Gần 300 runner thu gom rác và khởi động adidas Run for the Oceans 2022 tại Cần Giờ

adidas vừa khởi động tháng Chạy bộ vì đại dương (Run for the Oceans) năm 2022 tại Việt Nam thông qua sự kiện chạy và làm sạch bãi biển Cần Giờ. Sự kiện thu hút gần 300 runner tham gia cùng truyền cảm hứng hành động, chung tay góp phần chấm dứt rác thải nhựa đại dương. Đồng hành với mỗi bước chạy runner còn có những dòng sản phẩm “bền vững” được làm từ các loại vật liệu tái chế của adidas.

Chiến dịch Run for the Oceans là một phần trong sự hợp tác của adidas và Tổ chức Bảo vệ môi trường biển Parley nhằm tiếp tục cam kết giải quyết khẩn cấp mức độ tàn phá của ô nhiễm nhựa trong các đại dương. Hướng đến hành trình hiện thực hóa mục tiêu chấm dứt rác thải nhựa, adidas tiếp tục kêu gọi cộng đồng trên toàn thế giới tham gia vào chiến dịch Run for the Oceans 2022. Năm nay, với mỗi 10 phút được ghi lại trên ứng dụng adidas Running, adidas và Parley sẽ làm sạch lượng rác thải đại dương tương đương 1 chai nhựa - tổng số lượng thu gom dự kiến lên tới 250.000 kg.

Tại Việt Nam, hơn 300 runner trong cộng đồng chạy bộ tại Hồ Chí Minh đã hội tụ và khởi động Run for the Oceans 2022 trên bãi biển Cần Giờ. Với vai trò mỗi người là một “đại sứ môi trường”, các runner tạo thành đội hình gắn kết, cùng chinh phục đường chạy ven biển và cùng nhau thu gom rác nhựa trên bờ biển, góp phần làm xanh sạch bãi biển Cần Giờ.

Tiếp tục kết hợp cùng Parley, adidas sẽ đưa số lượng rác thải nhựa thu gom được từ chiến dịch Run for the Oceans vào quy trình tái chế để sản xuất các loại vật liệu bền vững. Điển hình là vật liệu Parley Ocean Plastic – sợi vải làm từ chất thải nhựa tái chế được thu gom trên các bãi tắm và khu vực ven biển - được sử dụng phổ biến trong các sản phẩm thời trang và thể thao của adidas. Bên cạnh đó, adidas còn nghiên cứu ra các loại vật liệu giúp vòng đời của sản phẩm được luân chuyển mãi mãi như Made to be Remade (Vật Liệu Có Khả Năng Tái Chế) và Made with Nature (Sợi Thực Vật).

Trước đó ngày 14/5, cũng tại bãi biển này đã diễn ra hoạt động thiền định của 20 runner trong cộng đồng chạy bộ adidas Runners Saigon nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường biển.

Hãy tham gia vào cộng đồng những người chạy vì đại dương ngay hôm nay và trở thành thế hệ đồng hành chấm dứt rác thải nhựa từ ngày 23/05 đến ngày 08/06 bằng cách đăng ký và ghi lại số phút chạy của bạn qua ứng dụng adidas Running. Sau khi đăng ký, người tham gia có thể ghi lại bất kỳ hoạt động nào như: Chạy bộ, dạo bộ, đi bộ đường dài, chạy bộ trên máy tập, quần vợt, bóng đá, chạy địa hình, golf, leo cầu thang, bóng rổ, bóng bàn….

Để biết thêm thông chi tiết, vui lòng truy cập Facebook Group của cộng đồng chạy bộ adidas Runners Saigon tại: https://www.facebook.com/groups/1251623421537448