'Đột nhập' căn hộ phân khu Nhật Bản cao cấp của Vinhomes Ocean Park

Các căn hộ tại The Zenpark mang đến hơi thở hiện đại trong lòng không gian vườn Nhật tĩnh tại, sâu lắng , tạo ra sự cân bằng trọn vẹn giữa nhịp sống tiện nghi và những khoảnh khắc “sống chậm”, chan hòa cùng thiên nhiên quý giá.

Nằm tại tâm điểm Thành phố biển hồ Vinhomes Ocean Park, phân khu The ZenPark với phong cách thiết kế chuẩn Nhật Bản đem tới không gian sống sinh động hiếm có bậc nhất đại đô thị: thừa hưởng nhịp sống sôi động, sầm uất của đại đô thị nhưng vẫn giữ những khoảng lặng an yên, thư thái ngay giữa lòng nội khu với 20 tiện ích trọn vẹn. Cùng khám phá những căn hộ mẫu đẳng cấp The Zenpark sắp được chủ đầu tư bàn giao.

Tổ ấm sum vầy cho đại gia đình

Căn hộ 3 phòng ngủ tại The Zenpark có diện tích gần 88m2 với các khu vực công năng được phân bổ hợp lý, đáp ứng nhu cầu về một không gian sống rộng rãi, thoải mái cho các gia đình gồm nhiều thành viên trưởng thành hoặc đại gia đình đa thế hệ.

Dòng căn hộ này ưu tiên diện tích phòng ngủ nhằm đảm bảo mỗi thành viên đều có không gian sinh hoạt, làm việc riêng của mình. Tại đó, cửa sổ lớn chạm sàn vẫn là yếu tố giúp căn phòng tràn ngập ánh sáng và sinh khí.

Nơi nuôi dưỡng hạnh phúc

Đối với những gia đình trẻ có con nhỏ, căn hộ 2 phòng ngủ hoặc 2PN+1 (2 phòng ngủ thêm một không gian đa năng) với diện tích từ 76m2 – 80m2 là sự lựa chọn hoàn hảo, hạ gục bất kỳ ai có cơ hội “mục sở thị”. Điểm nhấn của căn hộ nằm ở những không gian sinh hoạt chung rộng mở, kéo gần kết nối giữa bố mẹ và các thành viên nhí.

Điểm khác biệt giữa thiết kế hai dòng căn hộ nằm ở khu vực bếp, mang lại sự đa dạng cho khách hàng theo thói quen sống của chủ nhân. Căn hộ 2 phòng ngủ sở hữu hệ tủ bếp hình chữ L, rộng rãi nhưng không “phí phạm” diện tích. Khu vực bếp nối liền với phòng khách tạo ra một không gian sinh hoạt chung ấm cúng. Với thiết kế này, quỹ thời gian ít ỏi dành cho nhau của các gia đình hiện đại sẽ luôn có sự hiện diện đầy đủ các thành viên. Đặc biệt, không gian nối liền này sẽ giúp bố mẹ có thể dễ dàng quan sát, tương tác với các em bé kể cả khi đang chuẩn bị đồ ăn; đảm bảo yếu tố an toàn mà nhiều gia đình trẻ chú trọng.

Trong khi đó, ngoài việc sở hữu thêm một không gian đa năng, căn hộ 2PN+1 còn được thiết kế thêm một logia phụ nối liền khu vực bếp. Đây được coi là điểm “chốt hạ” của dòng căn hộ này với rất nhiều chị em “yêu bếp, nghiện nhà”. Logia “nhỏ nhưng có võ” này đóng vai trò quan trọng trong việc lưu thông không khí, giúp căn hộ luôn thoáng đãng sau khi nấu ăn. Đây cũng là khu vực các chị em nội trợ có thể thuận tiện tận dụng diện tích để lưu trữ các vật dụng không cần thiết, cồng kềnh; tối ưu diện tích sử dụng cho khu bếp phía bên trong.

Kế bên khu vực bếp rộng mở, khu vực đa năng của căn hộ 2PN+1 tạo nên điểm nhấn thiết kế quan trọng cho dòng căn hộ này, với vị trí sát cạnh ô cửa sổ thoáng đãng. Không gian này có thể dễ dàng biến tấu thành khu vực giải trí, nơi gia đình thưởng thức những tiếng đàn Piano trong trẻo của con, hay khu đọc sách với ánh sáng tự nhiên chan hòa.

Căn hộ dành cho thế hệ trẻ tinh hoa

Với diện tích gần 58m2, căn hộ 1PN+ 1 (1 phòng ngủ và thêm không gian đa năng) gây ấn tượng với thiết kế thông minh, mở ra không gian sống chất lượng cho nhóm khách hàng trẻ tinh hoa, tận hưởng những dư vị đầu tiên của thành công và tiếp tục tái tạo nguồn năng lượng mới.

Cũng giống như các loại hình căn hộ khác tại The Zenpark được bàn giao theo tiêu chuẩn liền tường cao cấp của Vinhomes, căn hộ 1PN+1 lắp đặt các hệ tủ bếp, nhà vệ sinh cao cấp; thiết bị vệ sinh, bếp và hút mùi đến từ những thương hiệu nổi tiếng quốc tế, là đối tác lâu năm của nhiều khách sạn, resort hạng sang trên khắp thế giới. Nhờ vậy, căn hộ đã sẵn sàng cho các khách hàng trẻ, thành đạt sẵn sàng vào ở ngay.

The Zenpark là phân khu duy nhất sở hữu vườn Nhật chuẩn Zen giữa lòng Thành phố biển hồ Vinhomes Ocean Park sôi động. Không gian Nhật trong lành, chỉn chu được bài trí đầy đủ các yếu tố giúp di dưỡng tinh thần con người như: hồ cá Koi, những đồi tùng La Hán sum suê, biểu trưng cho đỉnh cao của cuộc sống trường thọ, sung túc. Các phiên bản “giới hạn” đầu tiên được ra mắt và sắp đi vào bàn giao gồm bộ đôi tòa tháp R1.02 và R1.05, mỗi tòa cao 31 tầng với 8 loại căn hộ từ 26,6m2 – 100,6m2.