Durex triển khai chương trình miễn phí 1.000 người đăng ký khám STIs

Vừa qua, Durex, nhãn hàng bao cao su nổi tiếng số 1 thế giới đã triển khai chương trình miễn phí 1.000 người đăng ký khám STIs tại hệ thống phòng khám Glink ở Hà Nội, TP.HCM và Biên Hòa.

STIs (sexually transmitted infections) hay STDs (sexually transmitted diseases) là bệnh nhiễm trùng có thể lây truyền qua quan hệ tình dục, có thể ảnh hưởng đến bất kỳ người nào, cả nam và nữ, gồm các bệnh phổ biến như lậu, giang mai, viêm gan B, HIV/AIDS, HPV... Việc đăng kí suất kiểm tra STIs hay STDs miễn phí được thực hiện thông qua website bit.ly/durex_cungchamdinh.

Chương trình do Durex thực hiện cùng với sự hợp tác của Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) và tổ chức PATH (Program for Appropriate Technology in Health - Chương trình kỹ thuật thích hợp trong y tế của USAID). Chương trình nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống AIDS và Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam với thông điệp “Yêu” an toàn và có trách nhiệm là cách bạn bảo vệ cho chính mình, những người thân yêu và cả cộng đồng nhằm ngăn ngừa và đẩy lùi HIV/STIs hiệu quả nhất.

PGS.TS. Phan Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế cho hay hình thái dịch có dấu hiệu thay đổi rõ ràng, nếu không có biện pháp phòng, chống HIV/AIDS kịp thời và phù hợp thì có nguy cơ dịch quay lại. Theo bà Hương, 10 năm trở về trước nhóm nhiễm HIV chủ yếu là qua đường máu (nghiện chích ma túy), nhưng tính từ năm 2013 đến nay, tỷ lệ lây truyền HIV qua đường tình dục ngày càng tăng lên (từ 65% lên 82.2% năm 2022). Và đối tượng trong giai đoạn này chủ yếu là nam giới, đặc biệt là các bạn trong cộng đồng MSM (nam quan hệ đồng tính).

Trong khi đó, ông Randolph Augustin, Giám đốc Phòng Y tế của USAID Việt Nam, khẳng định USAID cam kết sẽ đồng hành cùng Cục Phòng, chống HIV/AIDS trong việc hiện thực hóa vai trò lớn hơn đối với tiềm năng của khu vực tư nhân.

“Việc hợp tác với Durex lần này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong những nỗ lực chung của khu vực Nhà nước và khu vực tư nhân để tiếp cận giới trẻ và kết nối họ với những thông tin và dịch vụ cần thiết về HIV, STIs và sức khỏe tình dục nói chung”, ông Randolph Augustin cho biết. “Điều này nhất quán với cam kết của USAID trong việc huy động sự tham gia khu vực tư nhân để giải quyết các thách thức trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS và tạo ra tác động với quy mô lớn hơn”.

Cụ thể, thông qua đó, Durex cùng các đối tác cổ vũ cho thói quen xét nghiệm STIs thường xuyên bên cạnh việc mang bao cao su khi quan hệ, giúp xua tan lo lắng về sức khoẻ tình dục cũng như giúp bạn và nửa kia toàn tâm tận hưởng cuộc yêu để “cùng chạm đỉnh”.

Theo các chuyên gia y tế, ngoài việc mang bao cao su khi quan hệ, việc giữ thói quen kiểm tra sức khỏe tình dục định kỳ sẽ giúp giới trẻ bảo vệ bản thân và bảo vệ cho cả bạn tình. Xét nghiệm STIs ngày nay khá nhanh chóng và dễ dàng, nên mỗi người tự xem xét mức độ quan hệ tình dục của mình để đi kiểm tra một cách thường xuyên nhằm phát hiện các dấu hiệu dù là nhỏ nhất. Có thể vài tháng /1 lần hoặc 1 năm/1 lần tùy thuộc vào độ tuổi, giới tính và lối sống. Sàng lọc, chẩn đoán ngay để được tư vấn và điều trị sớm là điều cần thiết, nhờ đó có thể ngăn chặn sự lây lan của STIs, STDs và giảm thiểu biến chứng của bệnh.

Việc xét nghiệm sẽ tăng cơ hội phát hiện kịp thời các tác nhân gây bệnh STDs, từ đó các bác sĩ có thể đưa ra phác đồ điều trị phù hợp, sàng lọc các tác nhân gây bệnh STDs phổ biến và tiềm ẩn, tìm ra nguyên nhân gây vô sinh ở nam giới do nhiễm các tác nhân STDs.