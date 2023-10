Đông Tây Land ký kết hợp tác chiến lược dự án căn hộ The Privia Khang Điền

Ngày 20/10/2023, tại Trung tâm hội nghị Riverside Palace, Quận 4, TP.HCM, Đông Tây Land đã ký kết hợp tác chiến lược dự án căn hộ The Privia Khang Điền. Thông qua đây, Đông Tây Land chính thức trở thành đơn vị phân phối chiến lược của dự án The Privia, với mục tiêu cùng phát triển bền vững và mang dòng sản phẩm bất động sản có giá trị cao tới tay khách hàng.

The Privia - Căn hộ cao cấp đáng sống bậc nhất tại khu Tây Sài Gòn

The Privia sở hữu “vị trí vàng” nằm ngay mặt tiền đường An Dương Vương, thuộc trung tâm tiện ích sầm uất của khu Tây TP.HCM. Dự án có quy mô hơn 1,8ha gồm 1.043 căn hộ, xây dựng 3 tòa tháp cao 23 tầng. Từ dự án, chỉ cần 2 phút để kết nối đến trục đường huyết mạch đại lộ Võ Văn Kiệt, đường Kinh Dương Vương,… Và có thể di chuyển nhanh chóng trong vòng 10 – 20 phút để tới quận 6, quận 8, quận 5 và các quận trung tâm như quận 1, quận 3.

Dự án sở hữu tính liên kết vùng hoàn hảo, tâm điểm 3 quận (Q.Bình Tân – Q.6 Q8), dễ dàng tiếp cận các tiện ích sẵn có xung quanh, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm – giải trí – y tế – giáo dục. Dự án liền kề công viên Lý Chiêu Hoàng (6.000m2), 3 - 5 phút đến Aeon Mall, Co.op Mart, Mega Market Bình Phú, bến xe Miền Tây, công viên Phú Lâm và trường học các cấp; 10 -15 phút đến Chợ Lớn, bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Đại học Y Dược…

Với mức giá chỉ từ 48 triệu/m2, The Privia được xem là điểm sáng tại khu Tây TP.HCM, đáp ứng nhu cầu ở thật, mang đến tổ ấm lý tưởng cho cộng đồng cư dân hiện đại với chất lượng sống cao, pháp lý chuẩn chỉnh và có giá trị tăng trưởng về lâu dài.

Bên cạnh giá bán hấp dẫn, The Privia còn sở hữu chính sách ưu đãi đặc biệt cho khách hàng đặt mua căn hộ trong giai đoạn này: Ngân hàng cho vay 75%, hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc 24 tháng, khách hàng chỉ cần thanh toán 20% để ký hợp đồng mua bán (tương đương khoảng 600 triệu đồng), giúp giảm áp lực tài chính cho khách hàng. Hiện tiến độ dự án đã lên đến tầng 18, dự kiến bàn giao quý 4/2023, như vậy, khách hàng nhận nhà thảnh thơi ở thêm 1 năm nữa mới bắt đầu thanh toán cho ngân hàng.

Đối với khách hàng có tài chính mạnh có thể chọn phương thức thanh toán nhanh để nhận ưu đãi chiết khấu lên đến 10% và thêm 1% nếu là khách hàng thân thiết của Khang Điền.

Nhìn chung, The Privia là dự án hội đủ những ưu điểm vượt trội: được phát triển bởi chủ đầu tư Khang Điền với 22 năm kinh nghiệm và chuyên cung cấp các dự án mang tính tầm cỡ; pháp lý vững chắc để an tâm sở hữu; vị trí tâm điểm kết nối (quận 5 - 6, quận 8, quận Bình Tân); tiện ích đầy đủ, đảm bảo chất lượng cuộc sống; diện tích căn hộ được tối ưu; tiến độ đảm bảo. Bên cạnh đó, The Privia còn sở hữu chứng chỉ công trình xanh EDGE và nhận được hai giải thưởng uy tín tại Vietnam Property Awards là “Dự án căn hộ tầm trung tốt nhất tại TP. HCM” và “Thiết kế nội thất dự án căn hộ tốt nhất”.

Đông Tây Land chính thức phân phối dự án The Privia

Công ty Cổ phần Đông Tây Land được biết là đơn vị phân phối bất động sản uy tín và được nhiều khách hàng, chủ đầu tư tin tưởng lựa chọn. Trước khi bắt tay hợp tác trong dự án lần này, Đông Tây Land được biết đến với trọng trách là "người trung chuyển" đắc lực của nhiều chủ đầu tư bất động sản hàng đầu trên thị trường và góp phần vào sự thành công của các dự án: The Classia, Verosa Park, Vinhomes Grand Park, Vinpearl Phú Quốc, Grand World, Meyhomes, Ixora, Imperia Grand Plaza Đức Hoà, Vinhomes Golden River, Vinhomes Central Park, iD Junction,…Những thành tựu kể trên đã góp phần xây dựng nền tảng vững chắc và nâng cao uy tín cho Đông Tây Land trong bức tranh bất động sản đa màu sắc tại thị trường miền Nam.

Đông Tây Land sau hơn 10 năm kinh nghiệm với đội ngũ chuyên viên kinh doanh giàu kinh nghiệm, năng động và nhiệt huyết với từng sản phẩm, luôn mang đến những giải pháp tối ưu nhất cho khách hàng, hỗ trợ tư vấn 24/7 và tham quan thực tế các dự án mà công ty phân phối. Đây chính là tiền đề để Đông Tây Land đưa dự án The Privia đến với khách hàng cùng cam kết mang đến những thông tin chính xác, kịp thời và chuyên sâu nhất về dự án để giúp khách hàng có cơ hội sở hữu căn hộ phù hợp nhất với nhu cầu.

