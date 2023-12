Dược Nam Hà nhận cúp và chứng nhận 'Thương hiệu đông y tiêu biểu' tại ngày hội Đông y 2023

Ngày hội Đông y 2023 là sự kiện được tổ chức nhân dịp lễ kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Hội Đông y Thành phố Hà Nội đồng thời phát động phong trào “Vì sức khỏe cộng đồng”. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ trong ngành dược, đặc biệt là đóng góp cho lĩnh vực y dược cổ truyền, đẩy mạnh sản phẩm chất lượng và an toàn, Dược Nam Hà tự hào khi có 2 sản phẩm được vinh danh tại Hội nghị là Bổ Phế Nam Hà nhận cúp “Thương hiệu Đông Y tiêu biểu” và An Cung Ngưu Hoàng Hoàn nhận cúp “Sản phẩm, dịch vụ Đông Y tiêu biểu”.

Bên cạnh đó, tại sự kiện, Dược Nam Hà đã có cơ hội giới thiệu các sản phẩm chất lượng từ thảo dược như Bổ Phế Nam Hà, Dầu Ngải Diệp Dược Nam Hà, Cốt Vị Vương, Phong Thấp Vương, Tiêu Độc Nam Hà,... Đây là một phần trong mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của nền y dược học cổ truyền Việt Nam.

Với phương châm phát triển “Dược phẩm xanh cho cuộc sống an lành”, Dược Nam Hà giữ gìn và phát huy tinh hoa y học cổ truyền với các vị thuốc dân gian được kết hợp với công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại làm nên chất lượng, uy tín của biết bao dòng sản phẩm quen thuộc với các gia đình Việt như: Bổ Phế Nam Hà, Dầu Ngải Diệp Dược Nam Hà, Cốt Vị Vương,...

Nổi bật trong các dòng sản phẩm đông dược của công ty là Bổ Phế Nam Hà. Với thành phần thảo dược quý như Cát Cánh, Bách Bộ, Tỳ Bà Diệp,... Bổ Phế Nam Hà có tác dụng trừ ho - hóa đờm - bổ phổi. Theo đông y, Bách Bộ có vị ngọt, đắng và có tính ấm vào phế nên có tác dụng chữa ho hiệu quả. Ngoài ra, Tỳ Bà Diệp có khả năng kháng khuẩn, chống viêm, làm giãn phế quản nhờ đó kiểm soát quá trình viêm đường hô hấp, giúp tăng cường sức đề kháng tự nhiên cho cơ thể từ đó giúp điều trị ho hiệu quả hơn.

Được biết đến là thương hiệu thuốc ho với tuổi đời 60 năm cùng các sản phẩm phù hợp cho nhiều đối tượng và có thể dùng cho cả gia đình, các sản phẩm Bổ Phế Nam Hà được sản xuất trong dây chuyền sản xuất hiện đại, đạt tiêu chuẩn GMP, GSP, GLP theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Với những tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm cũng như quy trình sản xuất, Bổ phế Nam Hà vinh dự nhận cúp Thương hiệu, Sản phẩm đông y tiêu biểu tại Ngày hội Đông Y 2023. Giải thưởng không chỉ là niềm tự hào của đội ngũ Dược Nam Hà mà còn là bước ngoặt quan trọng trong quá trình thúc đẩy và phát triển đông y.

Trong tương lai, Dược Nam Hà cam kết đầu tư vào nghiên cứu và phát triển nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đông y, đảm bảo tính an toàn và hiệu quả. Dược Nam Hà luôn không ngừng nỗ lực phát triển các sản phẩm thuốc đạt chuẩn quốc tế, hướng tới sản xuất các sản phẩm dược phẩm chất lượng cao cho người tiêu dùng.

Dược Nam Hà cũng đặt mục tiêu mở rộng thị trường quốc tế, mang lại niềm tự hào Việt Nam. Với mong muốn mang đến trải nghiệm sản phẩm đông y chất lượng cho khách hàng tiềm năng, Dược Nam Hà đang dần mở rộng quy mô xuất khẩu sang thị trường Nga, Campuchia, Philippines, Bangladesh, Myanmar, Châu Phi,…

Giải thưởng lần này tiếp tục là sự công nhận những đóng góp của Dược Nam Hà trong ngành y dược Việt Nam. Trong tương lai, Dược Nam Hà sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để cải tiến sản phẩm, nghiên cứu và phát triển dược phẩm đông y chất lượng cho người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Thuốc ho Bổ Phế Nam Hà điều trị các trường hợp ho do cảm mạo, ho gió, ho khan, ho có đờm, ho do dị ứng thời tiết, ho lâu ngày không khỏi, đau rát họng, khản tiếng, viêm họng, viêm phế quản. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Nam Hà Địa chỉ: 415 Hàn Thuyên, phường Vị Xuyên, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định. Giấy XNQC của sản phẩm thuốc ho viên ngậm Bổ Phế Nam Hà số: 1e/2023/XNQC/YDCT; Sirô thuốc ho Bổ Phế Nam Hà chỉ khái lộ KĐ số: 3e/2023/XNQC/YDCT; Sirô thuốc ho Bổ Phế Nam Hà chỉ khái lộ số: 4e/2023/XNQC/YDCT do Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y Tế cấp. Hotline: 1800 1155 Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.