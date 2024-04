ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Ngày 26/4/2024, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỷ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

Ông Bùi Minh Tiến - Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đại diện cổ đông lớn và là Công ty mẹ của PVOIL tham dự Đại hội.

Ông Cao Hoài Dương - Chủ tịch HĐQT; ông Đoàn Văn Nhuộm - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và ông Lê Văn Nghĩa - Thành viên HĐQT điều hành Đại hội.

Tại Đại hội, Lãnh đạo PVOIL đã báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch năm 2024 và các nội dung khác theo quy định.

Theo báo cáo trình bày tại Đại hội, PVOIL đạt kết quả SXKD năm 2023 với những chỉ tiêu rất ấn tượng. Sản lượng kinh doanh xăng dầu đạt hơn 5,2 triệu m3, tăng 29% so với năm 2022 và là năm thứ 2 liên tiếp PVOIL duy trì tốc độ tăng trưởng sản lượng kinh doanh xăng dầu rất cao, gần 30%. Năm 2023 cũng là năm thứ 2 liên tiếp PVOIL đạt mốc doanh thu trên 100.000 tỷ đồng với tổng doanh thu hợp nhất cả năm đạt 103,6 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 207% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 798 tỷ đồng, đạt 133 kế hoạch năm. Đặc biệt, việc phát triển CHXD của PVOIL cũng thiết lập kỷ lục mới, là năm đầu tiên phát triển mới 107 CHXD, tăng gấp 2 lần so với thực hiện năm 2022 và hoàn thành 184% kế hoạch năm.

Về kế hoạch năm 2024, PVOIL đặt mục tiêu sản lượng kinh doanh xăng dầu đạt 5 triệu m3/tấn; doanh thu hợp nhất đạt 83.000 tỷ đồng (được xây dựng theo giá dầu thô kế hoạch 70 USD/thùng); lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 740 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 592 tỷ đồng; phát triển mới 65 – 70 CHXD.

Tiếp nối thành công của năm 2023, bước sang quý I năm 2024, PVOIL tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực, với sản lượng kinh doanh xăng dầu đạt gần 1,4 triệu m3/tấn, tăng 22% so với cùng kỳ; doanh thu hợp nhất đạt 29.400 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 300 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. PVOIL phát triển thêm 33 CHXD trong quý I, nâng tổng số CHXD toàn hệ thống lên 789 cửa hàng.

Đại hội đã dành phần lớn thời gian để thảo luận, giải đáp các thắc mắc với 16 lượt câu hỏi được cổ đông gửi đến Ban Chủ tọa. Ông Cao Hoài Dương - Chủ tịch HĐQT; ông Đoàn Văn Nhuộm - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và ông Lê Văn Nghĩa - Thành viên HĐQT thay mặt Ban Lãnh đạo PVOIL giải đáp các thắc mắc cũng như chia sẻ các nội dung được cổ đông quan tâm.

Thông tin đáng chú ý là việc PVOIL đang nỗ lực để đáp ứng 03 điều kiện được niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE. Cụ thể, về điều kiện “ROE năm gần nhất đạt từ 5% trở lên” thì trong 3 năm liền kề 2021-2023, PVOIL đã đạt mục tiêu này. Về điều kiện “hết lỗ lũy kế trên BCTC hợp nhất”, đến cuối năm 2023, PVOIL còn lỗ lũy kế hơn 6 tỷ đồng trên BCTC hợp nhất và dự kiến đến cuối năm 2024 sẽ hết lỗ lũy kế. Về điều kiện “không còn điểm ngoại trừ của kiểm toán trên BCTC”, hiện tại trên BCTC của PVOIL còn 01 điểm ngoại trừ.

Tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của PVOIL chỉ còn 01 ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán liên quan đến khoản đầu tư của PVOIL vào Công ty Cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu Sinh học Dầu khí (PVB). Khoản đầu tư này đã tồn tại từ trước khi PVOIL chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần và hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoạt động SXKD hiện nay cũng như của định hướng, kế hoạch phát triển trong tương lai của PVOIL. Nếu PVB hoàn tất thủ tục phá sản hoặc cơ quan nhà nước có văn bản hướng dẫn xử lý tài chính đối với trường hợp như dự án NLSH Phú Thọ thì PVOIL sẽ khắc phục được ý kiến ngoại trừ này.

Theo Lãnh đạo PVOIL, việc phát triển các dịch vụ phi xăng dầu cũng được Tổng công ty đầu tư thực hiện trong năm 2024 với việc duy trì và gia tăng các cửa hàng tiện ích; hợp tác với các nhãn hiệu café với quy mô linh hoạt, phù hợp với mặt bằng của CHXD; đầu tư các trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc… nhằm đáp ứng xu thế kinh doanh mới, đóng góp vào hoạt động SXKD và mang lại nhiều tiện ích, giá trị cho khách hàng. Bên cạnh đó, PVOIL đã nghiên cứu và nắm bắt rất kỹ diễn biến phát triển của xe điện tại Việt Nam; cho đến năm 2030, hoạt động của xe điện vẫn chưa ảnh hưởng đến mức đáng lo ngại đến việc kinh doanh xăng dầu. Hiện tại, PVOIL đã tận dụng mặt bằng của các CHXD để hợp tác với Vinfast lắp đặt trạm sạc xe điện tại hơn 322 CHXD trên cả nước. Hợp tác này đã và đang tạo ra doanh thu, lợi nhuận đáng kể đối với các đơn vị thành viên của PVOIL. Số lượng CHXD hợp tác với Vinfast sẽ tiếp tục được hai bên gia tăng trong thời gian tới.

Về hoạt động SXKD, trong năm 2023, với sự tăng cường quản lý của Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không đảm bảo các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật nên phải rút khỏi thị trường; tạo cơ hội cho PVOIL phát triển hệ thống CHXD để phát triển hệ thống bán lẻ, tăng trưởng sản lượng kinh doanh và mở rộng thị phần. Đồng thời, việc điều hành giá xăng dầu của Nhà nước phù hợp với thị trường đã hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh có lợi nhuận.

Thay mặt cổ đông lớn là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ông Bùi Minh Tiến - Thành viên HĐTV Tập đoàn đề nghị PVOIL cần tiếp tục thực hiện tốt công tác quản trị, dự báo và ứng phó với biến động của thị trường; phối hợp hiệu quả với các đơn vị thành viên Tập đoàn Dầu khí và các đối tác để cung cấp dầu thô cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn; gia tăng thị phần cả 3 kênh phân phối với trọng tâm là kênh bán lẻ; tiếp tục phát triển hệ thống CHXD kết hợp với các dịch vụ phi xăng dầu; thực hiện công tác tái cấu trúc, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị thành viên; tăng cường công tác an ninh mạng.

Các cổ đông đã bỏ phiếu điện tử thông qua tất cả các báo cáo và tờ trình được trình tại Đại hội với tỷ lệ nhất trí cao. Trong đó, nhằm tích lũy lợi nhuận để thỏa mãn một trong các điều kiện cổ phiếu PVOIL được chuyển sang niêm yết trên sàn HOSE là “không có lỗ lũy kế” trên Báo cáo tài chính, đồng thời đảm bảo quyền lợi cổ đông, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với tỷ lệ chia cổ tức là 2%./.