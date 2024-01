Du thuyền lớn nhất thế giới thực hiện hành trình đầu tiên

TPO - Du thuyền lớn nhất thế giới mang tên Icon of the Seas của tập đoàn tàu biển Royal Caribbean vừa khởi hành từ Miami để thực hiện hành trình đầu tiên, mang theo số hành khách tương đương 1 thành phố nhỏ.

Được đóng trong hơn 900 ngày tại xưởng đóng tàu ở Turku, Phần Lan, con tàu trở thành một tượng đài về sự hoành tráng, với chiều dài lớn hơn chiều cao của Tháp Eiffel. 20 sàn tàu có thể chứa hơn 5.600 hành khách và thủy thủ đoàn 2.350 người.

Để đảm bảo không ai cảm thấy buồn chán hay đói, con tàu được đăng ký ở Bahamas có tới 7 bể bơi, trong đó có 1 bể rộng như hồ nước, 6 đường trượt nước, sân băng mà Royal Caribbean khẳng định là lớn nhất trên biển, cùng hơn 40 khu ăn uống và quán bar.

50 nghệ sĩ và diễn viên hài cùng dàn nhạc gồm 16 thành viên phục vụ đời sống tinh thần cho du khách trên tàu.

Royal Caribbean cho biết, tàu Icon chạy bằng khí tự nhiên hoá lỏng thân thiện với môi trường. Nó có hệ thống chuyển chất thải thành khí đốt và hệ thống thẩm thấu ngược để cung cấp gần như toàn bộ lượng nước ngọt mà tàu cần.

Sau khi rời cảng nhà ở Miami ngày 28/1 để thực hiện chuyến hành trình đã bán hết vé, con tàu sẽ du hành trên biển Caribe trong 1 tuần rồi trở về.

Với độ cao 365m, Icon trở thành du thuyền lớn nhất thế giới, chiếm ngôi vị của tàu Wonder of the Seas.

Bình Giang