Đơn vị quản lý vận hành quốc tế - bảo chứng đầu tư sinh lời cho The Sailing Quy Nhơn

Với sự góp mặt của đơn vị quản lý vận hành quốc tế Best Western Premier Collection - The Sailing Quy Nhơn hứa hẹn trở thành dự án sinh lời cao dành cho những nhà đầu tư thông thái.

Bất động sản hàng hiệu đi cùng đơn vị vận hành quốc tế

Hiện nay, hợp tác với đơn vị quản lý vận hành quốc tế đang là xu hướng chung của các dự án nghỉ dưỡng 5 sao. Bởi sự tham gia của đơn vị vận hành quốc tế là bảo chứng giúp các nhà đầu tư an tâm về khả năng cho thuê và tiềm năng đầu tư dài hạn.

Theo Savills Việt Nam, các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng được quản lý, vận hành bởi các thương hiệu danh tiếng luôn có giá bán bình quân cao hơn 31%. Giá chào thuê phòng cũng cao hơn từ 30-50% so với dự án khác.

Hơn nữa, để có thể hợp tác cùng những tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế, chủ đầu tư phải đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe như: diện tích, quy mô, không gian, tiện ích, dịch vụ cho đến những chi tiết nhỏ như nội thất phòng, cách bài trí,…

Điều này đồng nghĩa với việc chủ đầu tư phải những đơn vị lớn, có tầm nhìn và tiềm lực tài chính dồi dào mới có thể trở thành đối tác của những tên tuổi quản lý nước ngoài. Theo đó, những dự án có sự tham gia của đơn vị vận hành quốc tế chắc chắn là những dự án có chất lượng tốt, kỹ thuật xây dựng cao, tiến độ đảm bảo…

Các đơn vị quản lý vận hành sẽ đồng hành cùng chủ đầu tư trong việc hoàn thiện quy trình vận hành, đào tạo nhân sự, kiểm duyệt chất lượng, thiết kế dịch vụ, chiến dịch quảng bá song song với việc thúc đẩy tỉ lệ lấp đầy và nâng cao giá thuê, tối ưu lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Ngoài ra, sức hấp dẫn của các đơn vị quản lý vận hành quốc tế còn ở chỗ tận dụng được hệ thống khách hàng thành viên từ mạng lưới toàn cầu của thương hiệu. Đặc biệt, với nhóm du khách thượng lưu đã có nhiều kinh nghiệm lẫn trải nghiệm, họ luôn chú trọng đến chất lượng dịch vụ và tìm kiếm những thương hiệu quản lý có tiếng, dù là điểm đến trong hay ngoài nước.

Với lợi thế sở hữu những giá trị mà ít thương hiệu nội địa có được, chính vì vậy, lựa chọn thương hiệu quốc tế đang trở thành xu hướng của các chủ đầu tư tên tuổi. Đồng thời, đây cũng là lợi thế để các chủ đầu tư bứt phá giữa bối cảnh ngành du lịch ngày càng cạnh tranh gay gắt.

Cơ hội đầu tư BĐS thương hiệu quốc tế tại Quy Nhơn

Một trong những dự án mang thương hiệu quốc tế tại thiên đường du lịch Quy Nhơn, đang nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư, đó chính là The Sailing Quy Nhơn. Dự án được vận hành bởi thương hiệu Best Western Premier Collection.

Best Western Premier Collection là thương hiệu cao cấp nhất của tập đoàn Best Western gắn liền với chuỗi dịch vụ 5 sao. Best Western là thương hiệu khách sạn danh tiếng top 10 thế giới. Tập đoàn này đã có hơn 70 năm kinh nghiệm vận hành các khách sạn trên toàn cầu, đang cung cấp dịch vụ vận hành và quản lý cho 4.500 khách sạn trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại Việt Nam, Best Western đang điều hành rất nhiều các khách sạn tại các thành phố du lịch nổi tiếng. Các dự án này có tỷ lệ lấp đầy phòng ở mức cao. Đây là cơ sở để đơn vị khai thác có lợi nhuận tốt, đảm bảo tính bền vững lâu dài.

Tuy nhiên, để một dự án bất động sản nghỉ dưỡng ở Việt Nam nhận hợp tác từ tập đoàn quản lý danh tiếng, gắn liền thương hiệu Best Western Premier Collection, phải thỏa mãn nhiều tiêu chuẩn khắt khe. Các dự án mang thương hiệu Best Western Premier Collection có sự hòa quyện thiết kế kiến trúc độc đáo và tiện nghi cao cấp, mang lại những trải nghiệm nghỉ dưỡng tiêu chuẩn quốc tế, thăng hoa bất tận cho khách hàng.

Như ở The Sailing Quy Nhơn, chủ đầu tư Công ty CP Đầu tư phát triển BĐS Đô Thành phát triển dự án trở thành một tổ hợp đa tiện ích, tích hợp đầy đủ mọi dịch vụ hiện đại, đẳng cấp từ khối đế và khu vực tầng cao với trung tâm thương mại, khu vui chơi trẻ em, bể bơi, hệ thống Gym và Spa, sky bar… Bên cạnh đó, dự án có các căn hộ đa dạng diện tích với các căn từ 1 đến 3 phòng ngủ đáp ứng xu hướng du lịch nghỉ dưỡng kết hợp làm việc, du lịch trải nghiệm kết hợp giải trí.

Ngay từ khi ra mắt, The Sailing Quy Nhơn đã thu hút được sự chú ý bởi sở hữu vị trí đắc địa “trung tâm của trung tâm” thành phố Quy Nhơn, từ dự án chỉ 30 phút tới sân bay quốc tế Phù Cát và cách biển vài bước chân. Bên cạnh đó, át chủ bài giúp The Sailing Quy Nhơn chinh phục được nhà đầu tư chính là sự hợp tác cùng thương hiệu Best Western Premier Collection.

Việc hợp tác cùng Best Western Premier Collection được giới chuyên gia đánh giá là chiến lược thông minh của chủ đầu tư Đô Thành. Thứ nhất, Best Western có danh tiếng và thương hiệu toàn cầu giúp quảng bá dự án và nâng tầm thương hiệu. Thứ hai, với hơn 4.500 khách sạn ở hàng trăm quốc gia khác nhau tạo ra mạng lưới tiếp thị toàn cầu, thương hiệu Best Western có thể giúp dự án tiếp cận được nguồn khách quốc tế đa dạng. Thứ ba, hệ thống Best Western có tính chuyên nghiệp và kỷ luật cao, nền tảng đào tạo, định hình hệ thống nhân sự tốt. Nền tảng này đảm bảo công suất khai thác lưu trú và chu kỳ phát triển bền vững của dự án theo thời gian.

Thanh toán chỉ từ 1,5 tỷ đã sở hữu một căn hộ 5* thương hiệu quốc tế cùng bảo chứng đầu tư vững mạnh, The Sailing Quy Nhơn chính là siêu phẩm nghỉ dưỡng mà các nhà đầu tư có tầm nhìn không thể bỏ lỡ.

MHD Group - Tổng đại lý phân phối dự án

Hotline: 093.454.82.82