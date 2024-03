Điểm trừ trong MV đang gây bão của Sơn Tùng M-TP

TPO - Với "Chúng ta của tương lai", Sơn Tùng M-TP trở lại bằng một ca khúc tiếng Việt, mang nhiều điểm đặc trưng của nam ca sĩ. MV mới của giọng ca quê Thái Bình chỉ cần vài tiếng để dẫn đầu top âm nhạc thịnh hành.

Dù vậy, kế hoạch của Sơn Tùng đã thất bại vì những lý do khác nhau.

There’s No One At All được đầu tư MV công phu, có tiềm năng cao để tiến xa, nhưng bị gỡ khỏi YouTube vì sự cố. Making My Way thì không gặp sự cố nào, nhưng Sơn Tùng đầu tư hời hợt, khiến sản phẩm không đi đến cái kết trọn vẹn.

Sau 2 bước lùi liên tiếp, vị thế của Sơn Tùng ở nhạc Việt lung lay. Tùng vẫn là ca sĩ có sức hút lớn nhất làng nhạc Việt nhưng ở góc độ chuyên môn, anh bị đe dọa. Thành tích nhạc số của nam ca sĩ đang kém nhiều đồng nghiệp. Một loạt nghệ sĩ trẻ đã có cho mình một album gây tiếng vang lớn. Còn Sơn Tùng vẫn ấp ủ kế hoạch làm album nhưng chưa rõ khi nào thành hình.

Sơn Tùng tái xuất thị trường với một ca khúc tiếng Việt và đưa Hải Tú - bạn gái tin đồn của nam ca sĩ - vào MV là một nước đi đầy toan tính. Ngay lúc này, Sơn Tùng không thể tiếp tục đánh cược. Anh cần quay đầu, tạo nên một sản phẩm trước hết để phục vụ thị hiếu khán giả Việt, qua đó xây vững vị thế.

Bản sắc của Sơn Tùng

Chúng ta của tương lai không thuộc màu sắc UK Garage như những gì gây chú ý trên TikTok vài ngày qua. Sơn Tùng chọn nhịp Trap/RnB sở trường, ngọt ngào, tình cảm hơn, thay vì chất “bốc”, hiện đại của UK Garage đang làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc thế giới. Một Sơn Tùng giai đoạn Chúng ta của hiện tại, Muộn rồi mà sao còn, trở lại, nhất là với đoạn rap luôn là điểm nhấn trong các sản phẩm nổi tiếng của giọng ca này.

Sơn Tùng vẫn sáng tác ra giai điệu bắt tai, nhanh chóng chạm cảm xúc người nghe. Phần ca từ của Sơn Tùng, luôn là vậy, đơn giản nhưng cũng không cần gồng. Câu chuyện trong Chúng ta của tương lai có thể là chính thực tại của Sơn Tùng, do đó từng chữ có sự từng trải, điển hình như: “Rồi niềm đau cũng chóng quên/Hay càng quên càng nhớ thêm”.

Nam ca sĩ vạch ra một kết cấu bài hát ổn, đẩy cao trào từ từ cho đến điệp khúc. Song, bản phối Chúng ta của tương lai là vấn đề, kéo tổng thể sản phẩm đi xuống. Sơn Tùng thời hậu Onionn chưa có một sản phẩm gây bùng nổ về mặt hòa âm phối khí như Chạy ngay đi, Chúng ta của hiện tại hay Hãy trao cho anh.

Không rõ producer nào đang đứng sau sản xuất nhạc cho Sơn Tùng. Những thông tin trong giới âm nhạc Việt Nam tiết lộ từ lâu Tùng chọn tự sản xuất phần nhạc phần lớn, chỉ chừa lại công đoạn mixing và mastering. There’s No One At All và Making My Way bị nhiều khán giả chỉ ra điểm yếu trong khâu sản xuất. Chúng ta của tương lai cũng vậy, lộ rõ nhiều vấn đề khiến giọng hát Sơn Tùng không được hỗ trợ tốt như trước.

