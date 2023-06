Flamingo Tân Trào hứa hẹn thu hút nhiều du khách đến trải nghiệm du lịch MICE

Hạ tầng lưu trú quy mô, hệ thống tiện ích đồng bộ, đan xen giữa giá trị nghỉ dưỡng với trải nghiệm văn hóa, lịch sử, Flamingo Tân Trào hứa hẹn là điểm đến thu hút dòng khách MICE đầy tiềm năng.

Du lịch MICE, loại hình du lịch kết hợp sự kiện, hội nghị, hội thảo, khen thưởng, được biết đến với lợi thế có thể khai thác quanh năm, mang lại nguồn doanh thu lớn và đều đặn cho các điểm du lịch, khu nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, việc chinh phục dòng khách đặc thù này luôn là bài toán nhiều thách thức. Bên cạnh cảnh quan, tiện ích, các dự án đón và phục vụ khách MICE được kỳ vọng và yêu cầu nhiều hơn về vị trí và giá trị trải nghiệm.

“Điều kiện đủ” cho du lịch MICE tại Tân Trào bứt phá

Theo các chuyên gia, một địa điểm lý tưởng để tổ chức du lịch MICE thường sở hữu vị trí kết nối thuận tiện, cảnh quan thiên nhiên, tiện ích đồng bộ đáp ứng được đa dạng nhu cầu của nhóm khách đoàn. Ba yếu tố không thể thiếu là sự đầu tư cho khu vực tổ chức sự kiện, kết nối cộng đồng và dịch vụ chuyên nghiệp của điểm đến.

Chỉ cách sân bay Nội Bài 90km, Tân Trào được biết đến là “địa chỉ đỏ” cho những chuyến du lịch về nguồn. Với khoảng thời gian di chuyển chỉ khoảng 2h30 – 3h từ Hà Nội, khách du lịch MICE vừa có thể tối ưu chi phí, vừa tối đa quãng thời gian tổ chức các hoạt động nghỉ dưỡng, kết nối của cơ quan tổ chức. Thực tế cho thấy, tính riêng năm 2022, Khu di tích Tân Trào đón hơn 750 nghìn lượt khách du lịch đến tham quan, đóng góp gần 90% tổng lượng du khách đến Tuyên Quang. Trong đó, khách đi theo đoàn chiếm phần lớn, đặc biệt là các hội cựu chiến binh, gia đình cách mạng. Tuy nhiên, khách đến với Tân Trào vẫn chỉ tham quan các di tích, không phát sinh lưu trú dẫn đến doanh thu du lịch nói chung khá hạn chế. Nguyên nhân được cho là sự thiếu vắng các cơ sở lưu trú cùng những dịch vụ đi kèm. Trên địa bàn hầu hết là homestay nhỏ lẻ, sức chứa hạn chế và ít điểm tổ chức hội họp quy mô lớn, được thiết kế dành cho khách hàng MICE.

Giới chuyên gia cũng nhận định, Tân Trào hiện đã có vị trí thuận lợi, cảnh quan thiên nhiên. Địa phương cần thêm hệ thống hạ tầng lưu trú, địa điểm tổ chức sự kiện có sức chứa lớn và hệ thống tiện ích, dịch vụ đa dạng. Sự xuất hiện của Flamingo Tân Trào với các sản phẩm du lịch đặc sắc sẽ trở thành “cú huých” giúp “thủ đô kháng chiến” chuyển mình mạnh mẽ trong tương lai. Khu nghỉ dưỡng hứa hẹn ghi điểm với khách hàng MICE bằng khách sạn 4 sao Sợi Chỉ Đỏ và 36+ tiện ích/trải nghiệm vui chơi giải trí quy mô lớn, được đầu tư bài bản.

Sự đầu tư bài bản của Flamingo Tân Trào

Lấy cảm hứng từ nếp nhà sàn truyền thống của người Tày, người Nùng, Khách sạn Sợi Chỉ Đỏ là lựa chọn dành cho các đoàn khách có nhu cầu lưu trú cao cấp. Khách sạn có quy mô 3 tầng, cung cấp hơn 80 phòng nghỉ 04 sao, cùng hơn 10 tiện ích được bố trí thành chuỗi trải nghiệm xuyên suốt. Đối với nhu cầu nghỉ dưỡng kết hợp với trải nghiệm văn hóa bản địa, khách hàng có thể lựa chọn lưu trú tại mô hình 02 trong 01, Homestay tích hợp trong nhà phố thương mại Shophouse, cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt với người dân tộc tại địa phương.

Xuyên suốt chuyến đi, từ nhu cầu chung về ẩm thực, hội họp, tổ chức sự kiện, đến các nhu cầu trải nghiệm cá nhân như chăm sóc sức khỏe, thư giãn, giải trí, mua sắm… đều được đáp ứng trọn vẹn trong quần thể Flamingo Tân Trào.

Hội trường Việt Bắc, Quảng trường Tre Việt, Nhà hàng Cơm kháng chiến với quy mô lớn, thiết kế hiện đại, mang âm hưởng núi rừng với họa tiết thổ cẩm, là điểm nhấn tiện ích tạo nên chất nghỉ dưỡng sang trọng, độc đáo và không kém phần tiện nghi tại dự án. Đây sẽ là nơi các đoàn khách hơn 200 người tổ chức những buổi giao lưu, tiệc cuối năm, tiệc tri ân, được phục vụ bởi tiêu chuẩn dịch vụ chuyên nghiệp của Flamingo Holdings.

Trong những khoảng thời gian riêng tư, các nhóm du khách có thể lựa chọn tham gia hệ thống tiện ích, trải nghiệm đa dạng như: mua sắm, tham quan tại các tuyến phố thương mại độc đáo; thư giãn, ngâm chân, tắm lá thuốc… tại Tổ hợp chăm sóc sức khỏe Mùa Hoa; tham gia các lễ hội đậm bản sắc văn hóa dân tộc được tổ chức quanh năm như lễ hội Cầu May, Cầu Mùa, Lễ Lồng Tồng (người Tày), Lễ Cấp Sắc (người Dao)...

Với gần 30 năm kinh nghiệm và hơn 300 giải thưởng quốc tế , Flamingo Holdings là đơn vị dày dặn kinh nghiệm trong việc kiến tạo các sản phẩm bắt kịp thị hiếu. Sự thành công của Flamingo Đại Lải, Flamingo Cát Bà cũng đã khẳng định khả năng vận hành chuyên nghiệp của Flamingo Holdings. Mới đây, Chủ đầu tư này phát triển thêm ứng dụng On the Go, giúp khách hàng tự doanh và tìm kiếm sản phẩm nghỉ dưỡng phù hợp, tối ưu nhất, khẳng định uy tín của thương hiệu bất động sản nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam.

Tiếp nối những thành công đó, Flamingo Tân Trào hứa hẹn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của khách MICE, tạo nên nguồn thu dồi dào cho du lịch địa phương và các nhà đầu tư nhanh nhạy