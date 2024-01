Địa chỉ phòng khám đa khoa Đà Nẵng khám bệnh uy tín, giá tốt

Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực y tế, khám và điều trị đa dạng các bệnh lý Nam khoa, Phụ khoa, Bệnh trĩ-hậu môn, Bệnh xã hội… Phòng Khám Đa Khoa Miền Trung được đánh giá là một trong những phòng khám đa khoa Đà Nẵng khám chữa bệnh uy tín, chi phí hợp lý, xứng đáng là điểm đến thăm khám sức khỏe đáng tin cậy cho mọi nhà.

Giới thiệu Đa khoa Miền Trung: Phòng khám đa khoa Đà Nẵng uy tín

Phòng Khám Đa Khoa Miền Trung tọa lạc tại địa chỉ số 280-282 Nguyễn Hữu Thọ, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng là địa chỉ quen thuộc của đông đảo người dân trên địa bàn Đà Nẵng và các tỉnh thành lân cận khi có nhu cầu khám, chữa bệnh nam khoa, phụ khoa, xét nghiệm và hỗ trợ điều trị bệnh xã hội, bệnh trĩ-hậu môn, đình chỉ thai an toàn…

Trong suốt nhiều năm hoạt động dưới sự cấp phép của Sở Y tế, Đa Khoa Miền Trung: Phòng khám đa khoa Đà Nẵng đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng về tay nghề bác sĩ, trang thiết bị y tế… phục vụ công tác khám chữa bệnh diễn ra an toàn, hiệu quả và đem đến sự hài lòng cho bệnh nhân về những trải nghiệm dịch vụ y tế.

Về quy mô cơ sở hạ tầng: Đa khoa Miền Trung: Phòng khám đa khoa Đà Nẵng được xây dựng theo tiêu chuẩn “bệnh viện - khách sạn”, xây dựng trên diện tích tổng thể lớn, hơn 1.100m2 được bố trí khoa học, hỗ trợ tốt cho việc khám, chẩn đoán và chữa trị như: Phòng xét nghiệm, phòng siêu âm và chẩn đoán hình ảnh, phòng thủ thuật được khử trùng thường xuyên, phòng thuốc đạt chuẩn GDP… Đây là yếu tố đầu tiên giúp người bệnh cảm thấy an tâm, cũng như nâng cao tính an toàn trong quá trình điều trị.

Trang thiết bị y tế hiện đại: Đây là yếu tố hỗ trợ “đắc lực” cho bác sĩ trong quá trình khám chữa bệnh. Do đó, phòng khám có sự trang bị đầy đủ các máy móc, thiết bị y tế và dụng cụ y khoa cần thiết, được kiểm duyệt an toàn và có khử trùng theo tiêu chuẩn an toàn… hỗ trợ công tác chẩn đoán bệnh chính xác, điều trị thuận lợi, phòng tránh các rủi ro y khoa cũng như ngăn ngừa viêm nhiễm chéo khi điều trị.

Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giỏi: Là phòng khám đa khoa Đà Nẵng có chất lượng tốt. Đa khoa Miền Trung đảm bảo nguồn nhân lực ổn định để phát triển bền vững. Những bác sĩ hiện đang công tác, đảm nhận khám và chữa bệnh trực tiếp tại Miền Trung đều được đào tạo bài bản cả về kiến thức lẫn tay nghề, có kinh nghiệm nhiều năm.

Trên tinh thần vừa khám chữa bệnh, vừa học hỏi, nâng cao nghiệp vụ… các bác sĩ luôn hướng đến hiệu quả chữa trị tối ưu, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người bệnh, thời gian phục hồi nhanh và giảm thiểu các chi phí phát sinh. Đồng thời, với thái độ tận tâm, chu đáo và trách nhiệm, các bác sĩ luôn sẵn sàng lắng nghe, giải đáp và đưa ra lời khuyên hữu ích để bệnh nhân cảm thấy an tâm khi điều trị.

