Du lịch Tân Trào và làn sóng đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng mới

Với vị thế độc tôn không thể thay thế, Tân Trào là vùng đất mới tiềm năng cho du lịch nghỉ dưỡng với nguồn tài nguyên thiên nhiên giá trị và nền văn hóa đa sắc màu.

Vùng đất hội tụ mọi “chất liệu du lịch”

Thiên nhiên ưu đãi cho “Thủ đô Khu giải phóng - Thủ đô Kháng chiến” xưa kia một bức tranh núi rừng, sông suối vừa hiểm trở kín đáo, vừa nên thơ trữ tình. Nhiều du khách đặt chân đến đây không khỏi ấn tượng với dòng sông Phó Đáy nước chảy hiền hòa; con đường rợp bóng cây xanh; hoa phách đua nhau khoe sắc; những cánh đồng tươi tốt dưới chân núi Thia, núi Bòng; dòng suối Khuổi Kịch, Khuôn Pén quanh co uốn lượn ôm lấy làng Kim Long và đình Tân Trào lịch sử… Phía xa là dãy núi Hồng quanh năm mây phủ, đồi chè Vĩnh Tân huyền ảo giữa sương mai, khu rừng đặc dụng nguyên sơ với hệ động thực vật phong phú và những thác nước ngoạn mục chờ đợi con người khám phá.

Bên cạnh việc tham quan di tích lịch sử và đắm mình trong miền thiên nhiên trong lành, đến với Tân Trào, du khách còn được trải nghiệm nét đẹp văn hóa đa sắc màu của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Chị Kim Phụng (du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Tân Trào vẫn giữ được nhiều vẻ đẹp tự nhiên và thu hút tôi bởi người dân rất thân thiện và có nhiều hoạt động hấp dẫn. Lần đầu tiên tôi có cơ hội nghe hát then, bơi mảng, cùng xay lúa, nướng cơm lam, ngâm chân bằng lá thuốc gia truyền…, thực sự rất lý thú”. Theo chị, nơi này có tiềm năng phát triển nhiều tour du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm bổ ích và mới mẻ dành cho gia đình, nhóm bạn với chi phí hợp lý.

Nhằm khai thác, phát huy những tiềm năng sẵn có, Chính phủ đã thông qua Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tân Trào đến năm 2030. Mục tiêu đến năm 2025, Khu du lịch Quốc gia Tân Trào đón khoảng 1,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 2.000 lượt. Phấn đấu đến năm 2030 đón khoảng 2 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 35.000 lượt; tổng thu từ du lịch năm 2025 đạt trên 600 tỷ đồng và năm 2030 đạt 1.650 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo thống kê sơ bộ năm 2020, toàn bộ huyện Sơn Dương chỉ có khoảng 40 cơ sở lưu trú, 13 hộ gia đình làm dịch vụ homestay, 112 cơ sở phục vụ ăn uống giải khát có từ 20 chỗ ngồi trở lên. Cho đến nay, các hoạt động du lịch, trải nghiệm văn hóa - lễ hội tại Tân Trào nói riêng và toàn huyện nói chung còn diễn ra nhỏ lẻ, thiếu liên kết và chưa có các tiện ích cùng địa điểm lưu trú cao cấp đi kèm. Để hoàn thành mục tiêu đón khách đề ra, Tân Trào cần sự vào cuộc của các công ty du lịch và những nhà phát triển bất động sản có tâm, có tầm, cung cấp địa điểm lưu trú sức chứa lớn và xâu chuỗi các hoạt động trải nghiệm tiềm năng.

“Đường băng” giúp du lịch Tân Trào cất cánh

Đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch tất yếu của khu vực, Flamingo Holding Group mới đây đã quyết định đầu tư dự án quy mô 25ha tại lõi trung tâm Khu di tích lịch sử quốc gia Tân Trào. Đây được coi là một tín hiệu tích cực cho thị trường địa ốc tại địa phương, khởi đầu cho một làn sóng đầu tư bất động sản du lịch vào vùng đất tiềm năng này.

Được biết tập đoàn này sở hữu gần 30 năm kinh nghiệm trong việc phát triển các dự án nghỉ dưỡng cao cấp, tiên phong đánh thức tiềm năng của những vùng đất xinh đẹp như Đại Lải (Vĩnh Phúc), Cát Bà (Hải Phòng), Hải Tiến (Thanh Hóa). Các dự án mang thương hiệu Flamingo nổi bật với kiến trúc xanh, gần gũi với thiên nhiên và bản sắc văn hóa nhưng cũng mang những nét chấm phá hiện đại.

Ông Trần Trọng Bình - Chủ tịch HĐQT Flamingo Holding Group chia sẻ: “Tân Trào là một vùng đất giàu tiềm năng chưa được khai phá đúng tầm. Với dự án này, chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ để cho ra mắt những loại hình hạ tầng phù hợp với bản sắc du lịch của địa phương như shophouse, homestay… Đồng thời, Flamingo Tân Trào sẽ là địa điểm kết nối và tổ chức những lễ hội tầm cỡ trên nền tảng văn hóa các dân tộc, khiến du khách ngày càng biết đến Tân Trào nhiều hơn”.

Cũng theo vị này, tập đoàn Flamingo đang phát triển ứng dụng On The Go hỗ trợ các chủ sở hữu căn hộ nghỉ dưỡng/shophouse/homestay tại Flamingo Tân Trào trong việc thu hút khách hàng, điều hành các dịch vụ nghỉ dưỡng, tăng tính chủ động, kiểm soát chi phí hiệu quả. Từ đó, tập đoàn hướng tới một quần thể du lịch giàu giá trị văn hóa nhưng không kém phần tiện nghi, bắt kịp xu thế du lịch hiện đại.