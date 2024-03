Đỗ Thị Hà chấm thi nam vương

TPO - Sau Lương Thùy Linh, Đỗ Thị Hà là cái tên tiếp theo đảm nhận vai trò giám khảo của cuộc thi Mr World Vietnam 2024.

Sau Lương Thùy Linh, Đỗ Thị Hà là cái tên tiếp theo được xác nhận ngồi ghế giám khảo cuộc thi Mr World Vietnam 2024. Đây cũng là lần hiếm hoi Đỗ Thị Hà đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực tại một cuộc thi dành cho nam vương.

Chia sẻ lý do lựa chọn Đỗ Thị Hà, đại diện ban tổ chức nói: "Đỗ Thị Hà từng thi Miss World 2021 và đạt được thứ hạng Top 13 chung cuộc cùng những thành tích ấn tượng tại cuộc thi năm đó như top 13 Top Model, top 16 Head to Head Challenge, top 27 Talent và top 28 Beauty with a Purpose. Đỗ Thị Hà cũng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hoa hậu và người mẫu. Chắc chắn đây là hoa hậu phù hợp với vị trí ban giám khảo tại Mr World Vietnam 2024”.

Chia sẻ với Tiền Phong về việc nhận lời làm giám khảo Mr World Vietnam 2024, Đỗ Thị Hà nói: "Tôi có theo dõi những cuộc thi nam vương của sinh viên và nhận thấy tiềm năng lớn của các bạn nam khi đến với cuộc thi Mr World Vietnam. Nếu trước giờ khán giả quá quen thuộc với việc tôn vinh nhan sắc của phái đẹp thì phái mạnh cũng nên được thể hiện tài năng của mình nhiều hơn. Khi được mời làm giám khảo một cuộc thi nam vương có uy tín, chuyên nghiệp, tôi sẽ cùng ban tổ chức chọn ra thí sinh xứng đáng đăng quang”.

Đỗ Thị Hà cho biết thêm chấm nam vương có nhiều điểm khác biệt với hoa hậu. Tuy nhiên, với kinh nghiệm tham gia nhiều cuộc thi, đồng thời có cơ hội tiếp xúc với nhiều doanh nhân khi theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, Đỗ Thị Hà tự tin cô có cái nhìn công tâm, khách quan.

Sau thành tích top 13 tại Hoa hậu Thế giới 2021, Đỗ Thị Hà tích cực tham gia nhiều dự án cộng đồng ý nghĩa. Hoa hậu Việt Nam 2020 hiện đảm nhận vai trò đồng chủ tịch danh dự câu lạc bộ từ thiện Suối mát từ tâm. Cô còn thành lập quỹ học bổng mang tên chính mình để giúp các học sinh nghèo vượt khó trên cả nước. Mới đây nhất, cô trở thành đại biểu sang Nga tham dự Liên hoan Thanh niên Thế giới 2024.

Đỗ Thị Hà cũng lấn sân lĩnh vực MC. Cô từng dẫn dắt chương trình Vì môi trường xanh quốc gia 2023, phần thi Người đẹp nhân ái và Người đẹp truyền thông tại Hoa hậu Việt Nam 2022. Bên cạnh đó, cô còn là gương mặt được giao vị trí vedette và first face trên nhiều sàn diễn nhờ chiều cao ấn tượng 1,75 m cùng đôi chân dài 1,11 m.

Về học vấn, Đỗ Thị Hà đã tốt nghiệp ngành Luật Kinh doanh của Đại học Kinh tế quốc dân. Cuối năm 2023, cô mở công ty về lĩnh vực làm đẹp và đảm nhận vị trí CEO.

Cùng đảm nhận vai trò giám khảo với Đỗ Thị Hà tại cuộc thi là siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh. Đây là lần xuất hiện hiếm hoi của anh sau nhiều năm vắng bóng showbiz. Trước đó, ban tổ chức cũng công bố Hoa hậu Lương Thùy Linh đảm nhận vai trò Phó trưởng ban giám khảo cuộc thi Mr World Vietnam 2024.