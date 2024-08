EVNGENCO1: Sản lượng điện sản xuất tháng 7 vượt kế hoạch được giao

Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) cho biết, trong tháng 7, phụ tải hệ thống điện tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ năm 2023. Trong tháng vừa qua, sản lượng điện EVN GENCO1 sản xuất vượt kế hoạch được giao với 2,5 tỷ kWh , đạt 108,3% kế hoạch.

Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) cho biết, để đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia, tổng công ty đã thực hiện có hiệu quả công tác cung ứng nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện, đáp ứng đủ cho nhu cầu vận hành và duy trì khối lượng dự trữ theo quy định.

Do mưa nhiều, tần suất nước về phần lớn các hồ thủy điện của EVNGENCO1 khá tốt. Tổng công ty đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia tăng khai thác các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích phòng lũ.

Về đầu tư xây dựng, các dự án đang được tổng công ty triển khai theo tiến độ được giao. Tính đến hết tháng 7, khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng đạt 68,5% và giá trị giải ngân đạt 68,4% kế hoạch năm 2024 của EVN giao (bao gồm giá trị giải ngân cho giá trị thực hiện của các năm trước).

Để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời, có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trong mùa mưa bão, EVNGENCO1 đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị và thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả do mưa lũ, đảm bảo cung cấp điện an toàn phục vụ nhu cầu dân sinh.

Bên cạnh đó, công tác chuyển đổi số và công nghệ thông tin tiếp tục được EVNGENCO1 tích cực thực hiện với mục tiêu đến năm 2025 trở thành doanh nghiệp số. Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng và triển khai nhiều biện pháp nghiêm ngặt, hiệu quả.

Trong tháng 7, nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2024), tổng công ty và các đơn vị đã thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội nhằm tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại các địa phương nơi đơn vị đóng chân, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. “Hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được EVNGENCO1và các đơn vị triển khai với 2 nhà ở cho 2 hộ nghèo tại xã Đắk Plao (tỉnh Đắk Nông) đã được tổ chức khánh thành và bàn giao”, đại diện tổng công ty cho hay.

Đảm bảo cung cấp điện an toàn trong mùa mưa bão

Trong tháng 8, EVNGENCO1 sẽ tập trung cao độ hướng tới mục tiêu hoàn thành sản lượng điện được giao 2,321 tỷ kWh. Cụ thể, khối nhiệt điện duy trì các tổ máy vận hành liên tục, triển khai thực hiện nhiệm vụ trong chương trình nâng cao độ tin cậy và vận hành giai đoạn 2024 – 2025 theo đúng chỉ đạo của EVN. Khối thủy điện đảm bảo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng làm tốt vai trò cắt lũ, vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du; đồng thời tăng cường khai thác phát điện để tạo dung tích đón lũ trước mùa mưa lũ năm 2024. Công tác bảo dưỡng sửa chữa tiếp tục thực hiện theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, EVNGENCO1 tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị và thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo cung cấp điện an toàn phục vụ nhu cầu dân sinh.

Công tác đầu tư xây dựng, chuyển đổi số và các công tác khác vẫn sẽ được triển khai theo kế hoạch, duy trì bền vững và ổn định hoạt động sản xuất trong toàn tổng công ty.