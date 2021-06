Đồng Tháp phát hiện 11 ca nghi mắc COVID - 19 tại xí nghiệp may

TPO - Liên quan đến BN15182 (công nhân của Xí nghiệp May 6, thành phố Sa Đéc), cơ quan chức năng đã phát hiện 11 ca nghi mắc COVID - 19.

Viện Y tế công cộng TPHCM (Bộ Y tế) đã có kết quả xét nghiệm bước đầu bằng phương pháp RT-PCR của hơn 1.200 công nhân Xí nghiệp May 6. Theo đó có 11 ca dương tính với SARS-CoV-2 (ca nghi mắc COVID - 19, chờ Bộ Y tế công bố). Cụ thể theo nơi cư trú của công nhân: Thành phố Sa Đéc 8 ca (Phường 3: 1; Phường An Hòa: 1; xã Tân Phú Đông 5; xã Tân Khánh Đông: 1); huyện Châu Thành có 1 ca (xã An Phú Thuận); huyện Lai Vung có 1 ca (xã Tân Dương); tỉnh Vĩnh Long có 1 ca (xã Đồng Phú, huyện Long Hồ).

Viện Y tế công cộng TPHCM đang tiếp tục thực hiện xét nghiệm khẳng định các mẫu bệnh phẩm của công nhân Xí nghiệp May 6.

Sở Y tế Đồng Tháp chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp chính quyền các địa phương khẩn trương thu dung các ca nghi nhiễm để cách ly, điều trị và truy vết các ca F1, F2,.. để thu dung đưa vào khu cách ly tập trung.

UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo tạm dừng hoạt động xí nghiệp này kể từ 7hngày 29/6.

Tối ngày 29/6, Bộ Y tế công bố tỉnh Đồng Tháp có 21 ca bệnh (kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2). Đây là các ca bệnh tỉnh đã thông tin nghi nhiễm trước đó và đã được thu dung, cách ly điều trị.