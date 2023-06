Doanh nghiệp đồng hành với ngành điện vượt khó khăn trong mùa khô

Do tình hình phụ tải tiêu thụ điện tăng cao, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và các đơn vị thành viên 21 tỉnh thành phía Nam đã triển khai nhiều giải pháp điều hành cung ứng điện, thực hiện tiết kiệm điện và điều chỉnh phụ tải, đến nay tình hình hệ thống điện đã tạm vượt qua giai đoạn khó khăn của mùa khô.

Góp phần không nhỏ cùng để ngành điện vượt qua giai đoạn khó khăn là có sự chung tay, đồng hành của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Chung tay tiết kiệm điện

Công ty Viên Sơn (xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) chuyên sản xuất, kinh doanh, chế biến nông sản các loại. Ông Nguyễn Duy Đa, Giám đốc Công ty cho biết, do đặc thù sản xuất kinh doanh, sử dụng máy móc công nghệ là chính, do đó trung bình mỗi tháng Công ty này phải chi trả trên 700 triệu tiền điện. Song từ khi áp dụng các hình thức tiết kiệm điện, hình thành thói quen trong sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động, vì vậy mà chi phí tiền điện hàng tháng của doanh nghiệp đã giảm từ 10-20% so với trước. “Công ty có nhiều giải pháp trong việc thực hiện công tác tiết kiệm điện. Đầu tiên là phải nâng cao nhận thức để thực hành tiết kiệm điện của anh em trong đơn vị; bố trí đèn chiếu phù hợp với khu vực làm việc, toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng đều sử dụng đèn led”, ông Đa chia sẻ.

Xác định tầm quan trọng của nguồn điện trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời đây cũng là Nhằm góp phần giảm chi phí sản xuất, đồng thời chung tay bảo vệ môi trường, Nhà máy sản xuất chế biến cà phê Acom (KCN Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng) đã đầu tư kinh phí khoảng 15 tỷ đồng để lắp đặt hệ thống năng lượng trời áp mái. Với hệ thống năng lượng mặt trời này, mỗi năm đã sản xuất sản lượng hơn 1 triệu kWh điện, vì vậy hầu như bảo đảm 100% nguồn điện phục vụ cho sản xuất ổn định của nhà máy.

Ông Nguyễn Minh Phước-Giám đốc Nhà máy Acom cho biết “Hệ thống điện mặt trời hiện nay đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện của nhà máy, riêng năm 2022, ngoài việc đáp ứng đủ, chúng tôi còn dư để đưa lên lưới điện”.

Lâm Đồng hiện có khoảng 12.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Các doanh nghiệp đã từng bước áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả như sử dụng các thiết bị, công nghệ sản xuất hiện đại thay thế công nghệ cũ tiêu tốn nhiều điện năng, hay là đưa vào sử dụng các bóng đèn tiết kiệm điện, tắt các thiết bị điện không cần thiết.. Cùng với đó, hình thành thói quen không sử dụng điện vào các thời gian cao điểm. Một số doanh nghiệp còn chú trọng đầu tư hệ thống năng điện mặt trời để phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần làm lợi cho doanh nghiệp, giảm gánh nặng cho ngành điện.

Ông Nguyễn Thanh Sơn- Phó giám đốc Điện lực Đức Trọng cho biết “Đối với khách hàng lớn trong khu công nghiệp, chúng tôi vận động tham gia điều hòa phụ tải theo chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVNSPC. Các doanh nghiệp này luôn đồng hành, chia sẻ với những khó khăn chung của ngành điện, tiết kiệm điện vừa ích nước vừa có lợi cho doanh nghiệp”.

Trong 5 tháng đầu năm 2023, sản lượng điện thương phẩm toàn EVNSPC đạt 33,5 tỷ kWh, giảm 1,7% so với cùng kỳ và đạt 38,64% kế hoạch EVN giao. Trong đó, tiêu thụ điện của nông lâm-thủy sản chiếm 7,6% và tăng 9,7%; công nghiệp-xây dựng chiếm 56,2% và giảm 8,1%; thương nghiệp-nhà hàng-khách sạn chiếm 3,85% và tăng 10,9%; điện quản lý-tiêu dùng-dân cư chiếm 28,9% và tăng 7,05%; các hoạt động khác chiếm 3,3% và tăng 9,5%.