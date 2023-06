Đi tìm giao lộ thịnh vượng bậc nhất phía Đông TP. HCM

Khách hàng có nhu cầu ở thực tại TP.HCM đang đếm ngược từng ngày, chờ đợi Glory Heights – phân khu có vị trí đắc địa nhất Vinhomes Grand Park (TP. Thủ Đức) chính thức ra mắt.

Sống sang giữa giao lộ vàng

Mong muốn chuyển nhà để nâng cấp chất lượng cuộc sống nhưng trong suốt nhiều tháng, gia đình chị Kim Ngân (TP.HCM) không thể tìm được căn hộ ưng ý. Nguyên nhân một phần vì thị trường thiếu nguồn cung, phần khác vì lãi suất neo ở mức cao.

Phải tới hiện tại, khi những rào cản trên dần bị gỡ bỏ, chị Ngân mới có cơ hội hiện thực hóa ước mơ của cả nhà. Địa điểm chị lựa chọn xuống tiền là Vinhomes Grand Park (TP. Thủ Đức).

“Nhìn vào cộng đồng dân cư hơn 52.000 hiện hữu, đủ biết rằng nơi này thực sự đáng sống. Do đó, khi Glory Heights – mảnh ghép cuối cùng và cũng là phân khu có vị trí đắc địa nhất đại đô thị được tung ra thị trường, tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội sở hữu căn hộ hàng hiệu tại đây” – chị Ngân chia sẻ.

Nhờ vị trí đắc địa nằm tại trung tâm đại đô thị, cư dân tương lai của Glory Heights sẽ được sở hữu bộ 3 tầm view “triệu đô” đắt giá như quảng trường Golden Eagle, công viên Ánh sáng, Vincom Mega Mall… Cùng thiết kế ưu việt với 100% ban công căn hộ được lắp kính tràn panorama, không gian thiên nhiên khoáng đạt cùng những cảnh sắc rực rỡ trong ngày sẽ được gói ghém trước hiên nhà, “thêm gia vị” cho những phút giây thăng hoa cảm xúc của gia chủ.

Glory Heights đắt giá còn bởi nằm giữa “giao lộ vàng” của đại lộ mua sắm Rodeo và TTTM Vincom, tạo nên tâm điểm giao thương sầm uất và xa hoa bậc nhất phía Đông TP. HCM. Trong đó, đi dọc tuyến đường Rodeo dài hơn nửa cây số, cư dân sẽ bắt gặp hàng loạt siêu thị, nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng thời trang, cơ sở chăm sóc sắc đẹp… thỏa mãn mọi nhu cầu trải nghiệm dịch vụ, hàng hóa đạt chất lượng quốc tế.

Từ Glory Heights, cư dân cũng có thể dễ dàng di chuyển tới các phân khu khác ở Vinhomes Grand Park hoặc tới khu phố đêm ẩm thực mở cửa từ 16 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau để vui chơi, mua sắm. Với các tuyến xe buýt điện VinBus, việc di chuyển từ nhà tới các khu vực lân cận cũng trở nên nhanh chóng, tiện lợi.

Đặc biệt, chất lượng sống của cư dân tại Glory Heights nói riêng và Vinhomes Grand Park nói chung sẽ được nâng cao bởi trong tương lai, TP. Thủ Đức sẽ hình thành và phát triển đô thị sáng tạo, tương tác cao. Nơi đây sẽ có sự hiện diện của hàng loạt mô hình chợ, trung tâm thương mại, các khu phố chuyên kinh doanh và các địa điểm du lịch nổi tiếng phục vụ nhu cầu mua sắm, giải trí, nghỉ dưỡng cho cộng đồng cư dân trong khu vực.

Vạn trải nghiệm mới mẻ chăm sóc sức khỏe cư dân

Glory Heights được khách hàng săn đón bởi sở hữu “tiêu chuẩn sống kép” khi vừa mang đến những phút giây sôi động, náo nhiệt giữa tâm điểm giao thương sầm uất; cùng lúc đem lại trải nghiệm sống nghỉ dưỡng sang trọng, thư giãn giữa hệ sinh thái hiện đại, đầy đủ. Ngay trong tòa căn hộ có sự hiện diện của những “trạm sạc năng lượng” thượng lưu, gồm hồ Jacuzzi, phòng Sauna, xông hơi và khu vực karaoke dành cho gia đình,…

Bước chân xuống tòa nhà, cư dân sẽ có cảm giác như đang lạc vào một khu resort biển nhiệt đới 5 sao khi được thỏa sức hòa mình trong làn nước xanh mát của hồ bơi Malibu rộng hơn 845 m2 bao gồm hồ bơi người lớn, hồ bơi trẻ em và hồ thác tràn vô cực. Cùng với đó là suối bậc cảnh quan, vườn cọ nhiệt đới San Mariano, đường dạo mạch vòng 400m, ghế nghỉ Sunken… được bố trí trong khung cảnh rợp bóng cây xanh. Các cư dân nhí tại đây cũng không thể bỏ qua công viên khủng long, nơi trí tưởng tượng của bé được “vẫy vùng” trong không gian thời kỷ Jura.

Nằm đối diện với công viên phức hợp ven sông 36 ha – quy mô hàng đầu Đông Nam Á, cư dân Glory Heights cũng được thừa hưởng môi trường sinh thái trong lành, không khí tinh khiết do cây xanh, mặt nước ở đây tạo ra. Cùng với đó là đặc quyền sử dụng cả “quần thể tiện ích” được thiết kế phù hợp với mọi lứa tuổi, như công viên ánh sáng lấy cảm hứng từ Garden By The Bay (Singapore); công viên Golf mini địa hình theo chủ đề; công viên gym ngoài trời với hơn 800 máy tập dành cho những người năng động, yêu thể thao; công viên BBQ với gần 100 điểm nướng; công viên dưỡng sinh dành cho người lớn tuổi và hơn 60 sân chơi trẻ em có mặt khắp khu đô thị…

Với những chất sống thượng lưu xứng tầm gia chủ, Glory Heights ngày càng “thổi” sức nóng vào thị trường bất động sản phía Nam với nhóm khách mua ở thực khi sở hữu “tiêu chuẩn kép” đắt giá giữa tâm điểm phồn hoa bậc nhất của Vinhomes Grand Park nói riêng và TP. Thủ Đức nói chung.