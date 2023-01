Dời lịch phim Tết vì sợ Trấn Thành

TPO - Phim hài “Siêu lừa gặp siêu lầy” - Anh Tú đóng chính - bất ngờ dời lịch chiếu khiến mùa phim Tết 2023 trở thành cuộc đấu tay đôi giữa Trấn Thành và Vũ Ngọc Đãng.

Chỉ còn vài ngày nữa là loạt phim Việt chiếu Tết 2023 chính thức phát hành. Thế nhưng, Siêu lừa gặp siêu lầy (đạo diễn Võ Thanh Hòa) bất ngờ tuyên bố dời lịch vào giờ chót, chuyển ngày khởi chiếu sang 24/3.

Thông tin khiến khán giả xôn xao vì phim đã thực hiện xong các khâu truyền thông, thậm chí tổ chức họp báo ra mắt rầm rộ. Phần lớn ý kiến cho rằng ê-kíp khôn khéo khi bất ngờ dời lịch. Nếu đúng theo kế hoạch ban đầu, dự án đối mặt khả năng thua lỗ vì đối đầu với phim của Trấn Thành. Bên cạnh đó cũng có khán giả cho rằng đây chỉ là chiêu trò của ê-kíp làm phim.

Dời lịch vì sợ Trấn Thành

Ban đầu, có 3 dự án lên lịch phát hành vào dịp Tết Nguyên đán 2023. Ngoài Siêu lừa gặp siêu lầy còn có Nhà bà Nữ (đạo diễn Trấn Thành) và Chị chị em em 2 (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng). Đặt lên cán cân, dự án của Võ Thanh Hòa hoàn toàn thua thiệt so với hai đối thủ.

Trong 3 phim, Nhà bà Nữ chiếm nhiều ưu thế nhất. Bởi lẽ, tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Trấn Thành sau thành công vang dội của Bố già (2021) – phim điện ảnh Việt ăn khách nhất mọi thời đại với tổng doanh thu lên đến hơn 420 tỷ đồng.

Lần này, Trấn Thành tiếp tục đảm nhận nhiều vai trò từ diễn viên, đạo diễn đến sản xuất. Xuất hiện cùng anh là những gương mặt nổi tiếng như Lê Giang, Khả Như, Song Luân… Hơn nữa, đây cũng là màn ra mắt của Huỳnh Uyển Ân - em gái Trấn Thành – trong phim điện ảnh đầu tiên, nên càng tăng thêm sự tò mò với khán giả.

Chị chị em em 2 của Vũ Ngọc Đãng cũng không hề kém cạnh. Tác phẩm là hậu truyện của phần một do Kathy Uyên đạo diễn, từng gây tiếng vang lớn khi ra mắt năm 2019. Đóng chính là hai gương mặt nữ được chú ý gồm Minh Hằng và Ngọc Trinh. Chuyện phim cũng có nhiều yếu tố thu hút, kể lại câu chuyện về hai người đẹp nổi tiếng thập niên 1930: Ba Trà (Minh Hằng) và Tư Nhị (Ngọc Trinh).

Nhiều ý kiến cho rằng mùa phim Tết 2023 thực chất là cuộc chiến tay đôi giữa Trấn Thành và Vũ Ngọc Đãng. Xét về năng lực, tuổi đời lẫn tuổi nghề, Võ Thanh Hòa gần như không thể bằng hai đàn anh. Các phim trước đó của đạo diễn sinh năm 1989 có chất lượng không đồng đều, phần lớn là remake (làm lại) từ tác phẩm nước ngoài.

Lần này, Võ Thanh Hòa lại mạo hiểm hơn khi làm một câu chuyện nguyên bản, không xào nấu từ nước ngoài. Yếu tố hút khách của phim là Anh Tú, nhưng bản thân diễn viên cũng không được đánh giá cao về diễn xuất từ những tác phẩm trước.

Do đó, việc Siêu lừa gặp siêu lầy quyết định chiếu Tết sẽ gặp nhiều bất lợi. Nếu Võ Thanh Hòa vẫn kiên quyết tham gia cuộc chiến, chẳng khác nào “lấy trứng chọi đá”, chuyện thua lỗ là không có gì bất ngờ.

Chiếc lược truyền thông sẵn có

Một số ý kiến đánh giá việc Siêu lừa gặp siêu lầy dời lịch là khôn khéo. Quyết định cho thấy ê-kíp biết lắng nghe ý kiến khán giả, hiểu rõ đối thủ và chọn bài toán tốt nhất cho dự án.

Bên cạnh đó, vẫn có một số khán giả tỏ ra hoài nghi về chiến lược của ê-kíp. Trên các mạng xã hội, nhiều người dùng cho rằng thực ra đây chỉ là chiêu trò của ê-kíp, gây ồn ào để tăng sự chú ý cho phim. Bản thân dịp lễ 30/4 cũng là mùa phù hợp cho phim hài nên về cơ bản ê-kíp không gặp nhiều bất lợi.

Khoảng 2 năm gần đây, phim Việt dời lịch là chuyện xảy ra gần như cơm bữa. Năm ngoái, hàng loạt dự án ra rạp sau nhiều lần dời lịch như Em và Trịnh, Bẫy ngọt ngào, Vô diện sát nhân, Đảo độc đắc: Tử mẫu thiên linh… Các nhà làm phim đưa ra đủ loại lý do để giải thích, chẳng hạn do Covid-19, khó khăn trong quá trình làm phim, cần hoàn thiện kỹ xảo, chỉnh sửa một số phân đoạn hậu kỳ,...

Tuy nhiên, không phải lúc nào dời lịch phát hành cũng là chiến lược hiệu quả. Thanh Sói là trường hợp điển hình. Dự án được lên lịch ra mắt vào cuối tháng 4/2022. Nhưng vì nhiều lý do, phim bị dời lịch chiếu vô thời hạn. Cuối cùng, ê-kíp công bố ngày phát hành vào 30/12, trước khi năm 2022 kết thúc.

Đến sát ngày chiếu, Ngô Thanh Vân lại khiến mọi người bất ngờ khi quyết định đẩy phim chiếu sớm hơn công bố 1 tuần. Theo nữ đạo diễn, cô mong muốn khán giả có nhiều thời gian hơn để thưởng thức tác phẩm, trước khi chuẩn bị cho những việc bận rộn cuối năm đón Tết.

Việc đổi ngày phát hành khiến Thanh Sói phải cạnh tranh trực tiếp với Avatar: The Way of Water và phim Việt Đảo độc đắc: Tử mẫu thiên linh cái. Kết quả, phim lỗ nặng khi ra rạp, trái với dự đoán của nhiều người. Theo nhà sản xuất Ngô Thanh Vân, phim được làm với kinh phí công bố hơn 46 tỷ đồng. Song, dự án chỉ thu về vỏn vẹn hơn 22 tỷ đồng và chưa thể phục hồi vốn.

Nhìn chung, ê-kíp làm phim Việt có nhiều lý do để dời lịch chiếu. Mục đích cuối cùng đều mong muốn sản phẩm có ngày phát hành thuận lợi để đến được gần với khán giả nhất. Song, đây cũng là con dao hai lưỡi. Nhiều khán giả chuẩn bị tâm lý ủng hộ Siêu lừa gặp siêu lầy có thể thấy thất vọng, quay lưng khi dự án chính thức công chiếu.