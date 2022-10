Đoàn Thiên Ân đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022

3 giờ trước

Công bố Top 20

Á hậu Lona và Á hậu Ngọc Thảo cùng Top 50 thí sinh thể hiện bài đồng diễn bikini trên nền nhạc mashup Summer và We Got It.

Giải thưởng Best in swimsuit gọi tên thí sinh Bùi Lý Thiên Hương – SBD 208. Với chiến thắng này, Thiên Hương là thí sinh đầu tiên lọt Top 20 chung cuộc.

Top 20 chung cuộc: Bùi Lý Thiên Hương, Nguyễn Thị Hồng Tuyết, Đinh Thị Mỹ Ái, Võ Thị Thương, Chu Lê Vi Anh, Lê Thị Hồng Hạnh, Trần Thị Thuỳ Trâm, Trần Nguyễn Minh Thư, Nguyễn Thị Diễm, Phạm Thuỳ Dương, Trần Tuyết Như, Ngô Thị Quỳnh Mai, Nguyễn Tiểu Hồng, Đỗ Trần Tuệ Anh, Vỹ Thị Thảo Ly, Đỗ Trịnh Quỳnh Như, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Lê Thị Kim Huyền, Đoàn Thiên Ân, Nguyễn Anh Thư.