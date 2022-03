Đức Anh - chàng béo trong ‘Lối về miền hoa’ kể về tình huống không có trong kịch bản

TPO - Là một trong nhóm 3 chàng độc thân: Lợi- Linh- Bão, Đức Anh có rất nhiều phân cảnh hài hước khi đóng phim “Lối về miền hoa”.

Sau nhân vật Núi của “Mùa hoa tìm lại” khán giả thích thú khi gặp lại Đức Anh trong vai Linh của “Lối về miền hoa”. Vẫn là tạo hình anh chàng mũm mĩm, hiền lành nhưng hài hước, Đức Anh gặp khó khăn gì để tìm ra nét diễn mới, khác biệt?

Nhân vật Núi của “Mùa hoa tìm lại” và Linh Nấm của “Lối về miền hoa” có điểm giống nhau là cùng 1 dạng vai gây cười, dí dỏm. Chính vì thế, mình đã phải tìm những cách gây cười và hài hước khác nhau để tạo dấu ấn riêng cho từng nhân vật.

Đối với Đức Anh, vai diễn Linh béo của “Lối về miền hoa” lần này thật sự là một thử thách. Như quí vị khán giả đã theo dõi những vai diễn trước đây của mình như: Đạt hách nôi, Bách bột, hay gần nhất là Núi trong “Mùa hoa tìm lại” thì có thể thấy dù là mình thể hiện những nhân vật khác nhau, có hoàn cảnh và những câu chuyện khác nhau nhưng cũng có những nét tương đồng đó là mình sẽ vào vai một chàng trai yêu si mê và theo đuổi một cô gái. Còn Linh béo của “Lối về miền hoa” thì khác, nhân vật này rất ít đất để diễn. Tất cả những câu chuyện trong phim của nhân vật này chỉ xoay quanh diễn biến tâm lý và sự việc của nhân vật chính là Lợi (Trọng Lân).

Những nhân vật trong các phim trước đó mình thể hiện luôn được đạo diễn cho đi 1 con đường riêng với mục đích là để cân bằng cảm xúc trong phim, không làm cho khán giả bị nặng nề tâm lý nên mình diễn rất thoải mái. Còn trong “Lối về miền hoa” thì khác, tất cả những vai diễn trong phim đều có nhiều đất diễn và vai diễn nào cũng có nét đáng yêu và hài hước riêng. Vì vậy, mình phải cố gắng tìm tòi, sáng tạo rất nhiều để cái dí dỏm và dễ thương của Linh béo không bị lẫn, nhạt nhoà với các nhân vật khác.

Hầu hết các cảnh quay có sự xuất hiện của Linh đều thấy nhân vật này gắn với đồ ăn. Hỏi thật nhé, Đức Anh tăng bao nhiêu kg khi đóng “Lối về miền hoa”?

Một số khán giả cho rằng, Đức Anh nhân vật “số hưởng” nhất trong phim này vì hầu hết các cảnh quay có sự xuất hiện của Linh thì đều gắn với hoạt động ăn, uống. Chủ yếu là đồ ăn vặt. Nhưng mình cũng có “nỗi khổ” đó chính là tăng cân. Tổng cộng Đức Anh tăng 10kg từ lúc khởi quay cho tới khi đóng máy bộ phim. (Cười)

Được biết trước đó, sau vai Núi, Đức Anh từng cố gắng để giảm cân. Hẳn bạn đã hết mình vì vai diễn, chấp nhận tăng cân để làm cho ra nét riêng của Linh?

Sau “Mùa hoa tìm lại”, mình giảm 10kg trong 6 tuần thì khi bắt đầu “Lối về miền hoa” mình đã tăng lại 10kg chỉ trong 2 tuần. Tất cả đều là yêu cầu của đạo diễn với vai Linh. Và thật sự, dù nhận bất cứ vai diễn nào, mình đều cố gắng 200% để có thể trở thành nhân vật đó, sống cuộc đời của nhân vật đó. Gọi là hi sinh cũng được nhưng bản thân mình thấy rất thú vị khi được sống với rất nhiều những cuộc đời khác nhau.

Ấn tượng của Đức Anh về dàn diễn viên “Lối về miền hoa” như thế nào?

Đối với mình thì dàn cast của “Lối về miền hoa” là những người rất trẻ trung, năng động và đáng yêu. Hầu hết mọi người là những gương mặt mới nên mọi người đều cố gắng rất nhiều để hoàn thành tốt vai diễn. Điều đó cũng là động lực cho mình để cố gắng nhiều hơn.

