ ngân hàng với các nền tảng, ứng dụng của bên thứ 3 để phục vụ người dùng ngày càng tốt hơn.

Phải kể đến, Sacombank là ngân hàng Việt Nam tiên phong kết hợp với Visa ra mắt tính năng NFC - Thanh toán không tiếp xúc bằng điện thoại di động - dành cho khách hàng sử dụng ứng dụng Sacombank Pay trên smartphone hệ điều hành Android. Tính năng này cho phép người dùng biến điện thoại di động thành thẻ phi vật lý để thanh toán không tiếp xúc trên máy POS NFC hoặc thiết bị di động có tính năng Tap to Phone mà không cần phải mang theo thẻ Visa.

Hay chủ thẻ tín dụng Sacombank cũng có thể dễ dàng liên kết thẻ với các nền tảng thương mại điện tử như Tiki, Shoppe, Lazada… các ứng dụng đặt xe công nghệ như Grab, Gojek, Be… hay kể cả các website bán hàng của rất nhiều đơn vị để thực hiện thanh toán đơn hàng trực tuyến. “Mình có sở thích mua đồ công nghệ và hầu như trong mọi lần mình đều chọn cách thanh toán trực tuyến với thẻ tín dụng Sacombank vì vừa nhanh gọn, vừa nhận được ưu đãi và cũng có thể dễ chuyển sang trả góp nếu muốn”, Minh Hưng - một bạn trẻ 21 tuổi đang làm freelancer cho nhiều dự án phim tại Hà Nội - chia sẻ.

Ngoài ra, thông qua các ứng dụng như Samsung Pay hay Google Wallet, chủ thẻ Sacombank chỉ cần kết nối thông tin thẻ một lần duy nhất và sau đó thanh toán bằng cách “chạm” điện thoại vào máy POS mà không cần mang theo thẻ. Điều đặc biệt, cả 2 ứng dụng trên hoạt động ngay cả khi không có kết nối internet, giúp người dùng thẻ Sacombank thanh toán trong mọi tình huống.

Từ nay đến hết ngày 31/12/2022, khách hàng khi mở thẻ tín dụng tại Sacombank sẽ nhận được miễn 100% phí thường niên, tặng 500.000 đồng khi chi tiêu từ 1 triệu đồng. Đi kèm đó là hàng loạt ưu đãi mua sắm, du lịch, giải trí siêu hấp dẫn lên đến 50%,…