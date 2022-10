Four Home trở thành đại lý phân phối chính thức dự án Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown

Thành lập từ tháng 6/2015, bằng nội lực vững vàng và định hướng đúng đắn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Four Home (Four Home) liên tục tạo được tiếng vang trên thị trường khi được nhiều Chủ Đầu tư uy tín lựa chọn hợp tác để phân phối sản phẩm. Trong đó, phải kể đến Dự án Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown thuộc Siêu quần thể Đô thị biển lên tới 1200 ha phía Đông thành phố Hà Nội.

Four Home – Đối tác chính thức phân phối sản phẩm Vinhomes

Tối ngày 24/09/2022, Lễ ra quân Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown đã tổ chức thành công tại Công viên Royal Wave Park (thuộc dự án Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire). Với sân khấu đỉnh cao kết hợp màn trình diễn âm thanh, ánh sáng mãn nhãn cùng những thông tin đắt giá lần đầu được hé lộ về mảnh ghép thượng lưu cuối cùng của Siêu quần thể đô thị biển, sự kiện khiến hơn 8000 chiến binh sales tinh nhuệ bùng nổ, hừng hực khí thế quyết tâm, chung tay kiến tạo nên những kỷ lục mới trên thị trường.

Trong khuôn khổ diễn ra sự kiện, đại diện Công ty Cổ phần Vinhomes đã chính thức công bố Four Home là một trong 37 đại lý chiến lược phân phối dự án Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown. Với lực lượng chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm đã từng phân phối thành công hàng nghìn sản phẩm BĐS cao cấp của nhiều Chủ Đầu Tư uy tín, Four Home tự tin sẽ là cánh tay nối dài đưa thương hiệu Vinhomes với những sản phẩm ưu việt, đẳng cấp được ví như “vàng mười” đến với Khách hàng và Nhà đầu tư thông thái trong thời gian tới.

Lấy sự phát triển bền vững là trọng tâm, Four Home luôn chú trọng đầu tư vào nhân sự, tạo môi trường làm việc lý tưởng. Hiện công ty có khoảng 1.000 CBNV, cộng tác viên làm việc tại 11 chi nhánh trải dài từ Bắc vào Nam, trong có nhiều thị trường tiềm năng như Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Phú Quốc, Đà Nẵng…

Đại diện Four Home cho biết: “Với sự vững vàng về kinh nghiệm cùng đội ngũ cán bộ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, nhiệt tình, năng động, sáng tạo và làm việc hiệu quả, chúng tôi tự tin mang đến cơ hội đầu tư đắt giá và những trải nghiệm hoàn hảo nhất tới khách hàng!”

Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown: Mảnh ghép thượng lưu hoàn thiện Siêu quần thể Đô thị biển

Toạ lạc tại khu vực trung tâm của thành phố phía Đông Hà Nội, Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown sở hữu lợi thế tuyệt đối về vị trí, được ví như trái tim của siêu quần thể Đô thị biển, đồng thời kết nối trực tiếp với hai tuyến đường huyết mạch là Quốc lộ 5A và 5B (Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng). Từ tọa độ trung tâm này, cư dân tương lai dễ dàng kết nối tới 2 đại đô thị Vinhomes Ocean Park 1 và Vinhomes Ocean Park2 – The Empire để sử dụng những tiện ích đẳng cấp, đa dạng. Khoảng cách tới trung tâm Hà Nội được thu hẹp và rút ngắn thời gian di chuyển tới các tỉnh thành trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ như Hải Phòng, Quảng Ninh

Không chỉ thừa hưởng trọn vẹn hệ thống tiện ích All in one mang thương hiệu tập đoàn Vingroup như Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, Trường liên cấp Vinshool, Trung tâm Thương mại Vincom…, Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown còn sở hữu bộ sưu tập tiện ích ấn tượng, đẳng cấp hàng đầu khu vực như Vịnh biển 4 mùa 12,3 ha với Biển nước mặn 4 mùa trong nhà, mang đến trải nghiệm đi biển 365 ngày ngay giữa lòng Thủ đô. Vịnh trượt nước Aqua Bay do VinWonders thiết kế với các đường trượt đa sắc màu, hồ nước mặn Tropical Lagoon khổng lồ 2,8ha trong lòng vịnh biển. Bên cạnh đó còn có hàng chục công viên cây xanh, sân thể thao, bể bơi, khu BBQ… được bố trí hài hoà khắp Dự án.

