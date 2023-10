'Điểm đến nghỉ dưỡng' Phú Quốc United Center phát triển hệ thống giáo dục phục vụ cư dân

Không chỉ sở hữu cảnh quan tuyệt đẹp, khí hậu ôn hoà và tiềm năng khởi sự kinh doanh lớn, nay Phú Quốc United Center còn mang đến cơ hội an cư lý tưởng cho những gia đình muốn “bỏ phố về biển” để xây dựng cuộc sống nghỉ dưỡng nhưng vẫn đủ đầy tiện ích với sự xuất hiện của các cơ sở giáo dục đẳng cấp.

Phú Quốc phát triển mọi mặt để sẵn sàng trở thành đô thị loại I

Phú Quốc - thủ phủ du lịch nổi tiếng của Việt Nam đang trải qua những cột mốc phát triển vượt bậc trong những năm gần đây. Mục tiêu lớn của Phú Quốc là sớm trở thành đô thị biển - đảo độc đáo, đặc sắc, hướng tới đạt tiêu chuẩn đô thị loại I có không gian sống chất lượng, xanh, thông minh và bền vững.

Theo quy hoạch, TP Phú Quốc đến 2030 sẽ có 550.000 dân, đến 2040 sẽ có 690.000 dân, tăng gần gấp 4 lần hiện tại, trong đó bao gồm dân số quy đổi từ khách du lịch, lao động tạm trú... khoảng 250.000 người. Đảo ngọc trong tương lai không chỉ là điểm đến hấp dẫn du khách, mà còn hấp dẫn giới đầu tư kinh doanh, đội ngũ lao động, nhân sự chất lượng cao, chuyên gia,… về làm việc, sinh sống. Trong quy hoạch này, giáo dục là một trong những lĩnh vực đang được Phú Quốc quan tâm phát triển đặc biệt để sẵn sàng phục vụ cho thế hệ cư dân mới.

Đón đầu xu thế phát triển của Phú Quốc, Tập đoàn Vingroup vừa chính thức khởi công xây dựng trường liên cấp Vinschool Phú Quốc, nằm trong siêu quần thể Phú Quốc United Center, phục vụ trực tiếp nhu cầu các gia đình đang sinh sống tại đây cũng như các gia đình có ý định an cư lâu dài tại thành phố đảo. Với sự hiện diện của thương hiệu Vinschool, trong tương lai không xa, các cư dân nhí tại Phú Quốc sẽ có cơ hội được học tập tại mô hình giáo dục tiên tiến hàng đầu Việt Nam với cơ sở hạ tầng và phương pháp giáo dục đạt chuẩn quốc tế. Những hệ thống giáo dục đẳng cấp như Vinschool cũng được kỳ vọng là nơi ươm mầm thế hệ chủ nhân tinh hoa cho thành phố đảo.

Tiêu chuẩn giáo dục chất lượng cao tại Phú Quốc

Tọa lạc tại siêu quần thể Phú Quốc United Center, hệ thống trường liên cấp Vinschool Phú Quốc có tổng diện tích xây dựng lên tới gần 7.000m2. Trong đó, khối trường phổ thông liên cấp rộng 3.120m2, gồm 4 tầng, cùng khu phức hợp thể thao hiện đại tổng diện tích 2.000m2 gồm chuỗi tiện ích hiện đại như: bể bơi bốn mùa trong nhà, sân bóng đá, bóng rổ có mái che… Khối trường mầm non rộng 1.331m2, gồm 3 tầng với sân chơi ngoài trời có tổng diện tích 710m2.

Tiêu chuẩn giáo dục của Vinschool Phú Quốc sẽ tuân theo quy chuẩn quốc tế chung của toàn hệ thống, giúp kiến tạo thế hệ công dân toàn cầu với những kỹ năng và phẩm chất cần thiết để thành công và hạnh phúc trong tương lai.

Học sinh tương lai tại Vinschool Phú Quốc có thể dễ dàng đến trường với xe VinBus chạy bằng điện trong nội khu Phú Quốc United Center. Đồng thời, hệ thống giao thông chất lượng cao tại đây cũng giúp các Vinsers trên đảo ngọc sớm được tiếp cận và trải nghiệm xu hướng sống xanh và bền vững.

Song song với việc khởi công xây dựng trường liên cấp Vinschool tại Phú Quốc, Vingroup đang rục rịch kế hoạch ra mắt dự án The 5Way Phú Quốc với hàng ngàn căn hộ biển, mang đến chốn an cư đẳng cấp chưa từng có tại đảo ngọc. The 5Way Phú Quốc là dòng sản phẩm căn hộ biển phục vụ nhu cầu sống nghỉ dưỡng và đầu tư linh hoạt, an toàn của các gia đình tại địa phương cũng như các cư dân có ý muốn định cư tại thành phố đảo.

Sự xuất hiện của Vinschool cùng quỹ căn hộ biển The 5Way Phú Quốc sẽ đưa siêu quần thể Phú Quốc United Center trở thành “one-stop-destination” (một điểm đến, mọi nhu cầu), hoàn thiện bức tranh đô thị biển phồn thịnh tại phía Bắc đảo ngọc. Đặc biệt, với điểm tựa có 1-0-2 Phú Quốc United Center, The 5Way được nhiều nhà đầu tư đánh giá vừa là nơi an cư lý tưởng vừa là chốn đầu tư tiềm năng được thị trường đón chờ khi đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu sống, hưởng thụ, nghỉ ngơi, vui chơi, đầu tư - kinh doanh tại thành phố đảo với thiên nhiên hấp dẫn hàng đầu thế giới.