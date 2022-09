Để ung thư không còn là nỗi ám ảnh

Ung thư là căn bệnh gây tử vong hàng đầu với gánh nặng tài chính đã trở thành nỗi ám ảnh của mọi người. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, của dịch vụ tầm soát ung thư sớm và các gói bảo hiểm ung thư đã giúp nhiều người có thể gạt bỏ nỗi ám ảnh căn bệnh thế kỷ, bình an vui sống mỗi ngày.

Xu hướng chủ động phòng chống ung thư

Theo thống kê năm 2020, tỷ lệ mắc ung thư mới tại Việt Nam đã tăng lên 9 bậc (xếp thứ 90/185 quốc gia), trong đó tỷ lệ tử vong do ung thư tăng 6 bậc (xếp thứ 50/185 quốc gia) so với ghi nhận của năm 2018. Ước tính có 182.563 ca mắc mới và 122.690 ca tử vong do ung thư mỗi năm. Cứ 100.000 người thì có 159 người chẩn đoán mắc mới ung thư và 106 người tử vong do ung thư[U1] . Đây là những con số ám ảnh khiến mối quan tâm của mọi người về căn bệnh này ngày càng gia tăng.

Trước thực trạng này, xu hướng chủ động phòng chống ung thư của người Việt ngày càng gia tăng. Thay vì lo lắng, mọi người tìm đến các gói khám tầm soát ung thư sớm, bởi ý thức được rằng với bệnh ung thư, phát hiện càng sớm thì tỉ lệ chữa khỏi càng cao, lại tiết kiệm được chi phí. Bên cạnh đó, người Việt ngày càng quan tâm đến ăn uống sạch, luyện tập thể dục thể thao, thay đổi lối sống để giảm thiểu rủi ro mắc căn bệnh nguy hiểm này.

Không thể phủ nhận tài chính luôn là gánh nặng lớn nhất của những người không may mắc phải căn bệnh ung thư. Kết quả thống kê trong các năm gần đây cho thấy, trung bình một bệnh nhân ung thư phải bỏ ra khoảng 85 triệu đồng cho quá trình điều trị. Khoảng 1/3 bệnh nhân ung thư không đủ tiền mua thuốc điều trị sau 12 tháng phát hiện bệnh, 22% không thể thanh toán chi phí đi lại, 24% gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt, phải vay mượn, thậm chí gần 9% gia đình phải bán đất đai, chuyển nhà...

Để quẳng đi nỗi lo về gánh nặng tài chính nếu không may mắc phải căn bệnh này, xu hướng tìm hiểu và tham gia sản phẩm bảo hiểm ung thư của người Việt cũng gia tăng nhanh chóng trong những năm gần đây. Thấu hiểu nhu cầu tăng cao của người dân, các nhà bảo hiểm nhân thọ đã tung ra nhiều gói bảo hiểm ung thư, như một giải pháp tài chính dự phòng cần thiết cho mỗi người. Mới đây nhất, Shinhan Life – nhà bảo hiểm đến từ Hàn Quốc đã giới thiệu ra thị trường sản phẩm bảo vệ bệnh ung thư mang tên “Shinhan – Tâm An” với quyền lợi bảo vệ toàn diện.

Shinhan – Tâm An, bình an vui sống

Là sản phẩm bảo hiểm ung thư mới nhất trên thị trường, Shinhan – Tâm An đang thu hút được sự quan tâm của người dùng, bởi giải pháp bảo vệ toàn diện này mang đến cho người được bảo vệ tổng quyền lợi lên tới 445% số tiền bảo hiểm. Khi không may mắc căn bệnh ung thư giai đoạn đầu, người được bảo hiểm sẽ được Shinhan Life chi trả ngay 60% số tiền bảo hiểm. Nếu không may mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, Shinhan Life tiếp tục chi trả 100% số tiền bảo hiểm gia tăng sau khi khấu trừ quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư giai đoạn đầu đã được thanh toán.

Thêm vào đó, khách hàng sẽ được miễn toàn bộ phí bảo hiểm trong tương lai và nhận trợ cấp thu nhập trong 60 tháng, mỗi tháng bằng 1,5% số tiền bảo hiểm, tổng trợ cấp nhận được tương đương 90% số tiền bảo hiểm. Khoản trợ cấp này sẽ phần nào bù đắp cho nguồn thu nhập bị mất đi do phải chống chọi với bệnh tật, san sẻ gánh nặng tài chính với gia đình người bệnh. Ngoài ra, nếu ung thư giai đoạn cuối thuộc một trong các bệnh ung thư chi phí cao, người được bảo hiểm còn được nhận thêm 50% số tiền bảo hiểm từ Shinhan Life.

Tiếp đó, quyền lợi bảo hiểm phẫu thuật phục hồi bằng 10% số tiền bảo hiểm cũng được Shinhan Life chi trả một lần trong suốt thời hạn hiệu lực của hợp đồng. Trường hợp rủi ro xấu nhất là tử vong xảy ra, 100% số tiền bảo hiểm sẽ là nguồn hỗ trợ tài chính giúp gia đình của người được bảo hiểm vững vàng hơn trước nỗi mất mát đi người thân yêu.

Là một trong những khách hàng đầu tiên vừa ký vào hợp đồng mua sản phẩm Shinhan – Tâm An, chị Khánh Linh (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ: “Là mẹ của hai con nhỏ, mình đặc biệt quan tâm đến bảo vệ sức khỏe, cũng như tìm hiểu các giải pháp tài chính dự phòng để chủ động đối phó với các căn bệnh hiểm nghèo nếu không may mắc phải trong tương lai. Sau khi tìm hiểu vài sản phẩm bảo hiểm ung thư trên thị trường, mình đã quyết định mua sản phẩm Shinhan – Tâm An, bởi quyền lợi nổi trội. Chỉ cần bỏ ra 11.000 đồng mỗi ngày, mình đã có thể mua sự yên tâm, không còn bị lo lắng bởi gánh nặng chi phí chữa bệnh sẽ ảnh hưởng nặng nề đến gia đình nếu không may mắc bệnh”.

Chị Linh đang là một trong số hàng triệu người Việt sử dụng các giải pháp tài chính dự phòng để chủ động đối phó với căn bệnh ung thư, bình an vui sống mỗi ngày. Xu hướng chủ động được dự đoán sẽ ngày càng gia tăng trong thời gian tới, bởi chỉ có sự chủ động mới giúp chúng ta tìm được sự bình an, đối phó hiệu quả với các rủi ro trong cuộc sống./.