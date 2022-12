Dấu ấn Nội thất The One tại triển lãm Vietbuild Hà Nội T11/2022

Triển lãm Quốc tế Vietbuild tại Hà Nội đã khép lại với nhiều dấu ấn đáng nhớ khi đem tới cho người tiêu dùng cái nhìn mới mẻ về thương hiệu “tuy mới mà cũ”: Nội thất Hòa Phát hay Nội thất The One.

Lần đầu tham dự triển lãm dưới tên gọi mới: Nội thất The One

Tuyên bố thay đổi tên gọi thân thuộc Nội thất Hòa Phát sang Nội thất The One, đầu năm 2022, thương hiệu này đã nhanh chóng tạo được dấu ấn với người tiêu dùng trong nước khi xuất hiện ấn tượng qua hàng loạt các biển hiệu, quảng cáo cùng tuyên bố về tầm nhìn, sứ mệnh mới. Được đánh giá là sự thay đổi trẻ trung, thổi làn gió mới vào thương hiệu vốn tưởng “già cỗi”, nay được lột xác hiện đại và màu sắc hơn.

Sau gần 01 năm tuyên bố chuyển đổi thương hiệu, Nội thất The One lần đầu tham dự triển lãm Vietbuild dưới tên gọi mới, giới thiệu trực tiếp tới người tiêu dùng và hệ thống đại lý về sự thay đổi táo bạo này. Sau 5 ngày triển lãm, hàng ngàn khách hàng đã được tham quan, tiếp xúc và tìm hiểu trực tiếp về thương hiệu Nội thất The One thông qua các sản phẩm trưng bày, tranh ảnh về hệ thống đại lý khắp 3 miền, hay thị trường phân phối trên thế giới.

Đây cũng là dịp để các đại lý khu vực miền Bắc của Nội thất The One gặp gỡ, chúc mừng thành công của thương hiệu tại triển lãm Vietbuild. Chị Nguyễn Kim Ngọc - Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Tiến Phát chia sẻ: “Gian hàng năm 2022 của Nội thất The One đã tạo ấn tượng cho các đại lý, bao gồm cả Nội thất Tiến Phát về sự rực rỡ, hiện đại cũng như thể hiện về sự chuyển đổi vô cùng ấn tượng”

Ra mắt sản phẩm mới Bright

Tại triển lãm, Nội thất The One đã giới thiệu tới người tiêu dùng các sản phẩm mới mang tên gọi Bright (Bừng sáng). Đây là dòng sản phẩm được ra mắt nhằm chào mừng 27 năm thành lập công ty cổ phần thương mại và sản xuất Nội thất The One.

Điểm khác biệt và điểm nhấn của dòng sản phẩm Bright (BRI) nằm ở thiết kế chân bàn mới mẻ, hiện đại, được kết hợp từ 02 chất liệu sơn và mạ. Đường gân dập sống lưng bo tròn chạy xuyên suốt liền mạch từ trên xuống dưới nối liền giữa phần sơn đen nhám và mạ tăng độ cứng vững, đem lại vẻ đẹp khỏe khoắn cho tổng thể sản phẩm.

Tay nắm các hộc tủ, bàn được trang bị kiểu dáng mới, sơn đen cùng tông màu chủ đạo. Đặc biệt, dòng sản phẩm BRI được sử dụng màu vân gỗ mới (M32), cùng biên dạng mặt bàn vát chéo góc 45 độ thẩm mỹ.

Sau khi được giới thiệu và trưng bày tại triển lãm Vietbuild, các đại lý và người tiêu dùng đã đánh giá đây là dòng sản phẩm ưu thế, nổi bật, hiện đại và khác biệt so với các dòng sản phẩm truyền thống của Nội thất The One.

Phản hồi tích cực của người tiêu dùng và các đại lý chính là bước đệm để Nội thất The One tiếp tục phát triển các dòng sản phẩm mới. Đồng thời tiếp tục giữ vững phong độ là đơn vị sản xuất nội thất văn phòng hàng đầu Việt Nam, tạo ra nhiều giá trị mới cho người tiêu dùng trong và ngoài nước.