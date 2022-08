Đấu trí tập 30: Thêm một quan chức cấp cao dính líu tới đường dây buôn lậu

TPO - Ông Cửu (NSƯT Đức Khuê) khai nhận mọi thông tin về những lô hàng lậu được trao đổi qua nhóm trò chuyện. Trong nhóm này có ông Cửu, Thịnh đầu bạc và một quan chức của tỉnh.

Cái chết đột ngột của Duy- tài xế lái xe trong chuyến hàng của Thịnh Gia khiến việc điều tra thêm khó khăn. Trong tập 30 phim Đấu trí, cán bộ điều tra đã trích xuất camera và phát hiện Duy lái xe qua rất nhiều tuyến đường, trước khi tẩu tán món hàng bí mật.

"Tất cả lộ trình đều xuất phát từ cửa khẩu Đông Bình và kết thúc tại khu Trại Mơ" - trinh sát của Đội 1 nhận định.

Hiếu TN Mobile (Tuấn Anh) lo lắng về cái chết của Duy và cho rằng "các sếp ở trên" đã có tác động. Nhóm buôn lậu của Thịnh Gia tự tin vì có "tay trong" thông báo nguồn tin mật, "đảm bảo chính xác". Những kẻ này biết rõ công an chưa khẳng định được việc Duy có chở lô hàng điện thoại tới kho hay không, vì vậy Duy đã được tại ngoại. Theo kết luận ban đầu, cái chết của Duy là một vụ tai nạn.

Tại cơ quan điều tra, ông Cửu khai được một cán bộ thêm vào nhóm trò chuyện với Thịnh "đầu bạc". Thông tin trao đổi trong nhóm tuyệt đối an toàn và không để lại chứng cứ. Ông Cửu còn tiết lộ một phó cục trưởng cũng liên quan tới đường dây buôn lậu ở Đông Bình. Ban đầu ông Cửu còn bày ra màn kịch để hợp thức hóa tiền hối lộ là do kinh doanh tiền ảo, tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ của công an kinh tế, ông Cửu phải nói ra sự thật.

Dù chứng cứ không có, ông Cửu cam đoan mọi lời khai đều là sự thật. "Tôi thấy cần phải có trách nhiệm", Chi cục trưởng Chi cục hải quan nói với cán bộ điều tra Phòng cảnh sát kinh tế. Thượng tá Văn Bàng (Hồng Quang) liên tục hỏi lại ông Cửu về tính xác thực và dọa nếu không có chứng cứ, ông Cửu có thể bị kết thêm tội vu khống.

Tập 30 phim Đấu trí lên sóng lúc 21h ngày 29/8 trên kênh VTV1.