Du lịch Sầm Sơn tiếp tục phát triển mạnh mẽ

Sau khi đại dịch COVID -19 trong nước được kiểm soát, du lịch Sầm Sơn đã phục hồi, phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả ấn tượng trong năm 2022.

Xây dựng hình ảnh thân thiện, văn minh

Sầm Sơn được biết đến với bờ biển chạy dài 9km từ chân núi Trường Lệ đến phường Quảng Cư (TP. Sầm Sơn) với độ dốc, độ mặn nước biển vừa phải, rất thích hợp cho các hoạt động vui chơi tắm biển. Ngoài ra, ở đây núi non trùng điệp, khí hậu trong lành cùng nhiều di tích, danh thắng kỳ thú và được mệnh danh là “chốn nghỉ dưỡng lý tưởng nhất Đông Dương” tạo nên những giá trị văn hóa, du lịch độc đáo.

Trong chiến lược phát triển du lịch Thanh Hóa, TP Sầm Sơn luôn được xác định là đô thị du lịch quan trọng, cần được ưu tiên tập trung đầu tư phát triển. Ngay từ thời gian đầu, tỉnh Thanh Hóa đã đề ra chủ trương phát triển du lịch theo tiêu chí “Sầm Sơn - sức khỏe - kinh tế - bạn bè”, tạo bước ngoặt lớn, đánh thức tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch của Sầm Sơn.

Trong năm 2022 là năm du lịch Sầm Sơn có nhiều thuận lợi để phát triển. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hoá đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, ưu tiên các nguồn lực cho phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, trong đó có lĩnh vực du lịch. Như kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị của Sầm Sơn được đầu tư đồng bộ, hiện đại, nhiều dự án lớn hoàn thành và đưa vào sử dụng. Qua đó phát huy tiềm năng, lợi thế kinh tế biển, cải thiện mạnh mẽ hình ảnh, hướng tới mục tiêu xây dựng TP. Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia.

Đặc biệt, vừa qua TP. Sầm Sơn triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dụng của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về ban hành chương trình phát triển du lịch, trọng tâm là nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của dịch vụ du lịch, xây dựng hình ảnh con người Sầm Sơn văn minh, thân thiện giai đoạn 2021-2025. Với phương châm hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch Sầm Sơn an toàn, công bằng, văn minh, thân thiện và phát triển bền vững, TP. Sầm Sơn đã ban hành 18 phương án quản lý, tổ chức, kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Sầm Sơn.

Theo đó, văn hóa trong du lịch chuyển biến theo hướng chuyên nghiệp, an toàn, thân thiện, đã làm thay đổi căn bản diện mạo đô thị du lịch. Cũng từ đó mà ý thức của người kinh doanh được nâng lên rõ rệt, chất lượng của hầu hết các dịch vụ năm 2022 đã tiến bộ, rõ nhất là qua thái độ giao tiếp ứng xử của người dân, trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an ninh độ thị, quản lý giá cả, vệ sinh môi trường và xử lý tốt tình trạng bán hàng rong trên khuôn viên bãi biển.

Trong mục tiêu xây dựng thành phố trở thành phố của lễ hội, ngay từ những tháng đầu năm 2022, thành phố Sầm Sơn đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức sự kiện xây dựng kế hoạch, tổ chức các chương trình, sự kiện văn hóa, du lịch, lễ hội, thể thao được tổ chức trên địa bàn thành phố Sầm Sơn.

Đặc biệt, đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, 5 năm thành lập thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa, khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2022 với 19 chương trình, sự kiện được tổ chức xuyên suốt trong năm 2022. Tất cả những yếu tố đó đã giúp cho du lịch Sầm Sơn tiếp tục có bước phát triển đáng phấn khởi, tạo nên một năm du lịch Sầm Sơn thành công rực rỡ nhất từ trước đến nay.

Phấn đấu đón 7.250 nghìn lượt khách năm 2023

Theo UBND TP Sầm Sơn, năm 2022 là một năm thắng lợi của TP Sầm Sơn ở tất cả các mặt. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất tăng 32,2% so với cùng kỳ, cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, ngành du lịch đón trên 7,05 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 14.134 tỷ đồng, tăng 348% về lượng khách, 473% về doanh thu.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2023 thành phố Sầm Sơn phấn đấu đón được 7.250.000 lượt khách; phục vụ ăn nghỉ 17.634.000 ngày khách; doanh thu đạt 15.518 tỷ đồng.

Để hoàn thành mục tiêu trên, Đảng bộ và các cấp chính quyền TP Sầm Sơn sẽ tiếp tục tăng cường liên kết, kết nối du lịch Sầm Sơn với các khu, điểm du lịch của các địa phương trong tỉnh nhằm khai thác hiệu quả các tour, tuyến du lịch, kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Đồng thời, TP. Sầm Sơn sẽ tập trung nguồn lực để làm tốt công tác xúc tiến, quảng bá du lịch. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành liên quan tổ chức các sự kiện quảng bá, giới thiệu du lịch Sầm Sơn tại các địa phương trọng điểm về du lịch của các nước. Nâng cao chất lượng sản phẩm và đa dạng hóa các dịch vụ du lịch, tập trung phát triển thêm các dịch vụ du lịch khu vui chơi giải trí cao cấp, khu văn hóa, thể thao, du lịch mạo hiểm.

Các điểm trưng bày, giới thiệu, bán các sản phẩm OCOP và đặc sản của các địa phương trong tỉnh cho khách du lịch làm quà lưu niệm. Công tác đảm bảo ANTT, ATGT, phòng chống cháy nổ được quan tâm đặc biệt...Tăng cường liên kết, kết nối du lịch Sầm Sơn với các khu, điểm du lịch của các địa phương trong tỉnh nhằm khai thác hiệu quả các tour, tuyến du lịch, kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Phối hợp với các sở, ngành trong tỉnh xây dựng kế hoạch, chiến lược làm mới diện mạo và xây dựng thương hiệu mạnh cho du lịch Sầm Sơn. Làm mới sản phẩm dịch vụ, tạo điểm nhấn khác biệt để cạnh tranh với nhiều khu, điểm du lịch biển trong tỉnh Thanh Hóa và trong khu vực để hướng đến xây dựng và phát huy Sầm Sơn thành du lịch bốn mùa…