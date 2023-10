GELEX Electric (GEE) báo lãi 795 tỷ đồng sau 9 tháng

Báo cáo tài chính vừa công bố cho thấy những tín hiệu lạc quan đối với doanh nghiệp sau một thời gian dài gặp nhiều khó khăn.

Tính riêng quý 3/2023, doanh thu thuần hợp nhất của GELEX Electric đạt 4.412 tỷ đồng tăng 25%; Lợi nhuận trước thuế đạt 543 tỷ đồng, tăng 541% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 549 tỷ đồng, tăng 30,1% so với quý 2 và tăng 26,4% so với cùng kỳ 2022. Biên lợi nhuận gộp quý 3 đạt mức 12,4% khả quan hơn so với quý 2/2023 (10,9%).

Theo giải trình từ doanh nghiệp, kết quả này đến từ việc tăng doanh thu hoạt động tài chính và kết quả của quá trình đẩy mạnh công tác sản xuất, bán hàng, giúp doanh thu thuần và lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của GEE tích cực hơn.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất của GEE đạt 11.680 tỷ đồng, giảm 8,7%; Lợi nhuận trước thuế đạt 795 tỷ đồng, tăng 19,9% so với cùng kỳ.

Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm GELEX Electric hoàn thành 60,1% doanh thu và 85,6% lợi nhuận trước thuế của cả năm 2023.

Trong cơ cấu doanh thu thuần quý 3/2023, doanh thu bán thành phẩm chiếm tỉ trọng 89%, đạt 3.934 tỷ đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh thu bán thành phẩm đạt 10.416 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh thu bán điện quý 3 đạt 221 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh thu ghi nhận 583 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ. Hiện, mảng bán điện chiếm tỉ trọng 5% trong cơ cấu doanh thu của doanh nghiệp.

Về các chỉ số tài chính: Hệ số nợ, hệ số nợ trên vốn chủ, hệ số nợ vay trên vốn chủ đều giảm so với quý 2/2023. Các chỉ số đánh giá hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp (ROA, ROE) cũng tích cực hơn so với quý trước.

Tuy có những dấu hiệu lạc quan, nhưng nhìn chung, mảng thiết bị điện vẫn còn khó khăn, phụ thuộc lớn vào sự phục hồi của thị trường bất động sản và xây dựng, cũng như việc triển khai Quy hoạch điện VIII.

Vì vậy, bên cạnh mục tiêu giữ vững thị trường trong các mảng kinh doanh, GELEX Electric định hướng các đơn vị thành viên chú trọng vào hoạt động đầu tư, nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới để tạo ra mũi nhọn mới.

Điển hình như CADIVI, thời gian qua, bên cạnh các sản phẩm cáp điện phục vụ phát triển đô thị, công ty đã nghiên cứu, thử nghiệm để cho ra đời sản phẩm cáp điện sơ cấp CXE/S 1x6 mm2 - 5 kV với những ưu điểm vượt trội, đáp ứng các yêu cầu khắt khe nhất trong công tác truyền tải điện trong hệ thống đèn hiệu sân bay. Đây là thành quả vượt trội mà ít có nhà sản xuất nào thực hiện được tại thị trường Việt Nam hiện nay.

Bên cạnh đó, GEE cũng tăng cường xúc tiến mở rộng thị trường xuất khẩu để tìm kiếm các cơ hội mới.