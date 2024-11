Emes Engineering Services: Một thập kỷ phát triển bền vững!

Emes Engineering Services là biểu tượng của sự đổi mới và tin cậy trong dịch vụ cơ điện lạnh. Từ khởi đầu khiêm tốn, Emes đã vươn lên, trở thành đối tác đáng tin cậy trong thiết kế, thi công và bảo trì, đặc biệt thể hiện khả năng phục hồi mạnh mẽ qua đại dịch COVID-19.

Được thành lập vào năm 2015, Emes bắt đầu với tầm nhìn cung cấp các giải pháp kỹ thuật hàng đầu cho lĩnh vực thi công cơ điện. Công ty nhanh chóng đạt được mục tiêu đề ra về cam kết chất lượng và sự hài lòng của khách hàng. Với đội ngũ nhân sự tay nghề cao và luôn tận tâm, Emes bắt tay vào hành trình cung cấp sự khác biệt cho các dịch vụ tích hợp cơ điện khác nhau, bao gồm thiết kế, thi công và bảo trì

Trong những năm qua, Emes đã mở rộng danh mục đầu tư của mình, đảm nhận các dự án phức tạp và chuyên biệt hơn. Cách tiếp cận chủ động và sáng tạo kỹ thuật của công ty khiến nó khác biệt với các đối thủ cạnh tranh. Bằng cách liên tục cung cấp các dự án đúng thời hạn và trong phạm vi ngân sách, Emes đã xây dựng mối quan hệ bền chặt với khách hàng, giành được sự tin tưởng và quan hệ bền vững trong việc phát triển các dự án của khách hàng.

Đại dịch COVID-19 đặt ra những thách thức chưa từng có đối với các doanh nghiệp trên toàn thế giới và Emes cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, khả năng phục hồi và khả năng thích ứng của công ty đã đứng vững trong giai đoạn này. Emes đã thực hiện các biện pháp an toàn nghiêm ngặt để bảo vệ nhân viên và khách hàng của mình trong khi vẫn đảm bảo tính liên tục của các dự án cũng như hoạt động tại trụ sở. Đại dịch cũng đẩy nhanh công ty trong việc áp dụng các công cụ kỹ thuật số và giải pháp làm việc từ xa, được Emes tích hợp liền mạch vào quy trình làm việc của mình.

Trong thời kỳ hậu COVID-19, Emes Engineering Services nổi lên mạnh mẽ và sáng tạo hơn. Công ty đã tận dụng kinh nghiệm của mình trong thời kỳ đại dịch để nâng cao các dịch vụ và hiệu quả hoạt động. Emes tập trung vào các giải pháp kỹ thuật bền vững và linh hoạt, phù hợp với xu hướng toàn cầu hướng tới phát triển xanh và bền vững.

Emes đã tham gia vào một số dự án cao cấp làm nổi bật chuyên môn và cam kết xuất sắc về chất lượng. Sự đa dạng của các dự án là minh chứng cho việc tiếp tục mở rộng các hoạt động kinh doanh từ thương mại, thực phẩm & đồ uống, khách sạn đến lĩnh vực công nghiệp. Lĩnh vực dự án trải rộng từ y tế, bán dẫn, điện tử, FMCG... Các khách hàng chính của chúng tôi luôn luôn đánh giá cao sản phẩm chúng tôi mang lại cho dự án của họ.

Emes Engineering Services luôn nhấn mạnh vào cam kết hệ thống quản lý chất lượng. Nó được thiết kế riêng để duy trì các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất trong tất cả các hoạt động của mình. Cam kết này được minh chứng bằng việc thực hiện tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, một tiêu chuẩn được công nhận trên toàn cầu cho các hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng của công ty đảm bảo rằng tất cả các dự án đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất.

Ngoài việc quản lý chất lượng, Emes cũng chú trọng đến sức khỏe và an toàn lao động. Công ty đã áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001: 2018, cung cấp một khuôn khổ để quản lý rủi ro về sức khỏe và an toàn và cải thiện hiệu suất OH&S. Cam kết về an toàn của Emes được phản ánh trong các giao thức nghiêm ngặt, đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan có thể trở về nhà an toàn sau mỗi ngày làm việc.

Nhìn về phía trước, Emes đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng và đổi mới liên tục. Công ty đặt mục tiêu mở rộng dấu ấn của mình tại thị trường Đông Dương vào năm 2025, năm chuyển giao cho một thập kỷ phát triển mới trong khi vẫn duy trì sự tập trung vào chất lượng và sự hài lòng của khách hàng. Emes cũng cam kết đóng góp vào sự phát triển bền vững thông qua các giải pháp kỹ thuật của mình, đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

Hành trình của Emes trong thập kỷ qua là minh chứng cho khả năng phục hồi, đổi mới và cam kết chất lượng cao. Từ khi thành lập đến khi vượt qua những thách thức của đại dịch COVID-19, Emes đã liên tục chứng tỏ khả năng thích ứng và phát triển của mình. Khi công ty nhìn về tương lai, chúng tôi vẫn luôn tận tâm cung cấp các giải pháp kỹ thuật định hướng giá trị đáp ứng nhu cầu phát triển của khách hàng.

"Đạt giải thưởng SME 100 Asia không chỉ là một cột mốc phát triển, mà còn là động lực để tiếp tục phấn đấu vì một tương lai tốt đẹp hơn", CEO Hà Phạm nói.