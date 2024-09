Động thái của Triệu Vy trước tin được mở cửa trở lại

TPO - Thực tế, nhiều người chờ xem nàng Tiểu Yến Tử của "Hoàn Châu cách cách" có thể trở lại làm nghệ thuật được hay không.

Sohu đưa tin thông tin Triệu Vy chính thức trở lại giới giải trí sau 3 năm bị cấm sóng ngầm gây xôn xao dư luận vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Thế nhưng, đã qua thời điểm được nhắc tới, Triệu Vy vẫn không có động thái mới.

Theo Sohu, một khán giả đã chia sẻ bắt gặp Triệu Vy tại Tây Tạng, đây là vùng đất mà nữ diễn viên Hoàn Châu cách cách thường tới thăm. Truyền thông Trung Quốc nhận xét Triệu Vy không trang điểm, vẻ ngoài không giữ được sự trẻ trung như xưa mà giống phụ nữ trung niên bình thường. Nữ diễn viên thoải mái trò chuyện cùng bạn bè. Có thể thấy Triệu Vy không chuẩn bị cho việc trở lại giới giải trí mà quyết định dựa theo tình hình để nghỉ hưu sớm.

QQ bình luận những người hâm mộ của Triệu Vy nên chấp nhận việc nữ diễn viên sẽ không thể quay lại giới giải trí. Dù Triệu Vy không bị công bố tội danh đẩy cô vào tình trạng bị cấm sóng, nhưng với việc Triệu Vy bị xóa tên khỏi tất cả tác phẩm trong một đêm, cô khó có thể trở lại.

Giới giải trí Hoa ngữ cũng chưa có tiền lệ nghệ sĩ bị cấm sóng được tiếp tục hoạt động nghệ thuật trong nước. Nếu Triệu Vy được "thả", sẽ tạo nên những rắc rối, tranh luận ầm ĩ.

Ngoài ra, giới thạo tin cho biết Triệu Vy vướng nhiều tội danh lớn, cô đã hy sinh sự nghiệp, ở ẩn để tránh sóng gió, vì vậy Triệu Vy khó có thể hoạt động công khai. Mặt khác, Triệu Vy có thể lấy danh nghĩa khác để đầu tư. Bên cạnh đó, theo QQ, Triệu Vy không bị nộp phạt tiền thuế nhiều như Phạm Băng Băng nên với khối tài sản khổng lồ vài trăm triệu USD nữ diễn viên kiếm được trước khi bị "bay màu", Triệu Vy có thể sống sung túc tới cuối đời.

Hồi tháng 4, theo trang thông tin doanh nghiệp Tianyancha, một phần vốn khoảng 5 triệu NDT (690.741 USD) do Triệu Vy nắm giữ đã bị phong tỏa. Công ty bị phong tỏa là "Hebao Entertainment Group Co., Ltd.", thời hạn kéo dài đến 10/4/2027, do Tòa án Trung cấp số 4 Bắc Kinh thực hiện. Tuy nhiên, truyền thông cho rằng với Triệu Vy, số tiền này khá nhỏ so với tổng tài sản của nữ diễn viên.

Hồi tháng 3, cư dân mạng tinh mắt bất ngờ phát hiện tài khoản Weibo của “Én nhỏ” đã được bỏ chặn và có thể truy cập trực tuyến, đồng thời các video bị chặn trước đó trên Bilibili và các trang web video khác đã trở lại bình thường.