Đảm bảo sự riêng tư và thông tin bảo mật: Đối với một số căn bệnh làm người bệnh e ngại như: bệnh nam khoa, phụ khoa, bệnh trĩ, bệnh xã hội,… Đa Khoa Miền Trung - Phòng khám đa khoa Đà Nẵng đã triển khai mô hình thăm khám riêng tư “1 bác sĩ chăm sóc 1 bệnh nhân” điều này giúp việc khám chữa kỹ lưỡng, trao đổi được mọi vấn đề “tế nhị”.

Chi phí khám chữa bệnh: Mọi khoản chi phí thăm khám, hỗ trợ điều trị tại Phòng Khám Đa Khoa Miền Trung luôn đảm bảo tính hợp lý - công khai - minh bạch. Sau khi có kết quả khám, bác sĩ sẽ tư vấn phương án chữa trị và chi phí điều trị dự kiến phù hợp với từng liệu trình để người bệnh có thể nắm rõ và nếu đồng ý mới tiến hành điều trị.

Quy trình làm việc chuyên nghiệp tại Phòng Khám Đa Khoa Miền Trung

Với mong muốn tạo sự thuận tiện và mang các dịch vụ y tế tốt nhất đến mọi người dân, Đa khoa Miền Trung - Phòng khám đa khoa Đà Nẵng thực hiện khám chữa bệnh không ngày nghỉ, làm việc tất cả các ngày trong tuần từ thứ hai đến chủ nhật, bao gồm cả các ngày lễ tết, từ 8h sáng đến 20h tối hàng ngày.

1. Tư vấn và đặt hẹn trực tuyến

Khi có triệu chứng bệnh lý, bạn có thể liên hệ ngay với các chuyên gia tư vấn qua Hotline 0236 36 11111 hoặc website https://dakhoamientrung.vn/ để được chuyên gia tư vấn trực tuyến. Mọi thắc mắc của bạn sẽ được các chuyên gia trả lời một cách rõ ràng và dễ hiểu. Đồng thời, nếu có nhu cầu khám bạn có thể đặt hẹn khám trước, lựa chọn khung giờ thăm khám phù hợp, yêu cầu bác sĩ nam/ nữ điều trị…

2. Đến khám theo lịch hẹn, được phục vụ ưu tiên

Khi đến khám tại Đa Khoa Miền Trung-Phòng khám đa khoa Đà Nẵng theo lịch hẹn, bạn sẽ cung cấp cho nhân viên y tế họ tên và xuất trình mã đặt hẹn (được gởi về SMS hoặc Zalo, Facebook) để kiểm tra lại thông tin của bạn trên hệ thống bệnh án điện tử và nhân viên y tế sẽ dẫn bạn đến các khoa phòng cụ thể.

3. Gặp bác sĩ, khám và điều trị theo chỉ định

Đến lượt bạn khám, tùy theo tình trạng mỗi bệnh nhân mà bác sĩ sẽ có các chỉ định khác nhau như siêu âm, xét nghiệm, nội soi… Bạn sẽ được hướng dẫn đến các khu vực khám tương ứng, kết quả được trả nhanh sau 10-30 phút (tùy hạng mục khám). Và sau khi có kết quả, bạn sẽ gặp bác sĩ riêng tư để được tư vấn về bệnh lý (nếu có) và phác đồ điều trị phù hợp.

Đến với Đa khoa Miền Trung: Phòng khám đa khoa Đà Nẵng mỗi bệnh nhân đều được tôn trọng, thụ hưởng quyền lợi được lắng nghe, tư vấn và điều trị hiệu quả. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được tư vấn, hỗ trợ vui lòng liên hệ theo các thông tin sau đây:

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MIỀN TRUNG

● Địa chỉ: 280-282 Nguyễn Hữu Thọ, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng

● Thời gian làm việc: Từ 8h - 20h từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả lễ, tết)

● Website:

https://dakhoamientrung.vn/

https://dakhoadanang.com/

https://phongkhamdanang.vn/

● Hotline: 0236 36 11111 - tư vấn miễn phí 24/24