ĐH Duy Tân: Học Kinh tế-Quản trị, Tài chính-Ngân hàng, Digital Marketing, Logistics có việc làm ngay

Hợp tác quốc tế để tiếp nhận chuyển giao các chương trình chuẩn Mỹ cùng những kết nối sâu rộng với các doanh nghiệp để rút ngắn khoảng cách trong đào tạo giữa Nhà trường - Doanh nghiệp đã giúp sinh viên Đại học (ĐH) Duy Tân đạt tỉ lệ trên 95% có việc làm ngay sau tốt nghiệp.

Đặc biệt, năm 2022 đang rộng mở cơ hội việc làm ở nhiều ngành thuộc khối Kinh tế khi dịch bệnh COVID-19 đã dần được kiểm soát, các nền kinh tế thế giới đang phục hồi và trỗi dậy.

Học chương trình chuẩn Mỹ đảm bảo năng lực chuyên môn và kỹ năng

Trường Kinh tế (SBE) và Viện Đào tạo Quốc tế (IS) của Đại học (ĐH) Duy Tân hiện đang đảm trách đào tạo các ngành học:

• Quản trị Kinh doanh với các chuyên ngành:

• Quản trị Kinh doanh Tổng hợp,

• Quản trị Kinh doanh Bất động sản,

• Quản trị Kinh doanh Quốc tế (Ngoại thương),

• Quản trị Kinh doanh chuẩn PSU (chương trình Tiên tiến và Chất lượng Cao),

• Thương mại Điện tử,

• Quản trị Nhân lực,

• Marketing (Tiếp thị) với các chuyên ngành:

• Quản trị Kinh doanh Marketing,

• Digital Marketing,

• Kinh doanh Thương mại,

• Tài chính-Ngân hàng với các chuyên ngành:

• Tài chính Doanh nghiệp,

• Ngân hàng,

• Tài chính-Ngân hàng chuẩn PSU (chương trình Tiên tiến và Chất lượng Cao),

• Kinh tế Đầu tư với chuyên ngành:

• Đầu tư Tài chính,

• Kế toán với các chuyên ngành:

• Kế toán Doanh nghiệp,

• Kế toán Nhà nước,

• Kế toán chuẩn PSU (chương trình Tiên tiến và Chất lượng Cao),

• Kiểm toán,

• Quản trị Doanh nghiệp (HP - chương trình Tài năng),

• Quản trị Marketing & Chiến lược (HP - chương trình Tài năng),

• Quản trị Tài chính (HP - chương trình Tài năng),

• Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng (HP - chương trình Tài năng),

• Kế toán Tài chính (HP - chương trình Tài năng).

Hợp tác với các đại học uy tín hàng đầu trên thế giới để tham khảo, chuyển giao chương trình đào tạo, tiếp nhận huấn luyện là việc làm thiết yếu, không thể thiếu để đảm bảo cho chuẩn chất lượng đào tạo ra các sinh viên có đủ năng lực tham gia vào tiến trình toàn cầu hóa hiện nay. Nắm bắt xu hướng đó, từ 2010, ĐH Duy Tân đã ký kết với ĐH Bang Pennsylvania (PSU) - là 1 trong 50 trường đào tạo các ngành Kinh tế - Quản trị hàng đầu của Mỹ (theo U.S. News 2022) để tiếp nhận chuyển giao chương trình đào tạo các ngành Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Tài chính-Ngân hàng.

Tốt nghiệp từ các chương trình Tiên tiến và Chất lượng Cao này, sinh viên khối ngành Kinh tế - Quản trị của ĐH Duy Tân sẽ nhận được từ 19-21 chứng chỉ hoàn tất môn học có giá trị quốc tế do ĐH Bang Pennsylvania cấp. Lĩnh hội một nền giáo dục đẳng cấp quốc tế ngay trong nước, được tiếp xúc với các giảng viên có chuyên môn cao trong một môi trường học tập năng động với cơ sở vật chất hiện đại tiêu chuẩn nước ngoài, ngoài việc được tham gia vào nhiều đấu trường và sân chơi bổ ích, sinh viên các ngành Kinh tế - Quản trị của ĐH Duy Tân còn có thể luôn tự tin trong các hoạt động khởi nghiệp và đưa những ý tưởng sáng tạo vào thực tế sản xuất và cuộc sống.

