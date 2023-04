Dấu ấn Thụy Sĩ đầu tiên tại Vinhomes Ocean Park

Là một trong những phân khu cao cấp nhất Vinhomes Ocean Park (Hà Nội), The Zurich là dự án đầu tiên mang trọn vẹn tinh thần Thụy Sĩ, “hớp hồn” giới thành đạt vốn yêu thích cảnh quan và lối sống của “thành phố đáng sống nhất thế giới - Zurich”.

Thành phố đáng sống nhất Thụy Sĩ

Thuộc top đầu những thành phố đáng sống nhất thế giới, Zurich mang nét đẹp đặc trưng của các đô thị ven sông châu Âu với khí hậu mát mẻ cùng cảnh sắc như tranh vẽ nhưng nhịp sống không kém phần sôi động, văn minh và hiện đại.

Ngoài dấu ấn kiến trúc cổ kính và những công trình nghệ thuật đặc sắc, thiên nhiên tại đây cũng vô cùng hùng vĩ và tráng lệ. Quang cảnh tuyệt đẹp của những con phố được bao quanh bởi những ngọn đồi xanh rì, hồ nước thơ mộng, xa xa là dãy Alps huyền thoại, khiến bất kỳ ai cũng xiêu lòng ngay lần đầu ghé chân. Zurich tạo nên tổng thể một cảnh quan tuyệt mỹ, mê hoặc lòng người, trở thành điểm dừng chân yêu thích của giới nhà giàu thế giới.

Được xem là một thành phố toàn cầu, nhưng Zurich lại là nơi có mức độ ô nhiễm tiếng ồn thấp nhất. Điều này cũng lý giải thêm vì sao giới thượng lưu trên khắp thế giới đều mong muốn trở thành cư dân của thành phố này để tận hưởng cuộc sống bình yên, tĩnh lặng.

Đóng góp vào nhịp sống văn minh và thanh bình đó là thói quen đi bộ, đi xe đạp hoặc di chuyển bằng các phương tiện công cộng của người dân. Đây cũng là một phần trong lối sống tôn trọng thiên nhiên của cư dân thành phố có nhiều tỷ phú nhất thế giới này.

Chị Trà My (Long Biên) đã từng có 3 năm tu nghiệp tại Thụy Sỹ cho biết: “Tôi may mắn được đặt chân đến Zurich vào đúng dịp mùa hè. Chuyến đi đó giúp tôi lý giải được vì sao nơi đây lại trở thành điểm đến hấp dẫn du khách và là thành phố đáng sống nhất thế giới. Từ cảnh sắc thiên nhiên, cộng đồng cư dân và chất lượng cuộc sống tại đây mọi thứ đều trọn vẹn mang đến cho tôi rất nhiều cung bậc cảm xúc khó tả.”

“Trở về Hà Nội, tôi hy vọng sẽ bắt gặp lại không khí của thành phố Zurich và nơi đó sẽ là nơi tôi chọn để an cư”, chị Trà My chia sẻ và cho biết đang tìm kiếm căn hộ “tinh thần Thụy Sĩ”.

The Zurich -Điểm hẹn an cư của giới thành đạt

Ngay giữa Thủ đô Hà Nội, Vinhomes cùng đối tác Mitsubishi Corporation (Nhật Bản) cũng đang kiến tạo nên “một Zurich” tại Vinhomes Ocean Park. The Zurich không chỉ được chăm chút về kiến trúc, cảnh quan mà còn định hình lối sống đáng ngưỡng mộ như của người dân Thụy Sĩ.

Nhờ những hạng mục như hồ cảnh quan Geneva, bể cảnh quan Zurich Fountain, đài phun nước Rhine Fall, quảng trường Thụy Sỹ, Tháp đồng hồ Zurich… mà không khí trời Âu cách xa nửa vòng trái đất được mang về trong mỗi “hơi thở” tại The Zurich.

Toàn bộ dự án được bao quanh bởi “bộ đôi kỳ quan” được ví như lá phổi xanh của cả khu vực là Biển hồ nước mặn nhân tạo Crystal Lagoon và Hồ nước ngọt nhân tạo trải cát trắng lớn nhất nhất Việt Nam. Đặc biệt, nơi đây sở hữu tọa độ vượng khí khi kế cận hồ San Hồ - một trong 3 “kỳ quan” của thành phố biển hồ Vinhomes Ocean Park. Các cư dân The Zurich sẽ được ngắm nhìn cảnh sắc trong veo của làn nước xanh ngắt, tạo thêm nhiều cảm xúc cho cuộc sống hàng ngày, nhất là vào thời điểm bình minh hay những buổi hoàng hôn.

Thêm vào đó, những cư dân tinh hoa tại đây còn được tận hưởng đặc quyền chăm sóc sức khỏe mỗi ngày với phương pháp Thermal Bath, một dịch vụ chỉ có tại những khách sạn đắt đỏ bậc nhất Thụy Sĩ.

Giới chuyên gia cũng đánh giá, chất lượng sống xanh tại The Zurich nói riêng và Vinhomes Ocean Park nói chung được quan tâm một cách toàn diện và bền vững. Cư dân The Zurich có thể thực hành lối sống văn minh mỗi ngày với hệ thống xe buýt điện VinBus điện và taxi điện GSM “không tiếng ồn - không khí thải”. Cuộc sống tại The Zurich, nhờ đó, luôn giữ được sự trong lành, xanh mát và bình yên.

Là một phần của “Tâm điểm thượng lưu” The Metropolitan tại “Quận Ocean”, The Zurich là dự án đầu tiên mang chất Thụy Sĩ về Hà Nội nhưng giới hạn chỉ với 3 tòa căn hộ. Trong giai đoạn này, Vinhomes Ocean Park ra mắt dòng căn hộ Suite Apartment độc quyền tại tòa ZR1 thuộc The Zurich. Dòng sản phẩm phiên bản giới hạn này được ví như những phòng hạng sang tại các khách sạn cao cấp ở châu Âu, mang đến cho các chủ nhân tinh hoa trải nghiệm sống thượng lưu đích thực.

Mở ra không gian sống cao cấp bậc nhất tại Thủ đô, The Zurich sẽ là một lựa chọn xứng tầm dành cho những ai theo đuổi lối sống thượng lưu, văn minh hiện đại, biết hưởng thụ như “những cư dân hạnh phúc bậc nhất thế giới”.