Du khách ùn ùn đổ về Sa Pa, xếp hàng dài chờ cáp treo lên đỉnh Fansipan

Băng giá phủ trắng nhiều khu vực ở Tây Bắc

Phó Bí thư Thường trực Huyện Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái) Trịnh Văn Xuê cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên băng giá đã xuất hiện, phủ trắng đường lên 2 đỉnh núi Tà Xùa, xã Bản Công và đỉnh Tà Chì Nhù, xã Xà Hồ.

“Khoảng 14h chiều cùng ngày, băng giá vẫn phủ trắng trên đỉnh Tà Xùa, huyện Trạm Tấu. Do băng giá xuất hiện từ hôm qua (ngày 24/1), nên hôm nay có rất nhiều du khách đến trải nghiệm và lưu lại những khoảnh khắc đẹp ngày đầu xuân”, ông Xuê nói.

Trong khi đó tại tỉnh Lào Cai, núi rừng Fansipan ở độ cao khoảng 2.800m cũng bắt đầu xuất hiện băng tuyết. Nhiều du khách có cơ hội chiêm ngưỡng khung cảnh kỳ thú như phong cảnh châu Âu khi những cánh rừng Hoàng Liên trên độ cao từ gần 3.000m băng tuyết phủ trắng như dát bạc.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm 23/1 (tức mùng 2 tết), các khu vực trong tỉnh Yên Bái trời rét. Từ ngày 24-29/1 xảy ra một đợt rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8-10 độ C, vùng cao 4-6 độ C.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, đặc biệt tại các xã vùng cao, nhiệt độ về đêm và sáng xuống thấp như hiện nay, huyện Trạm Tấu đã tập trung triển khai nhiều phương án phòng, chống rét và dịch bệnh cho gia súc nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do giá rét gây ra.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hiện nay, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển từ phía Bắc xuống nước ta.