Những sản phẩm sáng tạo từ bàn tay tài hoa của sinh viên DTU

Năng lực sáng tạo các sản phẩm khả thi có thể đưa vào sản xuất và tiêu dùng chính là sự khác biệt lớn nhất mà mỗi cá nhân sinh viên có thể tạo ra so với chúng bạn trong môi trường đại học. Ở ĐH Duy Tân, không chỉ sinh viên các ngành Điện-Điện tử, Công nghệ Thông tin, Xây dựng, Kiến trúc, và các ngành Kỹ thuật khác - vốn lâu nay có lợi thế trong nghiên cứu và khởi nghiệp khi có thể tạo ra các sản phẩm cụ thể thì sinh viên khối ngành Quản trị - Kinh tế cũng có thể có những sáng kiến kinh doanh hay tiêu dùng độc đáo để tạo ra những sản phẩm chất lượng vì cộng đồng.

Môi trường học tập ở ĐH Duy Tân có sự kết nối giữa các ngành Công nghệ - Kỹ thuật với các ngành Quản trị - Kinh tế hay Du lịch trên nền tảng cơ sở vật chất với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, đã tạo điều kiện cho sinh viên các ngành Quản trị - Kinh tế cũng có cơ hội tạo ra những sản phẩm vô cùng ý nghĩa của riêng mình. Các sản phẩm này, qua chứng thực, đã được đánh giá rất cao bằng những giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế của sinh viên ĐH Duy Tân.

Như giải thưởng danh giá Women in Business Award của Nguyễn Thị Thanh - học ngành Quản trị Kinh doanh lấy bằng Mỹ của ĐH Keuka (Mỹ) tại cuộc thi Go Green in The City 2018 diễn ra ở Atlanta, Mỹ. Nguyễn Thị Thanh từng là thủ khoa đầu vào của ĐH Duy Tân khi đạt đến 28,25/30 điểm trong mùa tuyển sinh năm 2015. Nguyễn Thị Thanh cùng người bạn đồng hành đã khi đưa ra ý tưởng “Hệ thống Phanh tái tạo chuyển đổi Ma sát thành Điện năng” và đã được ban tổ chức cuộc thi đánh giá là vô cùng khả thi khi mang đến cho con người một cuộc sống tiện ích hơn bên cạnh việc góp phần bảo vệ môi trường.

Sau đó vào năm 2020, sinh viên Lê Thị Thu Ngân cùng nhóm bạn học đã triển khai ý tưởng dự án “Giường ngủ Thông minh - Smart Bed” và đã giành được rất nhiều giải thưởng, trong đó có giải Ba cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia 2020. Thu Ngân nằm trong Top thí sinh đạt điểm cao nhất trong mùa tuyển sinh năm học 2017 với 28,25/30 điểm. Dự án “Giường ngủ Thông minh - Smart Bed” hỗ trợ tối đa cho người dùng, đặc biệt là người già hay những người có bệnh nền, để phát hiện các triệu chứng bất thường giúp kịp thời phòng tránh, giảm thiểu nguy cơ của các căn bệnh nguy hại.

Không chỉ các sinh viên người Việt mà các bạn sinh viên người nước ngoài khi theo học khối ngành Kinh tế - Quản trị tại ĐH Duy Tân cũng đã phát huy được năng lực để giành những giải thưởng lớn. Đến từ Cộng hòa Zimbabwe và lựa chọn học ngành Quản trị Kinh doanh, Trish Maguta đã ghi dấu ấn đáng nhớ trong quãng đời sinh viên của mình với giải Ba Cuộc thi CDIO Academy 2018 tại Nhật Bản và giải Khuyến khích STR Asia Pacific Student Market Study Competition 2019 ở Hong Kong.

Doanh nghiệp “săn lùng” sinh viên DTU đã tốt nghiệp và chưa tốt nghiệp

Thành tích và năng lực của sinh viên khối ngành Kinh tế - Quản trị, Tài chính-Ngân hàng, Digital Marketing, Logistics của ĐH Duy Tân đã chinh phục những doanh nhân khó tính nhất để từ đó những “đơn đặt hàng” nhân lực từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước luôn thường xuyên được gửi đến trường nhằm lựa chọn ra những sinh viên giỏi và phù hợp nhất cho các hoạt động của doanh nghiệp.

