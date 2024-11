Em trai An Tây lên tiếng

TPO - Rufino Aybar lần đầu lên tiếng về vụ việc của chị gái An Tây. Trước đó, TikToker gần 3,5 triệu người theo dõi này phải khóa bình luận vì bị cư dân mạng chỉ trích.

Tối 27/11, Rufino Aybar - em trai người mẫu An Tây - lên tiếng sau thời gian giữ im lặng vì vụ việc của chị gái. Thông qua tài khoản cá nhân, Rufino Aybar cho biết gia đình anh đang trải qua giai đoạn khó khăn, đó là nguyên do anh không hoạt động mạng xã hội.

Trong 20 ngày kể từ khi An Tây bị bắt vì dính líu đến ma túy, Rufino Aybar nói đã nhận được sự động viên của khán giả để gia đình mạnh mẽ vượt qua sự việc.

Rufino Aybar thay mặt chị gái gửi lời xin lỗi đến khán giả. “Tôi một lần nữa thay mặt chị An gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người. Đây là lỗi lầm lớn, gây thất vọng cho những người đã yêu thương, ủng hộ chị An hay gia đình tôi”.

Trong quá trình điều tra và trước khi có kết luận chính thức của cơ quan điều tra, Rufino Aybar mong cư dân mạng có thể nhìn nhận khách quan về trách nhiệm của các cá nhân trong sự việc.

“Ngày hôm nay tôi quyết định hoạt động trở lại, hướng về phía trước và cố gắng làm mọi thứ trở nên bình thường. Tôi hy vọng những khán giả khách quan, yêu thương bố con tôi sẽ tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng bố con tôi trong thời gian sắp tới” - Rufino Aybar chia sẻ.

Sau khi An Tây bị cơ quan công an TPHCM khởi tố, bắt giữ để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hôm 14/11, nhiều người để lại bình luận tiêu cực, thậm chí công kích gia đình cô. Rufino Aybar - em trai An Tây - phải khóa bình luận trên trang TikTok gần 3,5 triệu người theo dõi. Phần bình luận trong nhiều video của bố ruột cô cũng xuất hiện lời lẽ phản cảm.

Khi bị bắt, chân dài người Tây Ban Nha nhận lỗi. Cô nói đã biết sai phạm, gửi lời xin lỗi cơ quan điều tra và bật khóc nghiệm ra rằng đã mất hết sự nghiệp.

Em trai An Tây sinh năm 1998, cao 1,95 m, nói tiếng Việt sõi như tiếng mẹ đẻ dù là người Tây Ban Nha. Anh được biết đến qua các video hài hước, hút hàng triệu lượt xem, gây thiện cảm với người xem. Chính nhờ sự nổi tiếng của Rufino Aybar đã giúp An Tây vớt vát lại được danh tiếng sau nhiều năm ngụp lặn vì ồn ào đời tư.

Rufino Aybar còn được quan tâm vì có thành tích học tập xuất sắc. Anh tốt nghiệp thủ khoa Luật quốc tế của Học viện Ngoại giao, đại sứ truyền thông chương trình vận động hiến máu…