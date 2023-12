DOJILAND đón nhận bộ đôi giải thưởng danh giá Đông Nam Á

Ngày 14/12/2023, DOJILAND vừa lập “cú đúp” khi vinh dự đón nhận hai hạng mục giải thưởng quan trọng tại lễ trao giải Bất động sản DOT Property Đông Nam Á 2023 (DOT Property Southeast Asia Awards).

Không chỉ ghi tên mình vào giải thưởng danh giá Best Luxury Residential Developer Southeast Asia 2023 - Nhà phát triển Bất động sản hạng sang tốt nhất Đông Nam Á cho DOJILAND, dự án Golden Crown Hai Phong cũng vinh dự nhận giải Best Luxury Residence Iconic Design Southeast Asia 2023 - Dự án hạng sang có thiết kế biểu tượng đẹp nhất Đông Nam Á 2023. Đây là năm thứ hai liên tiếp DOJILAND chiến thắng các hạng mục quan trọng ở giải thưởng quốc tế danh giá này.

Dot Property Awards là một trong những giải thưởng uy tín quốc tế, được đề cao bởi tính minh bạch, chặt chẽ, khách quan với sự đánh giá từ các chuyên gia đầu ngành và từ lâu đã trở thành một bảo chứng vô cùng danh giá cho lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp và dự án trên đấu trường quốc tế. Năm 2023, DOT Property Southeast Asia với chủ đề Phát triển bền vững nhằm tìm kiếm và tôn vinh những doanh nghiệp và dự án là điểm sáng, là hình mẫu về tinh thần vượt khó, vực dậy và bứt phá trong khủng hoảng nhờ sức mạnh từ bên trong, đồng thời chú trọng đến yếu tố con người và ý thức đóng góp cho các hoạt động xã hội và phát triển kinh tế.

“Những nhà phát triển bất động sản hạng sang hàng đầu khu vực không chỉ cần kiên định và tuân thủ áp dụng những tiêu chuẩn quốc tế đẳng cấp, sang trọng trong hầu hết các dự án của mình mà còn kiến tạo nên những chuẩn mực sống mới đẳng cấp và riêng biệt. Và DOJILAND là doanh nghiệp bất động sản đã xuất sắc thuyết phục được Ban Tổ Chức nhờ những công trình hạng sang đã và đang phát triển như DOJI Tower, Diamond Crown Hai Phong và sắp tới là Golden Crown Hai Phong - đây còn là những công trình thể hiện được cá tính của chủ đầu tư DOJILAND lấy cảm hứng từ công ty mẹ hoạt động trong lĩnh vực kim hoàn hàng đầu Việt Nam”, Ông Adam Sutcliffe - Giám Đốc Sự Kiện và Thị Trường Quốc Tế, Dot Property Group chia sẻ”

Với giải thưởng này, DOJILAND một lần nữa khẳng định vị trí nhà đầu tư, phát triển bất động sản tiên phong, uy tín sáng tạo và đẳng cấp hàng đầu Việt Nam và vươn tầm khu vực với những kiệt tác hoàn hảo và đạt chuẩn quốc tế.

Là thành viên của Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI – Tập đoàn kinh doanh đa ngành, Top 3 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, với lĩnh vực then chốt là Vàng bạc đá quý, Tài chính và Bất động sản, DOJILAND đã được thừa hưởng những ưu thế nổi bật, tạo nên nền tảng vững chắc cho công ty phát triển. Đó là uy tín sản phẩm, thương hiệu đẳng cấp, tiềm lực tài chính hùng mạnh, năng lực quản trị vượt trội, đặc biệt là tinh thần “xông pha” dám nghĩ, dám làm. DOJILAND đã không ngừng có những bước tiến vững chắc trong lĩnh vực bất động sản

DOJILAND đã thành công thổi hồn cho bất động sản Việt Nam bằng việc tiên phong phát triển một loại hình bất động sản hoàn toàn mới mang tên “Kim địa ốc” - đưa nghệ thuật chế tác kim hoàn vào trong xây dựng và phát triển các sản phẩm bất động sản. Các công trình theo phong cách “Kim địa ốc” của DOJILAND luôn được đánh giá cao ở thiết kế độc đáo, tinh tế, không gian sống sang trọng, đẳng cấp, đặc biệt mang giá trị nghệ thuật đỉnh cao, giải phóng công năng của bất động sản khỏi những chuẩn mực thông thường.

