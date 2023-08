GELEX hoàn thành sớm Dự án cấp điện trung thế cho KCN Phong Điền – Thừa Thiên Huế

Với những nỗ lực không quản ngày đêm, cán bộ nhân viên CTCP Mua bán điện GELEX đã đưa dự án Cấp điện trung thế cho KCN Phong Điền – Viglacera về đích trước thời hạn, đáp ứng sự mong chờ nguồn cung cấp điện an toàn, ổn định của các nhà đầu tư thứ cấp trong KCN.

Ngày 02/08/2023, Dự án cấp điện trung thế cho Khu công nghiệp Phong Điền – Viglacera của CTCP Mua bán điện GELEX (GETC) thuộc GELEX Electric đã được Điện lực Thừa Thiên Huế nghiệm thu an toàn, cho phép đóng điện và đưa vào vận hành chính thức trước thời hạn.

GETC đã được Chủ đầu tư KCN Phong Điền tin tưởng, lựa chọn là đơn vị duy nhất được Đầu tư xây dựng hạ tầng lưới điện, cung cấp, khai thác, sử dụng và quản lý vận hành hệ thống điện trung thế 22kv cấp điện cho KCN Phong Điền.

Gói thầu thi công Giai đoạn 1 của dự án khởi công vào ngày 15/05/2023 với quy mô: 02 Xuất tuyến đường dây 22kV; 0,45km cáp ngầm 24kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVCW 3Cx240sqmm; 4,6km Đường dây trên không AC-240/32; hơn 90 vị trí cột BTLT 20m; 02 Trạm biến áp 75KVA và 50KVA và giá trị đầu tư trên 13 tỷ đồng.

Ông Bùi Lê Khoa – Giám đốc Công ty và là người trực tiếp chỉ đạo dự án cho biết: “Trong quá trình thi công chúng tôi đã gặp không ít những khó khăn, chủ yếu là những yếu tố khách quan đưa đến. Tại một số vị trí thi công chúng tôi phải hết sức cẩn trọng, không được gây ảnh hưởng đến các công trình ngầm hiện hữu nhưng phải đảm bảo chất lượng công trình và đảm bảo an toàn quá trình vận hành vì vậy có những đêm cán bộ GETC và BQLDA phải trắng đêm cùng nhà thầu nghiên cứu, so chọn và tính toán để tối ưu hóa giải pháp thi công. Bên cạnh đó, yếu tố thời tiết nắng nóng gay gắt của miền Trung cát trắng những ngày tháng 6-7 như thách thức sức khỏe và sự bền bỉ của cả dự án. Và hôm nay, GETC chúng tôi tự hào vì những nỗ lực của mình đã đưa dự án về đích trước 8 ngày so với kế hoạch ban đầu”.

CTCP Mua bán điện GELEX (GETC) được thành lập ngày 22/04/2022, trong đó Công ty cổ phần Điện lực GELEX góp vốn 51%. Lĩnh vực kinh doanh chính của GETC là Truyền tải và phân phối và bán lẻ điện.

GETC có chiến lược và định hướng phát triển đồng nhất với GELEX Electric và Tập đoàn GELEX, theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững. Sau hơn 1 năm thành lập, GETC đã tạo lập được vị thế trong lĩnh vực Truyền tải và phân phối bán lẻ điện khi đã đầu tư xây dựng và vận hành hệ thống điện trung thế của 3 KCN: Tiền Hải – Thái Bình; Yên Mỹ – Hưng Yên; mới đây nhất là Phong Điền – Thừa Thiên Huế và một số dự án khác đang trong giai đoạn triển khai thi công với cam kết cung cấp dịch vụ điện trung thế an toàn và chuyên nghiệp, tạo được niềm tin đối với khách hàng.