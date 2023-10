Định hướng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực quản lý, vận hành khách sạn, resort của Đông Tây Hospitality

Đông Tây Hospitality đã nhanh chóng để lại những dấu ấn rõ nét trong một thị trường đầy tiềm năng của lĩnh vực quản lý và vận hành khách sạn, resort. Công ty hiện đang định hướng liên kết, hợp tác với các đơn vị kinh doanh khách sạn và các nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng vào hệ thống quản lý, vận hành của mình.

Dấu ấn của thương hiệu Đông Tây Hospitality trong lĩnh vực quản lý và vận hành khách sạn, resort

Với sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam, bất động sản nghỉ dưỡng được đánh giá là kênh đầu tư có tiềm năng sinh lời cao và đem lại nhiều giá trị hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Cùng với các dự án nghỉ dưỡng quy mô ngày càng lớn, hướng tới đón dòng khách cả trong nước và quốc tế, thì sự hiện diện của các đơn vị quản lý và khai thác khách sạn uy tín là điều không thể thiếu.

Bằng một hướng đi âm thầm nhưng đầy hiệu quả, từ 3 năm trước, Đông Tây Hospitality đã gia nhập lĩnh vực quản lý và vận hành khách sạn với các dự án nghỉ dưỡng chất lượng cao tại những địa điểm du lịch hàng đầu Việt Nam, đó là Hồ Tràm và Phú Quốc.

Là thương hiệu còn khá mới trên thị trường, nhưng Đông Tây Hospitality đã liên tiếp gặt hái những thành tựu nổi bật. Nếu Le Palmier Hồ Tràm Resort đạt danh hiệu “Điểm đến tiêu biểu Châu Á 2023” do Diễn đàn Kinh tế quốc tế Asia bình chọn, đồng thời luôn đạt công suất lấp đầy trên 90% và hiện được xem là resort có hiệu suất kinh doanh hiệu quả cao tại “thủ phủ du lịch Hồ Tràm”, thì chuỗi hệ thống khách sạn Le Palmier Phú Quốc cũng có công suất buồng phòng đạt hơn 80% các kỳ trong năm.

Đồng thời, Đông Tây Hospitality đang chuẩn bị quản lý và vận hành các địa điểm nghỉ dưỡng sắp ra mắt trong quý 4/2023, đó là Le Palmier Long An Boutique Resort, tăng cường hệ thống khách sạn Le Palmier tại Phú Quốc, Đức Hòa, Quảng Trị,… và sau đó là hệ thống các khách sạn, resort sẽ sớm khai trương trong năm 2024 tại các tỉnh thành như Nha Trang, Lâm Đồng, Nghệ An,…

Với các quy trình vận hành áp dụng theo tiêu chuẩn quốc tế, đội ngũ nhân viên được đào tạo để không ngừng nâng cao nghiệp vụ, xây dựng chuẩn tác phong phục vụ chuyên nghiệp và chu đáo, tận tâm,... Đông Tây Hospitality đang ngày càng tiến sâu hơn trên chặng đường khẳng định tên tuổi trong ngành du lịch, khách sạn.

Hướng đến những sự đồng hành nhằm tạo ra giá trị cao hơn trong ngành du lịch nghỉ dưỡng

Ở lĩnh vực hợp tác quản lý, vận hành khách sạn của các đối tác ký gửi, là những đối tác đã mua các sản phẩm đầu tư tại các khu du lịch hoặc khu đô thị lớn do Công ty cổ phần Đông Tây Land phân phối - thuộc hệ sinh thái Đông Tây Group, đều được Đông Tây Hospitality hỗ trợ vận hành hiệu quả, có thể kể đến như các khách sạn tại các dự án Grand World Phú Quốc, Meyhomes Capital Phú Quốc, Imperia Grand Plaza Đức Hòa (Long An), Vincom Shophouse Royal Park (Quảng Trị),... Nhờ đó đã, đang và sẽ giúp tối ưu công suất cho thuê và mang lại dòng tiền ổn định cho các đối tác ký gửi . Đây là một thước đo để các nhà đầu tư có thể tham khảo khi mua các sản phẩm bất động sản biển thông qua sàn giao dịch Đông Tây Land.

Đông Tây Hospitality có thế mạnh trong việc cung cấp các giải pháp toàn diện và tùy chỉnh, linh động trong lĩnh vực quản lý và vận hành khách sạn, resort. Công ty không chỉ hướng đến chất lượng dịch vụ và trải nghiệm giá trị cho khách hàng, mà còn tạo ra lợi ích kinh tế bền vững cho các đối tác và nhà đầu tư.

Với nền tảng trong lĩnh vực quản lý, vận hành khách sạn, resort, cùng khả năng khai thác, cho thuê hiệu quả, Đông Tây Hospitality hiện đang mở rộng cơ hội hợp tác với các đơn vị kinh doanh khách sạn và các nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng. Trong đó, 4 giá trị lớn mà Đông Tây Hospitality mang đến cho đối tác là: Cung cấp nguồn khách hàng ổn định nhờ có sự liên kết chặt chẽ và tối ưu hóa nguồn khách hàng trong hệ sinh thái Đông Tây Hospitality nói riêng và Đông Tây Group nói chung; Cung cấp giá trị dịch vụ và chất lượng phục vụ đạt tiêu chuẩn cao, mang lại trải nghiệm cao nhất cho khách hàng; Thay mặt cho các đối tác trong việc quản lý và vận hành hiệu quả tài sản tại các cơ sở lưu trú, khách sạn của đối tác; Cung cấp dữ liệu kinh doanh minh bạch thông qua ứng dụng quản lý thông minh, có thể báo cáo công suất cho thuê và chia sẻ doanh thu với tình trạng luôn được cập nhật.

Nhờ có sự thừa hưởng hiệu quả những thế mạnh từ đơn vị trong cùng hệ sinh thái là Đông Tây Land - với năng lực và kinh nghiệm đã được xây dựng trong hơn 10 năm phân phối bất động sản nghỉ dưỡng, thì sự kết hợp giữa Đông Tây Hospitality và Đông Tây Land dự đoán sẽ mang đến nhiều cơ hội cho các đơn vị kinh doanh khách sạn, đặc biệt là cho các nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng.

Được biết tới đây, tại dự án căn hộ biển sắp được ra mắt trên thị trường là The 5Way Phú Quốc, 2 đơn vị này sẽ liên kết để cùng mang đến giá trị tối ưu cho khách hàng là các nhà đầu tư. Theo đó, nhà đầu tư khi mua căn hộ The 5Way từ Đông Tây Land sẽ được bảo lãnh cho thuê và vận hành thông qua Đông Tây Hospitality. Mô hình hợp tác thông minh này sẽ giúp các khách hàng và nhà đầu tư khi có nhu cầu cho thuê lại căn hộ The 5Way Phú Quốc giảm áp lực ở khâu vận hành, tối ưu chi phí, thời gian và đặc biệt là được khai thác nguồn khách hàng sẵn có của hệ thống Đông Tây Group.