Đơn cử, bản phối Chúng ta của tương lai đang tập trung quá nhiều vào phần trống. Với nhiều phân đoạn, tiếng trống, bass phân bổ quá dày, khiến giọng hát Sơn Tùng chìm nghỉm và không có cảm xúc. Tổng thể bản phối thiếu sự sáng tạo, chưa tương xứng với vị thế Sơn Tùng. Khi mà những nghệ sĩ hàng đầu của thị trường nhạc Việt đều trên đà đi lên về chất lượng sản xuất nhạc, Sơn Tùng lại đi xuống và điều này không nên xảy ra với một ca sĩ ở vị thế số 1.

Sơn Tùng chơi lớn

MV Chúng ta của tương lai được đầu tư hoành tráng. Với những MV có nhiều bối cảnh quay hoành tráng, dùng nhiều kỹ xảo đậm đặc như thế này, kinh phí phải tính bằng tỷ đồng. Đây là giai đoạn “thắt lưng buộc bụng” của giới nhạc Việt. Phần lớn nghệ sĩ không đủ can đảm để bạo chi tiền tỷ cho một MV.

Nhưng Sơn Tùng thì khác. Sự hậu thuẫn từ những thương vụ bắt tay cùng nhãn hàng cho phép Sơn Tùng bạo tay chi tiền cho MV.

Nhiều khán giả có nhận định khó hiểu khi xem MV Chúng ta của tương lai. Concept của MV này hoàn toàn trái ngược Chúng ta của hiện tại, khi không chọn tông màu, bối cảnh cổ điển, mà mọi thứ đều rực rỡ, hướng đến tương lai. Sơn Tùng có lẽ đã lấy cảm hứng từ Cánh cửa thần kỳ của Doraemon, chọn chi tiết này là điểm nối cho từng bối cảnh. Cứ mỗi lần mở cánh cửa, Sơn Tùng bước ra thế giới mới, có Hải Tú đợi sẵn.

Sơn Tùng cố tạo nên điều gì đó để thay đổi quy luật vũ trụ. Song, sau cùng, Sơn Tùng thất bại, trước mắt anh, mọi thứ đối chọi nhau và đổ vỡ. Chàng trai và cô gái cuối cùng không thể tìm thấy nhau. Cuối MV, Sơn Tùng nắm tay Hải Tú, dòng chữ “To be Continued” hiện ra. Như vậy, nhiều khả năng Sơn Tùng còn ấp ủ nhiều sản phẩm khác để đi theo concept vũ trụ, mở ra tương lai.

Như thường lệ, sản phẩm của Sơn Tùng tạo ra luồng tranh cãi dữ dội. Bắt đầu có những ý kiến tố ê-kíp ca sĩ gốc Thái Bình vay mượn ý tưởng từ một số bộ phim khoa học viễn tưởng. Những câu chuyện xung quanh việc hay - dở, về âm nhạc lẫn hình ảnh, được khán giả tranh luận sôi nổi. Chỉ sau một tiếng, có đến 50.000 lượt bình luận dưới MV. Chúng ta của tương lai cũng hút hơn một triệu lượt xem và nhanh chóng đe dọa vị trí dẫn đầu top âm nhạc thịnh hành.

Sức nóng từ MV Chúng ta của tương lai hoàn toàn vượt trội sản phẩm mới của Bích Phương và Suboi, cùng ra mắt ở khung 0h ngày 8/3. Mọi khán giả đều dự đoán kịch bản đó, khi sự trở lại của Sơn Tùng có quá nhiều yếu tố để bàn đến, đặc biệt là Hải Tú. Nhưng tính thành bại của một sản phẩm nằm ở cuộc chiến đường dài. Sơn Tùng của 5 năm trước đủ khả năng để giữ sức nóng MV trong vài tháng. Song, hiện tại, với sự chi phối của đa nền tảng, Sơn Tùng chưa chắc “độc mã” ở cuộc đua này.