Gần 60 kg ma túy 'đội lốt' kẹo socola từ nước ngoài tuồn về Việt Nam

TPO - Khoảng 6.790 gam Ketamin và gần 52 kg ma tuý tổng hợp vừa được Cục Hải quan Hà Nội và các lực lượng chức năng phát hiện cất giấu tinh vi trong các túi kẹo socola được vận chuyển trái phép từ Hà Lan về Việt Nam.

Cụ thể, qua công tác nghiệp vụ trinh sát, công tác tuần tra, kiểm soát, thu thập, phân tích thông tin và công tác soi chiếu, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Hà Nội) phát hiện lô hàng gồm 8 kiện hàng, tổng trọng lượng 154kg, gửi từ Hà Lan về Nội Bài qua đường hàng không nghi vấn có chứa ma túy.

Ngay sau đó, Cục Hải quan Hà Nội đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an TP. Hà Nội và các đơn vị liên quan nắm tình hình, xác minh thông tin và thống nhất kế hoạch đấu tranh.

Bám sát đường đi của kiện hàng, cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng với hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, thu giữ 6.790 gam Ketamin và gần 52 kg ma tuý tổng hợp. Số ma túy được đối tượng đựng trong túi nilon, cất giấu tinh vi trong các túi kẹo socola đóng trong thùng carton hòng qua mặt lực lượng chức năng.

Hiện, Cục Hải quan Hà Nội đã bàn giao người, tang vật vi phạm cho Công an tỉnh Bắc Ninh thụ lý. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an TP. Hà Nội và PC04 Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đấu tranh, điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng và xử lý theo quy định của pháp luật.