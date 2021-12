Đêm diễn đặc biệt của vở kịch Việt-Hàn ‘Cô gái và chiếc xe máy’

Nhà hát Kịch Việt Nam và Nhà hát Acsan (Hàn Quốc) trình diễn vở “Cô gái và chiếc xe máy” tối 18/12, kỷ niệm 29 năm thiết lập quan hệ ngoại giao của hai nước.

Vở diễn “Cô gái và chiếc xe máy” do tác giả Lee San, một nhà báo Hàn Quốc hơn 10 năm sống và làm việc tại Việt Nam viết kịch bản, đạo diễn NSƯT. Lâm Tùng thực hiện. Tác phẩm xoay quanh hành trình vật lộn khởi nghiệp của các bạn trẻ Việt. Mỗi người một ước mơ, một khao khát cháy bỏng, nhưng họ phải đối diện với gánh lo cơm áo, với thất bại, cạm bẫy đòi hỏi sự tỉnh táo, lí trí và cả sự tương trợ lẫn nhau để vượt qua.

NSƯT Xuân Bắc, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam chia sẻ: “Cô gái và chiếc xe máy là sự kiện làm tiền đề vững chắc cho chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc”. Nhà hát Kịch Việt Nam là đơn vị kịch nói hàng đầu của Bộ VHTTDL, bên cạnh nhiệm vụ dàn dựng các tác phẩm có chất lượng cao trong nước, NSƯT Xuân Bắc còn nói rằng Nhà hát có thêm nhiệm vụ mở rộng giao lưu văn hóa với đông đảo bạn bè quốc tế.

Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam khẳng định Nhà hát có mối quan hệ tốt đẹp với Hàn Quốc, nhiều năm trước từng đón tiếp và làm việc với ông Lý Xương Căn-hậu duệ nhà Lý vừa được bổ nhiệm làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp (ông Lý Xương Căn cũng có mặt tại buổi trình diễn tối 18/12).

Ông Park Nark Jong, Giám đốc Nhà hát Acsan (Hàn Quốc) cho biết, trong quá trình dàn dựng vở diễn hai bên có sự trao đổi, học hỏi lẫn nhau nhờ sự tương đồng nhất định trong văn hóa hai quốc gia. “Tại Hàn Quốc, nhạc kịch rất phổ biến, được công chúng chào đón. Tôi còn nhớ đêm diễn năm 2019 của Cô gái và chiếc xe máy khán phòng chật kín, nhiều khán giả phải quay về. Chúng tôi hy vọng hai nhà hát tiếp tục hợp tác để dàn dựng những tác phẩm được công chúng quan tâm, đón nhận nhiều hơn nữa”, ông nói.

Đạo diễn, NSƯT Lâm Tùng cho biết, mặc dù kịch bản do tác giả người Hàn viết kịch bản nhưng có sự gần gũi, tự nhiên do vốn sống và sự am hiểu đời sống, văn hóa Việt. Ở phiên bản năm 2019, hai nghệ sĩ Hàn Quốc tham gia vào diễn xuất, tuy nhiên năm nay do điều kiện dịch bệnh nên họ không thể tham gia.

Anh tự hào vì các diễn viên trẻ tham gia vở diễn đều nỗ lực hát opera, nhảy K-pop bằng khả năng thực lực. Họ chính là nhân tố trẻ, năng động và thu hút giới trẻ trong quá trình nhà hát đưa vở kịch lưu diễn ở nhiều tỉnh, thành phố.

“Cô gái và chiếc xe máy” có tham gia của các diễn viên: NSND Việt Thắng, NSƯT Phú Đôn, NSƯT Đình Chiến, các diễn viên Hồng Phúc, Tuấn Vũ, Phương Nam, Thảo Trang, Tống Minh Tùng, Nguyễn Duyên, Mạnh Quân, Quốc Anh, Đức Thắng, Quang Thắng, Xuân Hiếu, Minh Thu, Thu Hồng, Phùng Khánh Linh, Quỳnh Mai.