Diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng, phát hiện hàng trăm lỗ hổng bảo mật

Chiều 1/6, Diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin mạng (Cyber Security Challenge) 2023 đã bế mạc. Chương trình diễn tập do Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp Sở TT&TT TPHCM và International Events & Consulting Group (IEC) tổ chức.

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin cho biết, diễn tập thực chiến giúp hệ thống thông tin các cơ quan được tập duyệt các tình huống khi bị tấn công, có nhiều cơ hội phát hiện lỗ hổng, điểm yếu tồn tại trên hệ thống thông tin về cả 3 yếu tố: công nghệ, quy trình và con người. Từ đó kịp thời phát hiện các vấn đề, các lỗ hổng để xử lý, khắc phục trước khi bị tấn công.

Diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin mạng 2023 quy tụ hơn 60 chuyên gia từ các cơ quan chức năng về an toàn thông tin, các doanh nghiệp về an toàn thông tin và các doanh nghiệp khoa học công nghệ. Chương trình diễn tập diễn ra trong 5 ngày liên tục, từ ngày 15/5 đến ngày 19/5, với đối tượng diễn tập là hệ thống thông tin đang vận hành tại TPHCM.

Ông Khoa cho biết, qua đợt diễn tập này, đã phát hiện 194 lỗ hổng bảo mật, với 53 điểm yếu lỗ hổng nghiêm trọng, 93 điểm yếu lỗ hổng ở mức cao.

Theo Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, thông qua hoạt động diễn tập thực chiến trên hệ thống thực đang vận hành, các cơ quan, đơn vị tham gia diễn tập và thành viên Đội Ứng cứu sự cố có cơ hội tham gia, rèn luyện kỹ năng, quy trình ứng phó sự cố thực tế. Từ đó, trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị kịp thời ứng phó, giải quyết các vấn đề mất an toàn thông tin.

Giám đốc Sở TT&TT TPHCM Lâm Đình Thắng cho biết, các lỗ hổng bảo mật phát hiện qua đợt diễn tập đã được Sở, các đơn vị cung cấp dịch vụ hạ tầng, sản phẩm phần mềm ghi nhận, nghiên cứu và đã tập trung khắc phục hoàn toàn, từ đó tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin tốt hơn cho các hệ thống lớn của thành phố.



Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao thưởng cho 3 đội có thành tích cao nhất trong đợt diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin mạng 2023.