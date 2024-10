Diễn viên Bình An: “Cỏ Mềm là món quà ý nghĩa để tặng vợ” dịp 20/10

20/10 năm nay, Bình An lựa chọn Cỏ Mềm – thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên hàng đầu Việt Nam – để dành tặng Phương Nga, thể hiện sự chăm sóc và yêu thương với người phụ nữ anh yêu.

Cặp đôi “tiên đồng ngọc nữ” của showbiz Việt

Bình An - Phương Nga là cặp đôi được ví như “tiên đồng ngọc nữ” của showbiz Việt. Cả hai không chỉ nổi tiếng với vai trò riêng, khi Bình An là diễn viên truyền hình trong nhiều bộ phim giờ vàng như Ga-ra hạnh phúc, Đừng làm mẹ cáu, Biệt dược đen,... còn Phương Nga là Á hậu 1 - Hoa hậu Việt Nam 2018, MC của Đài Truyền hình Việt Nam, mà còn nổi tiếng bởi tình yêu đẹp và cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc ngoài đời.

Được biết, cả hai đã có quãng thời gian 5 năm tìm hiểu nhau trước khi về chung một nhà vào năm 2022. Sau đám cưới, Bình An và Phương Nga giữ vững quan điểm trân trọng, cảm thông và yêu thương nhau để vun đắp hôn nhân. Song song với đó, cặp đôi cũng chia sẻ rất nhiều khoảnh khắc trong cuộc sống hàng ngày lên mạng xã hội, khiến dân tình được nhiều phen “cười vỡ bụng” nhưng cũng thi nhau vào “xin vía”.

Mới đây, trên trang tiktok cá nhân có hơn 283.000 lượt follow, Bình An lại tiếp tục chia sẻ video ngắn về hành trình lựa chọn quà tặng cho vợ mình dịp 20/10. Clip nhận về rất nhiều lượt quan tâm của khán giả. Theo đó, nam diễn viên lựa chọn mỹ phẩm thiên nhiên từ thương hiệu Cỏ Mềm để thay lời yêu thương và thể hiện sự trân trọng của mình với vợ.

Mỹ phẩm thiên nhiên Cỏ Mềm - món quà thương quý dành tặng vợ

Theo chia sẻ trong video, lý do Bình An lựa chọn Cỏ Mềm làm quà tặng vợ vì đây là một thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên an toàn, đã có mặt trên thị trường gần một thập kỷ nên được rất nhiều chị em phụ nữ yêu thích, trong đó có Phương Nga - vợ anh. Nam diễn viên bộc bạch, trước khi quyết định lựa chọn Cỏ Mềm, anh cũng đã dày công tìm hiểu rất kỹ các sản phẩm của thương hiệu này. Được biết, Cỏ Mềm là doanh nghiệp được sáng lập bởi Thạc sĩ Dược tu nghiệp tại Pháp, thương hiệu sở hữu mô hình kinh doanh hoàn toàn khép kín từ Trung tâm R&D - nhà máy đạt chuẩn CGMP - chuỗi cửa hàng phân phối, nên chất lượng nguyên liệu đầu vào cũng như sản phẩm đầu ra luôn được đảm bảo tốt. Đây là điều khiến nam diễn viên cảm thấy an tâm khi mua hàng.

Thương hiệu Cỏ Mềm sở hữu đa dạng các dòng sản phẩm, có thể thỏa mãn mọi nhu cầu chăm sóc sắc đẹp, từ cơ bản đến chuyên sâu của chị em phụ nữ, như chăm sóc da, kem chống nắng, chăm sóc tóc, chăm sóc cơ thể, son môi, nước hoa,... nhưng đặc biệt lại có giá thành rất hợp lý, giao động từ 100.000 - 700.000 đồng, phù hợp với đa số khả năng tài chính của người dân Việt Nam nên ai cũng có thể chọn mua.

Trong video, Bình An cũng đặc biệt chia sẻ lý do mình lựa chọn Cỏ Mềm, là bởi thương hiệu này cung cấp dịch vụ quà tặng “từ a đến z” rất chỉn chu, cẩn thận. Khi mua quà tặng ở đây, anh được tặng miễn phí hộp quà, thiệp và túi đựng trang nhã, lịch sự, nên không cần lo lắng về các khâu bọc quà, đóng gói phía sau.

Thương hiệu Cỏ Mềm hiện có tới 60 cửa hàng độc quyền tại 32 tỉnh thành trên toàn quốc, nên Bình An cũng như cánh mày râu có thể dễ dàng ghé qua lựa chọn quà tặng bất kỳ lúc nào!

Đại diện Cỏ Mềm tiết lộ, Bình An đã “hào phóng” lựa chọn 4 hộp quà để tặng vợ. Những hộp quà này đều là các combo sản phẩm bán chạy của thương hiệu trong các mùa quà tặng cao điểm như: son màu, son dưỡng, ủ môi; bộ dầu gội - dầu xả - serum Dâu tằm ngừa rụng tóc; sữa tắm - sữa dưỡng thể sáng da Hoa bưởi; kem chống nắng Sâm 1700 và bọt rửa mặt Tơ Tằm…

Nhân dịp 20/10, Cỏ Mềm đang triển khai hàng loạt các chương trình khuyến mãi hấp dẫn như mua 4 sản phẩm tặng 1 sản phẩm fullsize, quà tặng trị giá 120.000 cho mọi đơn hàng,... để đồng hành cùng người tiêu dùng, đặc biệt là cánh mày râu trong hành trình thể hiện sự quan tâm, yêu thương một nửa thế giới.

Trước đó, trong các chiến dịch chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 hay ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thương hiệu Cỏ Mềm cũng từng được nhiều người nổi tiếng như Reviewer Duy Thẩm, YouTuber Trị Nguyễn (Anh Bạn Thân), BTV Trần Quang Minh... chia sẻ là món quà ý nghĩa để dành tặng phái đẹp.

