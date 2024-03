Emasi Plus tiên phong phát triển mô hình giáo dục song ngữ nội trú quốc tế

EMASI Plus - Waterpoint Campus là ngôi trường tiếp theo thuộc Hệ thống Trường EMASI (sau EMASI Nam Long - Quận 7 TPHCM và EMASI Vạn Phúc - Thủ Đức TPHCM). Ngày 9/3 vừa qua, trường đã chính thức công bố học hiệu, ra mắt với toàn thể đại diện từ Bộ và Sở GD&DT, các đối tác cũng như phụ huynh và học sinh.

Là trường nội trú song ngữ quốc tế quy mô nhất vùng ven TPHCM, trường có khuôn viên rộng lớn lên đến 6ha, đào tạo từ cấp Tiểu học đến Trung học Phổ thông. Trường dự kiến sẽ đón những học sinh đầu tiên vào T8/2024 với chương trình Nội trú độc đáo và đổi mới, giúp các em có được cơ hội được phát triển toàn diện và trưởng thành hạnh phúc.

Toạ lạc tại Bến Lức, Long An, EMASI Plus có vị trí vàng cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ, cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, chi phí đầu tư giai đoạn 1 lên đến 750 tỷ đồng (đại diện chủ đầu tư cho biết). EMASI Plus cam kết mang đến một nền giáo dục chất lượng cao nhất cho nhiều gia đình Việt Nam hơn nữa, với một mức chi phí hợp lý.

Chương trình Nội trú kiến tạo thế hệ công dân toàn cầu trong kỷ nguyên số

Học sinh nội trú tại EMASI Plus sẽ tiếp cận chương trình trải nghiệm cuộc sống thường nhật văn minh và khoa học, về các lĩnh vực tự học, tự phục vụ, quan hệ và giao tiếp với cộng đồng. Tại đây, các em sẽ sống một cuộc sống thực tế an toàn và thân thiết của gia đình; ăn uống, sinh hoạt, vui chơi thoải mái trong không khí cởi mở, thân thiện với bạn bè dưới sự hướng dẫn tận tình của Giáo viên Nội trú. Từ đó, mỗi học sinh sẽ phát huy tốt nhất năng lực của mình trong môi trường văn hóa được thiết kế và xây dựng theo triết lý giáo dục EMASI nhân văn và khai phóng - Tiến sĩ Huỳnh Công Minh - Nguyên Giám đốc sở GD&DT TP.HCM, Tổng Hiệu trưởng Hệ thống Trường EMASI kiêm Hiệu trưởng Sáng lập Trường EMASI Plus Waterpoint cho biết tại buổi lễ.

Thấu hiểu rằng, nội trú là một mô hình giáo dục chưa phổ biến và còn gặp nhiều quan điểm chưa cởi mở tại Việt Nam, các nhà giáo dục tại EMASI Plus tâm huyết triển khai Chương trình Nội trú dựa trên thành công từ các nước phát triển trên thế giới, nơi đào tạo nên nhiều doanh nhân vĩ đại, những nhà lãnh đạo tài ba và những nhân vật với tầm ảnh hưởng vượt thời gian.

Theo đó, Chương trình Nội trú tại EMASI Plus được thiết kế cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12. Ngoài tích lũy kiến thức khoa bảng, nội trú còn rèn luyện cho các em tinh thần đam mê thể thao, khả năng sáng tạo nghệ thuật, phát triển các kỹ năng xã hội cũng như hình thành ý thức ngay từ rất sớm, trở thành những công dân hội nhập có trách nhiệm với cá nhân và cộng đồng. Nhà trường cam kết về một môi trường phát triển toàn diện về phẩm chất - tri thức - kỹ năng - thể chất - tinh thần cho tất cả học sinh, trong kỷ nguyên số.

Sau giờ học chính khóa và ngoại khóa, các em sẽ trở về Khu căn hộ Nội trú để nghỉ ngơi và sinh hoạt cùng bạn bè thầy cô. Học sinh sẽ được xếp thành nhóm từ 4-6 bạn/căn hộ với sự quản lý của Giáo viên Nội trú. EMASI Plus đầu tư không gian nội trú rộng rãi và tiện nghi với đầy đủ phòng khách, phòng ngủ, góc học tập, quầy pantry,... tạo cơ hội để học sinh tham gia tương tác xã hội, vui chơi và sinh hoạt cùng nhau.

Ông Nguyễn Tuyên - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Khai Sáng - Chủ đầu tư EMASI Plus chia sẻ: Không chỉ có chi phí vừa phải hơn, EMASI Plus còn tạo cơ hội cho các gia đình ở những tỉnh xa, nơi chưa có được những ngôi trường hiện đại, có thể tiếp cận với mô hình giáo dục mới. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đáp ứng được không ít nhu cầu của các gia đình thành thị khi cha mẹ rất bận rộn với công việc và không có nhiều điều kiện và thời gian để chăm sóc con cái một cách chu đáo nhất.

Trưởng thành từ EMASI Plus, các em sẽ là những công dân toàn cầu thông thạo hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, sở hữu tư duy logic đa chiều, kỹ năng ứng dụng thực tiễn khoa học và hiểu biết và thành thạo các xu hướng công nghệ mới.

