Đối tượng vô cớ vác đao chém chết người có dấu hiệu nghiện game

TPO - Kiệt không có việc làm, suốt ngày quanh quẩn tại nhà, có dấu hiệu nghiện game. Khi thấy người đàn ông đậu xe máy đang chuẩn bị đem rau cải ra chợ bán, Kiệt dùng đao chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 27/6, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2004, ngụ ấp Rạch Thăng, xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu) để điều tra, xử lý về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1h ngày 18/6, Kiệt cầm theo một cây đao dài gần 1m đi ra khỏi nhà. Khi đi khoảng 20m, Kiệt thấy có người đàn ông đậu xe máy đang chuẩn bị đem rau cải ra chợ bán.

Lúc này, Kiệt dùng đao chém nhiều nhát vào người đàn ông bán rau cải, khiến người này tử vong.

Qua khám xét tại nhà, ngoài cây đao trực tiếp chém bị hại, lực lượng công an thu giữ một số hung khí khác.

Được biết, đối tượng Kiệt hiện không có việc làm, suốt ngày quanh quẩn tại nhà, có dấu hiệu nghiện game và phim khiêu dâm.