‘Dính’ nồng độ cồn, tài xế trình bằng lái rồi bỏ đi

TPO - Ngày 27/3, Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết đã phối hợp với Công an phường Mộ Lao (Hà Đông, Hà Nội) lập biên bản tạm giữ ô tô BKS 29C-469.02 do tài xế vi phạm nồng độ cồn nhưng không hợp tác.

Khoảng 20h20 ngày 26/3, trong quá trình Đội CSGT số 7 tuần tra kiểm soát tại ngã 3 Tố Hữu - Võ Trọng Khánh, tổ công tác phát hiện tài xế điều khiển ô tô bán tải mang BKS 29C-469.02 chở theo 4 người có biểu hiện sử dụng rượu, bia. Khi bị dừng phương tiện để kiểm tra, tài xế chỉ xuất trình được GPLX mang tên Trần Ngọc Anh (SN 1986, ở ở Hà Đông), không xuất trình được giấy tờ xe và không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, đồng thời liên tục gọi điện thoại nhờ can thiệp. Trong lúc tổ công tác đang làm việc với tài xế, 1 người trên xe đã tự lái ô tô di chuyển từ địa điểm kiểm tra đến điểm giao cắt Nguyễn Thanh Bình với Vũ Trọng Khánh, đỗ xe tại đó rồi bỏ đi. Tổ công tác đã mời Công an phường Mộ Lao phối hợp để tiếp tục yêu cầu lái xe chấp hành nhưng lái xe vẫn bất hợp tác. Sau đó, tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính niêm phong, tạm giữ phương tiện theo qui định. Được biết, với hành vi vi phạm không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, CSGT sẽ áp dụng mức phạt cao nhất tương ứng với phạt tiền 35 triệu đồng, tước GPLX 23 tháng và tạm giữ phương tiện theo qui định. Minh Đức