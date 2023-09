Điểm danh 3 thực phẩm chức năng được ưa chuộng tại dược phẩm Korea

Là thương hiệu hoạt động và kết nối bằng chữ tâm, dược phẩm Korea mong muốn mang đến những sản phẩm chức năng chất lượng, chăm sóc tốt nhất cho sức khoẻ mọi người. Trong đó, 3 dòng sản phẩm đang được ưa chuộng nhất hiện nay bao gồm: thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Gastmagel Plus, Bright Bestona Plus và Đại tràng Gasba.

TPBVSK Gastmagel Plus – hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày

Được coi là sản phẩm chất lượng chuyên trị các triệu chứng của bệnh viêm loét dạ dày, trào ngược tá tràng, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Gastmagel Pluschứa hỗn hợp thảo dược “vàng”được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên: lá khôi, bạch thược, Piperine (chiết xuất hạt tiêu), dạ cẩm, chè dây, hoàng liên, tam thất, mật ong, Papain (chiết xuất đu đủ), mộc hương, bồ công anh. Qua đó, Gastmagel Plus hỗ trợ giảm acid dịch vị, bảo vệ niêm mạc dạ dày và hỗ trợ giảm các triệu chứng: ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, khó tiêu, thượng vị đau do viêm loét dạ dày, tá tràng.

TPBVSK ĐẠI TRÀNG GASBA – hỗ trợ cho người bị viêm đại tràng

Hiện nay, số người mắc các bệnh viêm đại tràng tăng lên con số báo động hàng năm. Nhiều người tự ý sử dụng các loại thuốc dân gian không rõ nguồn gốc khiến hậu quả bệnh ngày càng nghiêm trọng hơn.

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ ĐẠI TRÀNG GASBA được cấp phép của Bộ y tế, hỗ trợ điều trị cho người bị rối loạn tiêu hoá do viêm đại tràng. ĐẠI TRÀNG GASBA được nhiều bệnh nhân tin dùng vì có công dụng hiệu quả trong việc giảm các triệu chứng rối loạn tiêu hoá: đau bụng, đầy bụng, khó tiêu, đi ngoài nhiều lần do viêm đại tràng. Chứa các thành phần tự nhiên như mộc hương, chè dây, bạch truật, bạch thược, cam thảo, hoàng liên, mộc hoa trắng, búp ổi, phục linh, ngũ bội tử…nên ĐẠI TRÀNG GASBA rất an toàn và lành tính.

TPBVSK Bright Bestona Plus – duy trì làn da tươi trẻ

“Nhất dáng, nhì da”. Với phái đẹp duy trì làn da tươi trẻ là mong muốn của hầu hết các chị em. Tuy nhiên, bắt đầu bước vào tuổi 25 quá trình lão hoá của da bắt đầu. Nếu da không được cung cấp các dưỡng chất cần thiết sẽ nhanh chóng xuất hiện nếp nhăn, tàn nhang, nám…Vì vậy, việc liên tục bổ sung vitamin và các khoáng chất sẽ giúp phụ nữ giữ được nét đẹp thanh xuân của mình lâu hơn.

Bright Bestona Plus – sản phẩm chăm sóc sắc đẹp với hàm lượng collagen lên đến 1000mg cùng nhiều thành phần đắt giá được đông đảo phụ nữ tin chọn. Chứa các thành phần tự nhiên như chiết xuất dương xỉ, bột sữa ong chúa kết hợp với Vitamin E, Collagen peptide, L-Glutathion, Acid hyaluronic và Biotin, Bright Bestona Plus hỗ trợ chống oxy hoá, hỗ trợ cải thiện độ ẩm, tăng đàn hồi cho da, giúp làm sáng đẹp da. Bên cạnh đó, sản phầm còn hỗ trợ hạn chế lão hoá da, giúp giảm khô cho da, nhăn da, nám da, sạm da.

Tâm huyết với những sản phẩm chất lượng cao, hỗ trợ sức khoẻ cho người Việt, chị Trần Thị Xuyến – Chủ tịch hội đồng quản trị dược phẩm Korea luôn mong muốn cố gắng, nỗ lực hết mình để cải thiện chất lượng, dịch vụ sản phẩm ‘thấu hiểu và đồng hành với khách hàng’ mang lại những trải nghiệm sức khoẻ tốt nhất.

