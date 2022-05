EVNGENCO1 hướng tới hoàn thành kế hoạch 6 tháng mùa khô

Tháng 4/2022, tần suất nước về các hồ thủy điện của EVNGENCO1 tiếp tục diễn biến tốt. Các đơn vị thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa đảm bảo chất lượng và tiến độ được phê duyệt. Công tác cung ứng than bước đầu đã được cải thiện.

Tổng sản lượng điện EVNGENCO1 sản xuất được trong tháng 4/2022 là 2.792 triệu kWh, luỹ kế 04 tháng đầu năm 2022, tổng sản lượng điện EVNGENCO1 sản xuất được là 10.497 triệu kWh, đạt 34,9% kế hoạch năm 2022. Trong đó, Công ty Nhiệt điện Uông Bí được ghi nhận là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phát sản lượng điện vượt kế hoạch tháng 4/2022.

Về đầu tư xây dựng (ĐTXD), các dự án ĐTXD đang được Tổng công ty triển khai theo tiến độ được giao. Công tác quyết toán cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Tính đến hết tháng 4, khối lượng thực hiện ĐTXD của EVNGENCO1 đạt 38,4% và giá trị giải ngân đạt 39,2% kế hoạch năm 2022 (bao gồm giải ngân cho khối lượng thực hiện của năm trước).

Về công tác chuyển đổi số, EVNGENCO1 đã hợp tác với FPT hoàn thành xây dựng lộ trình chuyển đổi số, lộ trình hiện đại hoá hạ tầng công nghệ thông tin, bảo mật IT, OT giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030. Tổng công ty cũng là đơn vị đi đầu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong việc triển khai hệ thống SmartEVN khi chính thức đưa vào sử dụng tại Cơ quan Tổng công ty từ ngày 01/5/2022 và sau khi có đủ điều kiện sẽ triển khai trong toàn Tổng công ty. Các nhiệm vụ chuyển đổi số khác vẫn đang được EVNGENCO1 thực hiện theo kế hoạch.

Tháng 5/2022, EVNGENCO1 tiếp tục tăng cường sửa chữa bảo dưỡng thiết bị, tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo cung ứng than cho các nhà máy nhiệt điện và vận hành các nhà máy thủy điện tuân thủ quy định; hướng tới hoàn thành nhiệm vụ được Tổng công ty đặt lên hàng đầu là hoàn thành sản lượng điện được giao 3.057 triệu kWh, hướng tới hoàn thành kế hoạch sản lượng điện được giao trong các tháng mùa khô và cả năm 2022.

Về ĐTXD, EVNGENCO1 đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án đã đề ra và triển khai công tác chuẩn bị đầu tư theo kế hoạch.

Về công tác chuyển đổi số, EVNGENCO1 sẽ chuẩn bị các trình tự triển khai lộ trình chuyển đổi số, lộ trình hiện đại hoá hạ tầng công nghệ thông tin, bảo mật IT, OT giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030. Đề án trang bị hạ tầng công nghệ thông tin và các dự án xây dựng ứng dụng phần mềm phục vụ chuyển đổi số tiếp tục triển khai theo kế hoạch.

Trong tháng 5/2022, EVNGENCO1 sẽ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động. Trong đó, Hội thi Cán bộ an toàn, An toàn vệ sinh viên giỏi cấp Tổng công ty sẽ được diễn ra tại TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) trong các ngày từ 25 – 28/5/2022.

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tiếp tục được nghiêm túc thực hiện theo các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và địa phương về việc thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả để duy trì bền vững và ổn định hoạt động sản xuất trong toàn Tổng công ty.