Cụ thể hơn cả là vào mỗi Ngày hội Việc làm thường niên được tổ chức tại ĐH Duy Tân, với rất đông các doanh nghiệp tìm đến tuyển dụng sinh viên DTU. Gần đây nhất, trong Ngày hội Việc làm diễn ra vào cuối tháng 6/2022, trong tổng số 150 doanh nghiệp đến tham gia có 59 doanh nghiệp thuộc khối ngành Kinh tế đã tìm đến tuyển dụng nhân lực từ ĐH Duy Tân. Đó là các doanh nghiệp như: Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Đà Nẵng, Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Đà Nẵng, Công ty Chứng khoán Yuanta chi nhánh Đà Nẵng, Công ty TNHH Kiểm toán AVN Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng, Công ty cổ phần MISA, Công ty TNHH Infoplus, Công ty Cổ phần Nemo Property,…

Trong suốt quá trình học tập, sinh viên khối ngành này ngay từ năm 2, năm 3 đã đến các doanh nghiệp - vốn là các đối tác của trường - để trải nghiệm thực tế, học hỏi kinh nghiệm. Bởi thế, các doanh nghiệp như: Cảng Đà Nẵng, Công ty Cao su Đà Nẵng; các ngân hàng như: Agribank, Vietin Bank, BIDV, SeABank, Vietcombank; hay các công ty kiểm toán lớn trên địa bàn miền Trung và Tây nguyên như: Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA, AAC, AISC, ATAX, AVN, TDK,... đã đón nhiều lứa sinh viên Duy Tân đến thực tập, làm việc và đã ghi nhận những nỗ lực của ĐH Duy Tân trong việc kết nối doanh nghiệp cũng như đã đào tạo ra nhiều thế hệ sinh viên có chất lượng, cung cấp cho thị trường lao động sôi động hiện nay.

ĐẠI HỌC DUY TÂN - Top 500 Đại học Tốt nhất Thế giới & Top 100 Đại học Tốt nhất Châu Á theo Bảng xếp hạng Times Higher Education (THE) năm 2022. - Top 210 Đại học Tốt nhất Châu Á năm 2022 & Top 801-1000 Đại học Tốt nhất Thế giới năm 2023 theo QS Rankings. - Top 700 Đại học tốt nhất Thế giới theo Xếp hạng của Shanghai Ranking năm 2021. - Đại học thứ 2 của Việt Nam đạt kiểm định ABET của Mỹ, có nhiều kiểm định ABET nhất Việt Nam. - Đại học đầu tiên của Việt Nam đạt kiểm định UNWTO TedQual cho khối ngành Du lịch. - Top 107 Thế giới trong xếp hạng các trường đại học ở các nền kinh tế mới nổi năm 2022 theo Times Higher Education (THE). - Top 577 các trường đại học tốt nhất toàn cầu năm 2022 theo U.S. News & World Report - Xếp thứ 1 đại học của Việt Nam (thứ 1140 thế giới) trên bảng xếp hạng các Đại học trên Thế giới - CWUR. - Xếp thứ 2/17 đại học của Việt Nam (thứ 446 thế giới) trên bảng xếp hạng theo Học thuật - URAP. - Xếp thứ 2 của Việt Nam trên bảng xếp hạng Nature Index 2020. - Xếp thứ 3 Việt Nam, 1255 Thế giới trên Bảng xếp hạng Website các Trường Đại học trên thế giới do Webometrics đánh giá và công bố vào cuối tháng 01/2022. - Ngành Khoa học Máy tính & Kỹ thuật có thứ hạng trong nhóm 151-200 Thế giới, Top 1 tại Việt Nam theo bảng xếp hạng Shanghai Ranking 2022. - Lĩnh vực Khoa học Máy tính & Kỹ thuật Công nghệ xếp hạng Top 251-300 Thế giới theo Bảng xếp hạng Times Higher Education (THE) năm 2022. - Lĩnh vực Y, Dược, Lâm Sàng xếp hạng Top 176-200 Thế giới theo Bảng xếp hạng Times Higher Education (THE) năm 2022. - Top 98 trong bảng Xếp hạng đại học trẻ tốt nhất thế giới của THE năm 2022 - Xếp thứ 8 - Trường Đại học Tư thục Tốt nhất Đông Nam Á năm 2022 theo AppliedHE.