Gated Community – Chuẩn sống mới của cộng đồng danh giá

Khác với các đô thị mở, cư dân tại khu đô thị Gated Community sẽ được sống trong khu vực khép kín có tiêu chuẩn an ninh cao nhất, tập trung cộng đồng danh giá và trải nghiệm các tiện ích độc quyền phục vụ đa dạng các nhu cầu của cư dân.

Nhu cầu an ninh khép kín tăng cao

Trên thế giới, mô hình Compound khép kín hay còn gọi là Gated Community (cộng đồng biệt lập) vốn đã xuất hiện từ lâu, được ưa chuộng tại nhiều quốc gia phát triển nhờ đáp ứng được 3 yếu tố của cuộc sống hiện đại: an ninh 24/7, môi trường gần gũi với thiên nhiên và tiện ích sẵn có đặc quyền dành cho những cư dân tinh hoa sinh sống trong nội khu.

Ước tính, 7% ngôi nhà ở Mỹ và 12% biệt thự ở Las Vegas hiện nay đều nằm trong các khu Compound an ninh khép kín. Tại Châu Á, các khu dân cư khép kín đáng sống nhất phải kể đến Pudong (Thượng Hải), Tengah (Singapore), Mon’t Kiara (Malaysia)…

Thị trường Việt Nam những năm gần đây, mô hình Gated Community dần trở nên sôi động tại nhiều khu dân cư chất lượng cao ở các thành phố trung tâm như Hà Nội và TP. HCM. Song tại các đô thị vệ tinh – nơi nhu cầu của giới thượng lưu ngày càng gia tăng, đi cùng làn sóng nhập cư của nhóm chuyên gia, tri thức dẫn đến sự chênh lệch rõ rệt giữa cung – cầu trong khu vực lúc bấy giờ.

Tại Thành phố Mới Bình Dương - vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, dự án SYCAMORE của chủ đầu tư chính CapitaLand Development (CLD) nổi bật với phân khu thấp tầng an ninh khép kín đầu tiên mang tên The Orchard, đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường khi mới đây Bình Dương ghi nhận nhu cầu lớn về dự án nhà ở cao cấp từ 45.000 chuyên gia, kĩ sư nước ngoài cùng 1 triệu công nhân kỹ thuật cao và giới tri thức trẻ đang sinh sống và làm việc.

The Orchard tại SYCAMORE – Chuẩn sống vươn tầm tại Thành phố Mới Bình Dương

Khác với hầu hết dự án chỉ quy hoạch quỹ đất khiêm tốn cho Compound, ngay giai đoạn đầu tiên, SYCAMORE dành đến 9,1ha trong tổng quy mô 18,9ha để phát triển phân khu The Orchard với 368 căn nhà ở thấp tầng khép kín. Gói gọn tất cả yếu tố chuẩn Gated Community vào 3 mô hình nhà ở (nhà phố liền kề, biệt thự song lập và đơn lập), phân khu đáp ứng được đa dạng nhu cầu nâng tầm cuộc sống cho cư dân thành phố mới.

Phân khu The Orchard được thiết kế an ninh khép kín với hệ thống 3 lớp kiểm soát an ninh nghiêm ngặt. Chốt bảo vệ ngay tại cổng chào sẽ giúp quản lý và giám sát thông tin ra vào, mang đến cảm giác chào đón lẫn an tâm cho cư dân. Với khách đến thăm, mã QR sẽ được cập nhật liên tục để đăng kí nhằm xác thực danh tính, đảm bảo chỉ có những người được phép mới có thể vào bên trong khuôn viên. Từ cổng chào đến từng khu vực bên trong dự án, hệ thống camera giám sát 24/7 được bố trí xuyên suốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cư dân và những vị khách đến thăm.

Về cảnh quan và tiện ích, không gian sống nơi đây mang phong cách nghĩ dưỡng tích hợp đầy đủ các tiện nghi xanh mát, giúp cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần cho cư dân. Dù là dự án duy nhất nắm ngay cạnh công viên trung tâm - “lá phổi xanh” 70ha của Thành phố Mới Bình Dương, The Orchard vẫn chú trọng thiết kế cảnh quan để cung cấp độ phủ mát lên đến 80% cho toàn phân khu. Như một đặc quyền, mỗi căn nhà đều được đi kèm một cây xanh trước cổng, gia tăng độ lưu thông gió tự nhiên và tiện lợi khi đỗ xe, thổi bừng nhịp sống cùng thiên nhiên cho gia chủ.

Một phần quỹ đất lớn tại đây được dùng để phát triển thảm thực vực xanh tươi, nổi bật phải kể đến Vườn cảm quan Sensory Gardens, Đảo cảnh quan The Pier, Khu vui chơi The Island… Nhà câu lạc bộ The Canopy với 26 tiện ích đặc quyền sẽ đáp ứng đa dạng mọi nhu cầu sinh hoạt, học tập, vui chơi và giải trí duy nhất dành cho các cư dân tại đây. Cộng đồng sinh sống trong The Orchard trừ việc phải di chuyển ra ngoài vì công việc, học tập, còn lại tất cả các nhu cầu khác đều được cung cấp tại chỗ.

