Điện lưới quốc gia phủ sóng 100% xã phường Đắk Nông

Với sự nỗ lực của chính quyền các cấp, đặc biệt ngành điện lực Đắk Nông, đến nay, 100% xã, phường trong tỉnh đã có điện lưới quốc gia. Không chỉ hoàn thành sứ mệnh mang ánh sáng về buôn làng, ngành điện lực tỉnh này còn tích cực hưởng ứng các hoạt động từ thiện, xã hội.

Ngày 22/12, Công ty Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2023. Dự Hội nghị có ông Nguyễn Thanh – Thành viên HĐTV EVNCPC; ông Lê Hoàng Anh Dũng, Phó Tổng giám đốc EVNCPC; đại diện Công đoàn, lãnh đạo một số ban thuộc Tổng công ty cùng 114 đại biểu được bầu từ Hội nghị người lao động của các đơn vị trực thuộc và các phòng chức năng.

Thực hiện chủ đề của EVNCPC năm 2022 là “Thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả”, PC Đắk Nông đã hưởng ứng một cách thiết thực, hiệu quả chủ đề này trong sản xuất kinh doanh điện năng. Công ty đã triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của EVNCPC đồng bộ các giải pháp trên các lĩnh vực, linh hoạt trong công tác vận hành hệ thống nguồn lưới điện đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục, ổn định, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.

Năm 2022, sản lượng điện thương phẩm đạt 594,63 triệu kWh, đạt 102,7% so với kế hoạch, tăng 8,87 so với cùng kỳ năm 2021; giá bán điện bình quân đạt 1.877,2 đồng/kWh, tăng 11 đồng/kWh so với năm 2021.

PC Đắk Nông hiện đang bán điện cho 180.300 khách hàng. Đến nay, 100% xã, phường trong tỉnh đã có điện lưới quốc gia; tỷ lệ số hộ có điện đạt 99,1%. Đáng chú ý, tỷ lệ hóa đơn thu tiền điện qua ngân hàng, tổ chức thu hộ trung gian đạt 96,33% tổng số hóa đơn thu được, tăng 1,84% so với cùng kỳ năm. Năm 2022, toàn công ty quản lý 178.152 công tơ bán điện, tăng 3,62% so với cùng kỳ. Công ty đã triển khai hoàn thành chỉ tiêu lắp đặt 100% công tơ điện tử.

Trong năm 2022, công ty đã chi hơn 600 triệu đồng thực hiện các hoạt động từ thiện, xã hội: Ủng hộ Hội nạn nhân chất độc da cam, chương trình Tết vì người nghèo, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa…

Tại Hội nghị, các đề xuất tâm tư, nguyện vọng chính đáng của tập thể, CBCNV trong toàn đơn vị được lãnh đạo công ty giải đáp. Phát huy kết quả đạt được, năm 2023, PC Đắk Nông tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện hoàn thành và vượt kế hoạch các chỉ tiêu Tổng công ty giao: Phấn đấu sản lượng điện thương phẩm đạt 607 triệu kWh; tỷ lệ tổn thất điện năng đạt thấp hơn 4,07%; giá bán điện bình quân đạt 1.880 đồng/kWh.

Hội nghị cũng đưa ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trong năm 2023: Tiếp tục vận hành an toàn, ổn định đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh; không để xảy ra tai nạn lao động; nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; tăng doanh thu, kiểm soát tốt chi phí…để giảm chi phí; hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyển đổi số, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch EVNCPC giao; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội và quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh văn hóa doanh nghiệp và xây dựng đoàn kết nội bộ trong toàn đơn vị.

Tại Hội nghị đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2024, tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu năm 2022. Hội nghị biểu quyết thống nhất các nội dung trong dự thảo Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2023.