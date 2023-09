Ecopark được Bộ Công an tặng bằng khen điển hình về Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Trong khuôn khổ “Lễ phát động toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn và cứu hộ” (PCCC và CNCH), diễn ra tối ngày 28/09/2023, do Bộ Công an tổ chức, Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark đã vinh dự nhận được bằng khen “Tôn vinh điển hình tiên tiến về PCCC và CNCH hộ năm 2023”.

Tối 28/9, “Lễ phát động toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn và cứu hộ” được tổ chức tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Sự kiện có sự tham gia của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương…đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an, các gương điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH trên cả nước…

Tại Lễ phát động cũng diễn ra chương trình “Tôn vinh điển hình tiên tiến trong PCCC và CNCH”. Tập đoàn Ecopark vinh dự đón nhận bằng khen từ Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Việc được trao bằng khen điển hình tiên tiến về PCCC và CNCH năm 2023 thể hiện sự ghi nhận của cơ quan chức năng về trách nhiệm và việc tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác PCCC và CNCH của cán bộ lãnh đạo tập đoàn cũng như toàn thể cư dân KĐT Ecopark.

Tập đoàn Ecopark với lịch sử 20 năm phát triển đã xây dựng thành công đại đô thị xanh Ecopark rộng gần 500ha, cách hồ Hoàn Kiếm 14km. Ngay từ khi đưa vào vận hành khu đầu tiên- Rừng Cọ, Ecopark đã chú trọng công tác PCCC và CNCH. Tập đoàn Ecopark đã sớm xây dựng lực lượng PCCC và CNCH thông qua việc thành lập một Ban chỉ đạo về hoạt động này.

Ông Trần Thế Sơn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Ecopark cho biết: “Công tác PCCC được Ecopark hết sức chú trọng đầu tư với các trang thiết bị đồng bộ, hiện đại. Hệ thống báo cháy, chữa cháy luôn được kiểm tra, duy trì trong tình trạng tốt nhất để xử lý kịp thời mọi tình huống cháy nổ, chập điện… đảm bảo an toàn cho cư dân".

Cũng theo ông Sơn, Tập đoàn Ecopark luôn tập trung cho công tác tập huấn, đào tạo cho lực lượng PCCC cơ sở, đặc biệt là đào tạo về những kiến thức cơ bản về PCCC cho các cư dân nhằm chủ động ứng phó kịp thời trong những tình huống khẩn cấp. Ngoài ra, Ecopark còn thường xuyên xây dựng các kế hoạch và tổ chức diễn tập phương án PCCC và CNCH phối hợp các lực lượng trên địa bàn lân cận như Gia Lâm, Long Biên và tỉnh Hưng Yên, nâng cao công tác phòng ngừa và tập huấn nhuần nhuyễn khả năng tổ chức chiển khai các hoạt động chữa cháy kịp thời và có hiệu quả khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Định kỳ hàng năm, Tập đoàn Ecopark đều phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức diễn tập phương án chữa cháy để nâng cao kỹ năng xử lý sự cố. Đặc biệt, vào ngày 18/11/2022 vừa qua, Tập đoàn Ecopark đã phối hợp cùng Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn ở mức độ cấp tỉnh, với sự tham gia của hơn 600 người. Đây là đợt diễn tập có quy mô lớn nhất kể từ khi hình thành khu đô thị Ecopark đến nay.