Trong phim, các nhân vật đều có đôi có cặp, riêng Linh thì ngoài chuyên môn ăn uống không có đề cập tới chuyện tình cảm. Bạn có cảm thấy chạnh lòng cho nhân vật của mình?

Như Đức Anh đã chia sẻ ở trên thì vai Linh rất ít đất diễn nhưng đây cũng là 1 thử thách thú vị để Đức Anh làm mới bản thân. Nếu như ở những phim trước, khán giả thấy hình ảnh quen thuộc của Đức Anh là một chàng trai ngô nghê, yêu thật lòng và luôn chạy theo một cô gái trong mộng của mình thì Linh Nấm sẽ không như vậy. Linh Nấm đơn thuần chỉ là nhân vật gây cười.

Trong tập 8 “Lối về miền hoa”, nhân vật Linh bị đau bụng và có pha xử lý đi vào lòng đất. Liệu đó có phải cảnh quay đáng nhớ nhất với Đức Anh?

Đây cũng là 1 cảnh quay mang lại rất nhiều kỉ niệm cho Đức Anh. Thật sự thì cảnh này không có trong kịch bản đâu. Tất cả là do đạo diễn Vũ Minh Trí nghĩ ra và thêm vào. Đức Anh nhớ, buổi sáng hôm đó vừa gặp mình, anh Trí đã cười và bảo: "Tý anh nhờ mày một việc". Cho tới tận lúc gần quay, anh Trí mới gọi mình ra 1 góc và nói cảnh này mình sẽ diễn như vậy. Thật sự lúc đó mình cũng rất bất ngờ. Vì diễn cảnh này không cẩn thận thì sẽ rất phô và phản cảm. Nói thật đây là cảnh mà mình diễn vừa vui lại vừa lo sợ. (Cười)

Theo chia sẻ của Đức Anh, bà xã của bạn cũng là người trong nghề. Việc bà xã chấp nhận lùi lại phía sau để bạn cống hiến cho nghệ thuật có là động lực để Đức Anh cố gắng hơn?

Đức Anh cảm thấy rất may mắn khi cô ấy hiểu và thông cảm cho nghề của mình. Nhiều khi vào ngày lễ hay những dịp kỉ niệm gì đó, nếu mình vẫn phải đi diễn phục vụ khán giả thì bà xã đều chia sẻ. Cô ấy không buồn và tỏ thái độ để khiến mình phải suy nghĩ. Tuy nhiên, chúng mình luôn biết cách để an ủi, động viên nhau dù không kề cạnh. Sự hi sinh của cô ấy cũng chính là động lực để mình cố gắng hơn, nỗ lực hơn trong công việc.

Cát-xê phim hẳn không dư dả lại liên tục trải qua đợt dịch dài có khiến cuộc sống của bạn gặp nhiều khó khăn?

Qua mấy đợt dịch vừa rồi thì thật sự cuộc sống của mình cũng gặp nhiều khó khăn. Dịch bệnh khiến sân khấu không thể mở cửa đón khán giả nên một phần thu nhập của mình bị hạn chế. Nhưng đó là tình hình chung của thế giới, tất cả chúng ta đều chịu sự ảnh hưởng dù ít dù nhiều nên Đức Anh luôn vui vẻ, lạc quan và tìm hướng đi mới cho bản thân.

Sau “Lối về miền hoa”, Đức Anh có mong muốn nhận một vai diễn khác biệt hoàn toàn với màu sắc của bạn bây giờ, ví dụ như vai lập dị hoặc biến thái hoặc vừa bi vừa hài…?

Có chứ. Nghề của mình là nghề sáng tạo mà, cho nên điều mình sợ nhất là mình diễn 1 màu khiến khán giả nhàm chán. Chính vì vậy, mỗi khi nhận 1 vai diễn nào đó mình đều cố gắng để nhân vật của mình được khắc họa rõ nét, khác biệt với những nhân vật trước đó. Đối với mình, vai chính hay phụ, dài hay ngắn không quan trọng, quan trọng là việc mình thể hiện vai diễn đó như thế nào, có để lại ấn tượng gì cho khán giả hay không. Và như mình đã nói mình thích cảm giác được sống thử 1 cuộc đời khác nên mình rất mong muốn có nhiều vai diễn khác nhau. Cảm ơn khán giả luôn tin tưởng và yêu mến Đức Anh dù là ở ngoài đời hay trên phim!

Cảm ơn Đức Anh về cuộc trò chuyện!