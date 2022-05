Dua Lipa không mặc nội y táo bạo trên phố

TPO - Dua Lipa xuất hiện ở thủ đô Berlin (Đức) ngày hôm qua với chiếc váy sexy gây choáng.

Nữ ca sĩ đình đám người Anh diện chiếc đầm maxi 2 dây xẻ sâu, không nội y lộ rõ vòng một táo bạo dạo bước trên đường phố Berlin.

Dua Lipa đang ở Đức để thực hiện tour lưu diễn vòng quanh thế giới của mình, khởi động từ tháng 2 vừa qua sau 2 năm trì hoãn vì đại dịch. Tour lưu diễn của người đẹp sinh năm 1995 dự kiến có 82 buổi biểu diễn, buổi cuối cùng sẽ tổ chức ở Perth's RAC Arena (Tây Úc) vào ngày 16/11/2022.

Nếu theo dõi Dua Lipa thường xuyên thì fan có thể thấy là phong cách sexy quen thuộc của giọng ca 9x.

Tối trước đó, Dua Lipa xuất hiện với bộ jumpsuit màu hồng cánh sen rực rỡ trên sân khấu tại Sân vận động Mercedes-Benz ở Berlin. Đây là buổi biểu diễn nằm trong tour lưu diễn của người đẹp. Tối mai, cô sẽ tiếp tục trình diễn ở nhà thi đấu Lanxess ở Cologne cũng ở Đức.

Dua Lipa vừa chính thức trở thành quý cô độc thân sau thông báo chia tay Anwar Hadid (em trai cặp chị em siêu mẫu đình đám Gigi và Bella Hadid) sau hơn 2 năm hẹn hò vào tháng 12 năm ngoái. Được biết, tình cảm của cả hai đã rạn nứt trước đó.

Bắt đầu ca hát từ năm 14 tuổi, hiện Dua Lipa là ca sĩ người Anh nổi tiếng hàng đầu thế giới. Cô giành giải Grammy 2019 cho Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất và Grammy 2021 cho Giọng ca Pop xuất sắc nhất.

Cách đây chưa lâu, bảng xếp hạng Top 10 album có doanh số cao nhất năm 2021 của các nữ nghệ sĩ (tính riêng ở Mỹ) vừa chính thức được công bố, dẫn đầu chính là album Future Nostalgia của Dua Lipa với 587.000 bản bán ra. Bên cạnh thành công về mặt thương mại, Future Nostalgia cũng giành chiến thắng ở nhiều giải thưởng âm nhạc đình đám, trong đó phải kể đến là giải thưởng Best Pop Vocal Album tại Grammy 2021 và giải Mastercard Album (Of The Year) tại BRIT Awards 2021. Ca khúc Levitating của Dua Lipa mới đây cũng được tạp chí Billboard công bố dẫn đầu BXH những ca khúc thành công nhất trong năm 2021 - Billboard year-end Chart .

Trân Trân