Tất cả những yếu tố đó giúp trải nghiệm sống của cư dân tương lai được nâng tầm, đưa khái niệm “Fine living” với chất sống đỉnh cao hạnh phúc trở thành chuẩn mực sống mới của giới thượng lưu và cộng đồng tinh hoa.

Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown sẽ ra mắt đa dạng loại hình gồm Biệt thự đơn lập, song lập, tứ lập, liền kề, nhà phố… trong Quý IV/2022 này. Đặc biệt, loạt “siêu chính sách” độc quyền tại Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường sẽ là bảo chứng vàng cho lợi nhuận của Khách hàng và Nhà đầu tư.

“Siêu chính sách” tại Dự án Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown:

1. SIÊU LINH HOẠT với đa dạng các lựa chọn hỗ trợ tài chính, hỗ trợ vay 40% hoặc tới 70% cùng lãi suất 0% tới 18 tháng;

2. SIÊU BẢO ĐẢM với bảo đảm lãi suất 9,5%/năm áp dụng sau thời gian hỗ trợ lãi suất 0% với tổng thời gian hỗ trợ tài chính lên tới 30 tháng;

3. SIÊU SINH LỜI với cam kết tiền thuê 30%/ 5 năm với quỹ căn hoàn thiện nội thất;

4. SIÊU AN TÂM với bảo đảm giá trị tài sản và cam kết lợi nhuận lên tới 30%/ 5 năm;

5. SIÊU TIỀM NĂNG với khả năng tăng giá mạnh mẽ theo động lực phát triển của cuộc cách mạng đô thị phía Đông Hà Nội.

Với những lợi thế nổi bật về phong cách thiết kế, tiện ích đủ đầy, giao thông thuận lợi cùng những siêu chính sách hấp dẫn, Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown hứa hẹn đem tới cơ hội an cư đẳng cấp, đầu tư ưu việt tại chân trời phía Đông Thủ đô.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Four Home

1. Four Home Hội Sở:

- Số 1 Bến Đoan, P. Hồng Gai, TP. Hạ Long, Quảng Ninh

- Căn 147 – 148, khu Phố Cổ, P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh

2. Four Home Plus:

- Lô 33 – 34, KĐT MKL, P. Hồng Hải, TP. Hạ Long, Quảng Ninh

- E161, Shophouse Europe, Đ. Hạ Long, P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long

3. Four Home Hà Nội:

- Tầng 3, tòa nhà Diamond Flower Tower, 48 Lê Văn Lương, Hà Nội

- Số 86 Thành Trung, quận Ocean, Gia Lâm, Hà Nội

4. Four Home Hải Phòng: Số 10A1 lô 8, Lê Hồng Phong, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng

5. Four Home Móng Cái: Ô 9 – 10, lô LK4 KĐT Green Park, P. Hải Xuân, TP. Móng Cái, Quảng Ninh

6. Four Home Thanh Hóa: Số 62 phố Đức Phúc, P. Quảng Tiến, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa

7. Four Home Holdings: Số 88-90 Bùi Khắc Nhất, P.Đông Hương, TP. Thanh Hoá

8. Four Home Phú Quốc: 280 Nguyễn Văn Cừ, P. An Thới, TP. Phú Quốc, Kiên Giang

9. Four Home Đà Nẵng: Lô 09 Khu B2-3 đường Nguyễn Phước Lan, phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

10. Four Home Media: Số 1 Bến Đoan, P. Hồng Gai, TP. Hạ Long, Quảng Ninh

11. Four Home Academy: Số 1 Bến Đoan, P. Hồng Gai, TP. Hạ Long, Quảng Ninh

Email: info@fourhome.vn

Website: https://fourhome.vn/

Hotline: 0931744100