“Kim địa ốc – Bất động sản nghệ thuật kim hoàn của DOJILAND là một hướng đi mới chưa từng có ở Việt Nam. Chúng tôi mong muốn mang đến những giá trị khác biệt, đặc sắc và hoàn mỹ trong lĩnh vực bất động sản. Đó không chỉ là xây dựng nên những công trình mới, mà còn là hành trình kiến tạo nên những biểu tượng mới trong lĩnh vực bất động sản. Giải thưởng “Nhà phát triển Bất động sản hạng sang tốt nhất năm 2023” tại DOT Property Southeast Asia 2023 là sự ghi nhận cho hướng đi đúng đắn cũng như những nỗ lực của DOJILAND trong suốt thời gian qua”, Bà Nguyễn Lê Diệu Chi, Phó Tổng Giám đốc của DOJILAND chia sẻ tại sự kiện.

Sau hàng loạt các dự án ấn tượng như The Sapphire Mansions (Hạ Long), The Sapphire Residence (Hạ Long), Best Western Premier Sapphire Ha Long, Diamond Crown Hai Phong, Golden Crown Hai Phong – công trình vừa được vinh danh là Dự án hạng sang có thiết kế biểu tượng đẹp nhất Việt Nam năm 2023 tại DOT Property Southeast Asia 2023 tiếp tục là một dấu ấn thành công của DOJILAND, khẳng định uy tín của công ty không chỉ ở trong nước mà còn ở khu vực Đông Nam Á.

Tọa lạc tại khu đất đắt giá nơi ngã tư sầm uất Lê Hồng Phong – Nguyễn Bỉnh Khiêm, Golden Crown Hai Phong có quy mô 3 tầng hầm và 41 tầng nổi. Nếu như Diamond Crown Hai Phong – dự án đầu tiên của DOJILAND tại Hải Phòng mang biểu tượng của Vương miện Kim cương của Nữ hoàng thì dự án Golden Crown Hai Phong được thiết kế theo hình tượng của Vương miện Vàng của Nhà vua – biểu tượng đỉnh cao của sự cao quý, giàu sang, quyền lực và vĩnh cửu. Đặc biệt, DOJILAND đã mang đến một công trình không chỉ sang trọng, hoành tráng mà còn có chất riêng của Hải Phòng khi tòa tháp Golden Crown Hai Phong được xây dựng mô phỏng theo hình khối ba cánh của hoa phượng đỏ - loài hoa biểu tượng của thành phố Cảng. Bên cạnh đó, DOJILAND còn chú trọng đến chất lượng sống của cư dân với hệ thống thiết bị hiện đại, vật liệu cao cấp, thân thiện với môi trường cùng hệ tiện ích tiêu chuẩn quốc tế

Golden Crown Hai Phong cùng với Diamond Crown Hai Phong đối diện bên cây cầu vượt Nguyễn Bỉnh khiêm chắc chắn sẽ trở thành biểu tượng song hành cùng biểu tượng, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hoa Phượng Đỏ.

Trong năm 2023, trước khi đến với DOT Property Southeast Asia 2023, DOJILAND đã liên tiếp giành chiến thắng tại các giải thưởng bất động sản quốc tế uy tín. Đó là Nhà Phát triển Bất động sản hạng sang tốt nhất Việt Nam - Dự án hạng sang có thiết kế kiến trúc đẹp nhất Việt Nam cho Golden Crown Hai Phong - Giải thưởng dành cho Doanh nghiệp hàng đầu về Phát triển bền vững tại DOT Property Việt Nam 2023; và Nhà phát triển bất động sản phong cách sống tốt nhất Việt Nam - Dự án biểu tượng xuất sắc nhất Việt Nam - Chứng nhận đặc biệt về Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tại PropertyGuru Việt Nam 2023.

Những thành công tiếp nối tại các giải thưởng này chính là sự ghi nhận và khẳng định đối với những nỗ lực, đóng góp và sự bứt phá ngoạn mục trên hành trình kiến tạo những giá trị đỉnh cao và bền vững của DOJI LAND trong nhiều năm qua. DOJILAND cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa để đóng góp vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt, và sự bền vững và thịnh vượng của thị trường bất động sản Việt Nam.